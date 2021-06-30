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"ЕС" отозвала своего представителя в ВСК по расследованию действий должностных лиц против суверенитета Украины, - "слуга народа" Безуглая

"Европейская Солидарность" отзывает своего представителя в ВСК по расследованию действий должностных лиц против суверенитета Украины.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала глава ВСК, нардеп "СН" Марьяна Безуглая, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня. Как только зарегистрированное мной постановление собираются рассматривать на регламентном комитете, чтобы дальше голосовать в зале парламента, фракция "Европейская Солидарность" отзывает своего представителя в ВСК по расследованию действий должностных лиц против суверенитета Украины. К чему это приводит? Постановление надо регистрировать заново и проходить все бюрократические этапы. Итак, сегодня регламентный комитет НЕ СМОЖЕТ рассматривать зарегистрированный мной вариант. Я не могу провести заседание ВСК в запланированном составе в пятницу и НАЧАТЬ РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА "ВАГНЕРОВЦЕВ", как было заявлено и чего требует фракция "ЕС"! Парадокс !!! Вопрос, а чего действительно они добиваются, блокируя РЕАЛЬНОЕ (с представительством Парламента) рассмотрение дела, о которой постоянно заявляют ???? Считаю, это уклонением от рассмотрения дела по существу, ибо одно - говорить на ток-шоу, другое - юридическая ответственность!" - заявила "слуга народа".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В случае манипуляции делом "вагнеровцев" депутаты оппозиции выйдут из состава парламентской ВСК, - заявление "ЕС", "Голоса" и "Батькивщины"

ЕС отозвала своего представителя в ВСК по расследованию действий должностных лиц против суверенитета Украины, - слуга народа Безуглая 01
ЕС отозвала своего представителя в ВСК по расследованию действий должностных лиц против суверенитета Украины, - слуга народа Безуглая 02

Напомним, 19 мая Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

Ранее СМИ обнародовали переписку в чате "слуг народа" "Группа Гришиной". В ней "слуги народа" получили задание на сегодняшнее заседание Рады: "Проваливаем ВСК по "вагнеровцам". Принимаем "игорку".

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

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Топ комментарии
+32
"ЕС" отозвала своего представителя в ВСК по расследованию действий должностных лиц против суверенитета Украины, - "слуга народа" Безуглая - Цензор.НЕТ 9546
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30.06.2021 11:52
+26
"ЄС" відкликала свого представника в ТСК із розслідування дій посадових осіб проти суверенітету України, - "слуга народу" Безугла - Цензор.НЕТ 1323
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30.06.2021 12:04
+19
Короче, це Порошенко злив вагнерівців, так Марішка ти Безрозумна?
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30.06.2021 11:53
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"ЕС" отозвала своего представителя в ВСК по расследованию действий должностных лиц против суверенитета Украины, - "слуга народа" Безуглая - Цензор.НЕТ 9546
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30.06.2021 11:52 Ответить
Коррупція в чистому вигляді - повідомте хтось верещук)
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30.06.2021 11:53 Ответить
"ЄС" відкликала свого представника в ТСК із розслідування дій посадових осіб проти суверенітету України, - "слуга народу" Безугла - Цензор.НЕТ 1323
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30.06.2021 12:04 Ответить
Раньше надо было расследовать , ************* ЗЕленые ! Клоун подтвердил своё преступление , о котором и так знали все здравомыслящие !
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30.06.2021 12:15 Ответить
До чого тут кіркоров?
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30.06.2021 12:46 Ответить
Короче, це Порошенко злив вагнерівців, так Марішка ти Безрозумна?
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30.06.2021 11:53 Ответить
по мнению бузуглой - операции никакой небыло
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30.06.2021 11:56 Ответить
таку ще тупорилу потрібно пошукати... але сцикун її знайшов.
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30.06.2021 12:01 Ответить
У прислуги бородатой бабушки и его буратино , своего мнения не может быть ! ФАКТ
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30.06.2021 12:05 Ответить
Ну что то такое и вырисовывается, получается чтоб вообще не расследовать а это, а только пиарится.
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30.06.2021 12:08 Ответить

