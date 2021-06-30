В Киеве резко выросло число больных COVID-19: за сутки выявлено 225 новых случаев, умер один человек. КАРТА

За прошедшие сутки в Киеве выявили 225 новых случаев COVID-1, зафиксирован один летальный случай.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook.

"За сутки в Киеве выявили 225 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Умер один человек. Всего за период пандемии в городе 5 191 летальный случай от вируса. На сегодняшний день зафиксировано подтвержденных 213 788 случаев заболевания COVID-19", - сообщил Кличко.

Так, заболели 127 женщин в возрасте от 19 до 84 лет, 85 мужчин в возрасте от 19 до 84 лет, а также 4 девочки от 1 до 17 лет и 9 мальчиков от 4 до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 23 больных коронавирусом, а также 29 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

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Выздоровели за прошедшие сутки 202 человека. Всего коронавирус преодолели 204 623 жителя столицы.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 55, в Оболонском - 48 и в Соломенском районе - 33 случая", - отметил Кличко.