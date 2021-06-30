РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4501 посетитель онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 606 17
карантин (16728) Киев (24765) Кличко (4455) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

В Киеве резко выросло число больных COVID-19: за сутки выявлено 225 новых случаев, умер один человек. КАРТА

За прошедшие сутки в Киеве выявили 225 новых случаев COVID-1, зафиксирован один летальный случай.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook.

"За сутки в Киеве выявили 225 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Умер один человек. Всего за период пандемии в городе 5 191 летальный случай от вируса. На сегодняшний день зафиксировано подтвержденных 213 788 случаев заболевания COVID-19", - сообщил Кличко.

Так, заболели 127 женщин в возрасте от 19 до 84 лет, 85 мужчин в возрасте от 19 до 84 лет, а также 4 девочки от 1 до 17 лет и 9 мальчиков от 4 до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 23 больных коронавирусом, а также 29 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штамм коронавируса "дельта" зафиксирован минимум в 96 странах, - ВОЗ

Выздоровели за прошедшие сутки 202 человека. Всего коронавирус преодолели 204 623 жителя столицы.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 55, в Оболонском - 48 и в Соломенском районе - 33 случая", - отметил Кличко.

В Киеве резко выросло число больных COVID-19: за сутки выявлено 225 новых случаев, умер один человек 01
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+11
Специально ЗеБарыги запускают третью вону, не перекрывая границу с рашкой, чтобы потом снова распелить Ковидный фонд. Земрази...
показать весь комментарий
30.06.2021 11:38
+9
лишенцев всяких пускают из за поребрика. они везут сюда заразу
показать весь комментарий
30.06.2021 11:47
+5
фонд попилят в любом случае
показать весь комментарий
30.06.2021 11:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Затяжные праздники и пофигизм.
показать весь комментарий
30.06.2021 11:36 Ответить
В Киеве, как в Киеве. А вот в Одессе прошедшая неделя в центре вызывает ощущение нереальности происходящего. Центр для авто закрыт и по нему толпы отдыхающих волнами бродят навстречу друг другу. Ни одной маски, разве в супермаркетах и то у половины. Большая часть улицы в столиках , за которыми едят. А вокруг толпы плывут мимо тарелок. Кругом музыканты перекрывают друг друга. В этом смысле показателен бульвар: там от думской площади до Дюка сплошная какофония. Потёмкинская лестница облеплена людьми , как мухами. Даже не верится, но пока Бог миловал Одессу.
показать весь комментарий
30.06.2021 12:27 Ответить
Специально ЗеБарыги запускают третью вону, не перекрывая границу с рашкой, чтобы потом снова распелить Ковидный фонд. Земрази...
показать весь комментарий
30.06.2021 11:38 Ответить
фонд попилят в любом случае
показать весь комментарий
30.06.2021 11:39 Ответить
Свято наближається.
Вакцинована менше 1% Україна чекає на дельту...
показать весь комментарий
30.06.2021 11:41 Ответить
Просто увеличили ко-во тестирований. % зараженых ~ постоянен. До 15% у тестируемых.
показать весь комментарий
30.06.2021 11:41 Ответить
И патологоанатом вышел из отпуска?
показать весь комментарий
30.06.2021 11:59 Ответить
лишенцев всяких пускают из за поребрика. они везут сюда заразу
показать весь комментарий
30.06.2021 11:47 Ответить
"запорєбрікові" та заробітчани везуть дельту в країну, а ******** вирішили надати їм можливість до 2 липня в'їздити без плр-тесту.. Третя хвиля на підході..
показать весь комментарий
30.06.2021 11:52 Ответить
Дельта пішла
показать весь комментарий
30.06.2021 11:59 Ответить
У Києві різко зросла кількість хворих на COVID-19: за добу виявлено 225 нових випадків, померла одна людина - Цензор.НЕТ 560
показать весь комментарий
30.06.2021 12:04 Ответить
это как в 100 тыс городе заболел один и всем одеть намордники и приготовиться к чему?
Людей превращают в насекомых. Неустано и бесповоротно род пильным наглядом коронобесов
Которые только и достйны быть людьми.
показать весь комментарий
30.06.2021 12:09 Ответить
Або надівати маски та готувати бригади екстренного вакцинування, або готувати додаткові 2 тис могил для померлих від ковіду.
показать весь комментарий
30.06.2021 14:20 Ответить
ЛЮДИ! УКРАИНЦЫ! ВАКЦИНИРУЙТЕСЬ!
Повторял и буду повторять во всех каментах под подобными новостями! Не ждите "милости от природы"! Не ждите месяцами в ДИЯ или в очередях под МВЦ!

Вот вам рабочий, проверенный, многими людьми лайфхак как это сделать:

1. Звоните в приёмную семейного врача и спрашиваете: "Я хочу вакцинироваться! Где я могу это сделать"? Врач вам называет районную поликлинику где вакцинируют. Сам врач вам звонить НЕ будет!

2. Звоните в эту поликлинику уточнить про вакцину и время приёма. Записываться НЕ надо! Просто узнайте время приёма и приходите. Я так делал и мои друзья так делали с других районов Киева.

3. Приходите с договором от семейного врача и без всяких очередей вакцинируетесь Короноваком. Реально очередей НЕТ!

4. Если вы не местный, то вас вакцинируют и так, просто потому что вы гражданин Украины. Если откажутся (потому что нет договора с семейным врачем), то вы спокойно можете БЕЗ ПРОПИСКИ, а просто по адресу своего проживания подписать договор в ближайшей к вам районной поликлинике у семейного врача. Ещё раз: ПРОПИСКА/РЕГИСТРАЦИЯ - не нужны!

Вакцины - полно! Но у нас всё делается в стране через Ж0ПУ. Вакцины накупили, а проинформировать население, что вакцина есть в каждой районной поликлинике - не смогли. На поликлиниках даже объявлений нет, что там проходит вакцинация.

Граждане, не ждите, пока к вам на дом придёт лично ляшко с ведром Пфайзера и вколит. Поднимите немного ж0пу с дивана и вакцинируйтесь!
показать весь комментарий
30.06.2021 12:37 Ответить
У Києві різко зросла кількість хворих на COVID-19: за добу виявлено 225 нових випадків, померла одна людина - Цензор.НЕТ 9329
показать весь комментарий
30.06.2021 12:54 Ответить
Косоворотка так просто запустив вам баст і мудаст з московії? Він прагне побільше хворих та закривати міста і грабувати, грабувати і брехати. Радійте 73% дебілів. Чогось вас не чути, невже ви цього бажали?
показать весь комментарий
30.06.2021 14:18 Ответить
Есть еще время для массовой вакцинации, но Зеля его потратит на видосики, обсуждение монумента в Бабьем Яру и распил остатков ковидного фонда на Великом Крадівництві.
показать весь комментарий
30.06.2021 15:16 Ответить
 
 