В Киеве резко выросло число больных COVID-19: за сутки выявлено 225 новых случаев, умер один человек. КАРТА
За прошедшие сутки в Киеве выявили 225 новых случаев COVID-1, зафиксирован один летальный случай.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook.
"За сутки в Киеве выявили 225 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Умер один человек. Всего за период пандемии в городе 5 191 летальный случай от вируса. На сегодняшний день зафиксировано подтвержденных 213 788 случаев заболевания COVID-19", - сообщил Кличко.
Так, заболели 127 женщин в возрасте от 19 до 84 лет, 85 мужчин в возрасте от 19 до 84 лет, а также 4 девочки от 1 до 17 лет и 9 мальчиков от 4 до 17 лет.
В больницы столицы госпитализировали 23 больных коронавирусом, а также 29 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
Выздоровели за прошедшие сутки 202 человека. Всего коронавирус преодолели 204 623 жителя столицы.
"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 55, в Оболонском - 48 и в Соломенском районе - 33 случая", - отметил Кличко.
Пожалуйста, подождите...
Вакцинована менше 1% Україна чекає на дельту...
Людей превращают в насекомых. Неустано и бесповоротно род пильным наглядом коронобесов
Которые только и достйны быть людьми.
Повторял и буду повторять во всех каментах под подобными новостями! Не ждите "милости от природы"! Не ждите месяцами в ДИЯ или в очередях под МВЦ!
Вот вам рабочий, проверенный, многими людьми лайфхак как это сделать:
1. Звоните в приёмную семейного врача и спрашиваете: "Я хочу вакцинироваться! Где я могу это сделать"? Врач вам называет районную поликлинику где вакцинируют. Сам врач вам звонить НЕ будет!
2. Звоните в эту поликлинику уточнить про вакцину и время приёма. Записываться НЕ надо! Просто узнайте время приёма и приходите. Я так делал и мои друзья так делали с других районов Киева.
3. Приходите с договором от семейного врача и без всяких очередей вакцинируетесь Короноваком. Реально очередей НЕТ!
4. Если вы не местный, то вас вакцинируют и так, просто потому что вы гражданин Украины. Если откажутся (потому что нет договора с семейным врачем), то вы спокойно можете БЕЗ ПРОПИСКИ, а просто по адресу своего проживания подписать договор в ближайшей к вам районной поликлинике у семейного врача. Ещё раз: ПРОПИСКА/РЕГИСТРАЦИЯ - не нужны!
Вакцины - полно! Но у нас всё делается в стране через Ж0ПУ. Вакцины накупили, а проинформировать население, что вакцина есть в каждой районной поликлинике - не смогли. На поликлиниках даже объявлений нет, что там проходит вакцинация.
Граждане, не ждите, пока к вам на дом придёт лично ляшко с ведром Пфайзера и вколит. Поднимите немного ж0пу с дивана и вакцинируйтесь!