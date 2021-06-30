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банки (1930) ВР (27373) МВФ (3281) НБУ (4734) Цымбалюк Михаил (8)

Рада одобрила необходимый для сотрудничества с МВФ закон о корпоративном управлении в банках

Рада одобрила необходимый для сотрудничества с МВФ закон о корпоративном управлении в банках

Верховная Рада проголосовала законопроект относительно совершенствования корпоративного управления в банках.

Об этом информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

В частности, народные депутаты проголосовали за Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования вопросов организации корпоративного управления в банках и других вопросов функционирования банковской системы.

За такое решение - 279 парламентариев.

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Перед голосованием народный депутат "Батькивщины" Михаил Цымбалюк заявил, что в законопроекте есть две рискованные нормы.

По его словам, первая - законопроектом предлагается выделять средства из Госбюджета бывшим работникам НБУ на услуги адвокатов, а вторая - норма относительно увеличения количества членов правления НБУ до 7 человек.

"Сегодня их 6, и они справляются", - отметил нардеп.

Вместе с тем, закон усиливает ответственность совета и правления банка за принятые решения. Устанавливаются дополнительные требования к членам совета и правления банка.

Повышаются требования к организации системы внутреннего контроля, в частности управления рисками. Предусмотрена новая структура капитала банка и устанавливаются требования к достаточности ликвидности.

Закон также расширяет полномочия НБУ в области надзора через осуществление риск-ориентированного надзора, обеспечение оперативного реагирования на ухудшение состояния платежеспособности и ликвидности банка.

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Ранее глава НБУ Кирилл Шевченко объяснял, что этот законопроект является структурным маяком для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.

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Топ комментарии
+2
это плохо? любите беню?
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30.06.2021 11:35
+1
а как же нам мвф не нужон? уже стал нужон? просрали бабло пороха барыги! как оказалось что барыги нет а казна пуста? получается порох в казну крал?эй зелелупики? вы де?
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30.06.2021 11:34
+1
зачем мудрому нариду МВФ с кредитом 2%, если можно удолжить у зеленского и его бабушки под 18%?
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30.06.2021 11:38
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ВР умудрилась 99 законов προςρατь, а один закон принять в приемлимом для ЕС и МВФ варианте. Но для нас и это достижение.
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30.06.2021 11:31 Ответить
А для "нас" это для кого, и в чем, собственно, достижение? Укр. банки передают под внешнее управление западных корпораций.
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30.06.2021 11:33 Ответить
это плохо? любите беню?
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30.06.2021 11:35 Ответить
https://censor.net/ru/user/228452 Никто, и никогда, думать о благе украинцев, не будет. МВФ (США) подумают, как объявить дефолт, и землю забрать за долги, как это в Аргентине было.
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30.06.2021 11:54 Ответить
землю вы уже бене продали, дефолт осенью и сами объявят, без помощи.їжте
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30.06.2021 12:11 Ответить
Люблю независимость Украины.
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30.06.2021 11:58 Ответить
Мдяяя, и туда наблюдателей пихнут... Вова, назначь наблюдателей за пiхвой Лени Зеленьскої
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30.06.2021 11:33 Ответить
а как же нам мвф не нужон? уже стал нужон? просрали бабло пороха барыги! как оказалось что барыги нет а казна пуста? получается порох в казну крал?эй зелелупики? вы де?
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30.06.2021 11:34 Ответить
зачем мудрому нариду МВФ с кредитом 2%, если можно удолжить у зеленского и его бабушки под 18%?
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30.06.2021 11:38 Ответить
https://censor.net/ru/user/228452 Видишь ли, брать кредиты МВФ, это как с армянином, его коньяк пить, вкусно, пьянит..., но потом дупа болит))) Анекдот такой)))
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30.06.2021 11:47 Ответить
казну меньше пилить надо и в бюджет не закладывать кредиты мвф, при этом вопя с трибун что без них обойдемся.... теперь печатают бумажки, а мы за это платим.
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30.06.2021 12:14 Ответить
"В Бельгии гектар земли стоит до 100 тысяч евро".
Как бельгийский фермер выращивает картофель на Черкасщине и борется с рейдерами

https://www.epravda.com.ua/rus/publications/2021/05/21/673890/
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30.06.2021 11:39 Ответить
В бельгії він так коштує бо там нормальний суд і НАТО а тут бубочка і "особий путь" враскоряку.
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30.06.2021 11:51 Ответить
 
 