Администрация Байдена готовит указ для ограничения влияния крупных компаний на экономику, - The Wall Street Journal

Администрация президента США Джо Байдена разрабатывает исполнительный указ, согласно которому ведомства должны будут усилить контроль за теми сферами, в которых, по их мнению, преобладает небольшое количество компаний.

Как пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники, это является попыткой ограничить влияние крупного бизнеса на экономику, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Исполнительный указ, который Байден может подписать уже на следующей неделе, будет направлен на то, чтобы повысить конкуренцию и дать потребителям, работникам и поставщикам больше прав для оспаривания решений крупных производителей.

Для компаний в отраслях, контролируемых небольшим количеством крупных фирм, могут быть созданы новые правила относительно раскрытия данных о комиссии, которую они взимают с потребителей, и об их отношениях с поставщиками, отмечают источники.

При этом новые меры, вероятно, столкнутся с сопротивлением со стороны крупных бизнес-групп и некоторых представителей Республиканской партии, которые могут попытаться оспорить правила в суде.

Финальное решение по поводу принятия исполнительного указа еще не принято, отметили в Белом доме. Байден дал понять в ходе предвыборной кампании, что хочет добиться, чтобы власти делали больше для ограничения влияния бизнеса в ряде отраслей.

Представители Демократической и Республиканской партий все активнее поддерживают ужесточение антимонопольных мер, особенно в отношении крупных технологических компаний, таких как Amazon.com Inc. (SPB: AMZN), Apple Inc. (SPB: AAPL), Facebook Inc. и входящей в Alphabet Inc. Google. Один из комитетов Палаты представителей США на прошлой неделе одобрил пакет мер, направленных на ограничение влияния этих технологических компаний на рынке, в том числе запретив им отдавать предпочтение собственным продуктам и услугам. Теперь эти меры должны быть утверждены Палатой представителей и Сенатом.