"ЄС" відкликала свого представника в ТСК із розслідування дій посадових осіб проти суверенітету України, - "слуга народу" Безугла - Цензор.НЕТ 6282
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30.06.2021 12:25 Ответить
Главзебобика в Раду. На ковер. Красный. А потом - в тюрьму.
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30.06.2021 11:53 Ответить
тупа курка
потому и отзывают что ты за полтора месяца так и не смогла начать работу. и это я уже молчу про твое обещание начать с дела вагнеровцев.
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30.06.2021 11:55 Ответить
И правильно сделали. Играть по сценарию Бениных холуев нет никакого смысла. Только вред.
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30.06.2021 11:56 Ответить
Може тому ЩО ------------
Ранее СМИ обнародовали переписку в чате "слуг народа" "Группа Гришиной". В ней "слуги народа" получили задание на сегодняшнее заседание Рады: https://censor.net/ru/news/3266220/provalivaem_vsk_po_vagnerovtsam_prinimaem_igorku_slugi_naroda_poluchili_zadanie_na_segodnyashnee_zasedanie.
Джерело.: https://censor.net/ru/n3274208
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30.06.2021 11:56 Ответить
это раньше было. когда зеленые завалили персональную тск по вагнеровцам и создали свой шалман "за все хорошее против всего плохого"
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30.06.2021 11:57 Ответить
Та вони просто ухиляються від відповідальності.
Вже все написано зеленими. Розглянути справу і швидко закрити, ніби зрадник зеленський і агент фсб єрмак ні при чому.
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30.06.2021 11:59 Ответить
так шо ти "розслідувати" хочеш вівця, - найвеличніший чистосердечно признався.
Запускайте процедуру імпічменту.
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30.06.2021 11:56 Ответить
Безмозглая, ты ж сама жепу рвала на британский флаг, что дело "вагнеровцев" будет первым вопросом. Какого ж ты, кура дурная, теперь сьехала? Ты, **** облезлая, хочешь чтоб расследовали "предательство" Мазепы и исчезновение "золота Полуботка".
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30.06.2021 11:59 Ответить
Испугались?
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30.06.2021 11:59 Ответить
Зеиуда сам признался , что проявил «субъектность» и лояльность по-отношению к террористам ,убивавши , взрывавшим и травившим детей газом в Сирии ! Зеленского и его путлеровских пособников под трибунал
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30.06.2021 12:01 Ответить
Год требовать создание вск, да бы после его создания вывести оттуда всех своих представителей, наверное какая-то хитрая многоходовочка.
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30.06.2021 12:02 Ответить
Зачем даешь комментарий, если ты такой же тупой как и Безумная?
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30.06.2021 12:04 Ответить
Сколько же вас таких безмозглых? Слуги урода отказались создавать ВСК по делу вагнеровцев. Вместо этого они создали ВСК "по всякой фигне". Так что там делать нормальным людям?
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01.07.2021 06:36 Ответить
С каких пор расследования действий чиновников против суверенитета Украины стали "всякой фигней"? Неужто там есть что-то против прошлой власти?
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01.07.2021 10:54 Ответить
Еще раз, клоун: есть конкретное преступление, есть конкретные подозреваемые. Полтора месяца, как создана комиссия "по вопросам возможных противоправных действий представителей власти и других левых чуваков, которые могли способствовать нарушению государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и представлять угрозу национальной безопасности". Т.е. комиссия, которая якобы должна рассматривать все преступления всех людей за всю историю Украины. Естественно, что она просто не может работать. Особенно, если учитывать то, что из 12 членов там 8 слуг было изначально (потом состав поменяли, но большинство у слуг осталось). Меня не удивляет, что нормальные люди в цирке выступать отказались.
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01.07.2021 22:44 Ответить
Для особо одаренных: какое такое преступление и что за конкретные подозреваемые, какой номер в реестре и какой прокурор и кому выписал конкретное подозрение?
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02.07.2021 11:22 Ответить
Ты под дебила косишь, как и Бубочка? У Вас хорошо получается. Только Клоун все равно сядет. Само собой, что после президентского срока, потому как сейчас посадить его никак не получится при 100% своем прокуроре и монобольшинстве.
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02.07.2021 22:13 Ответить
Нет, не сядет. Не потому, что чист и ни в чем не виноват, а потому, что у нас так политика устроена.
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03.07.2021 15:06 Ответить
Безумная еще и тупая! Потому и отзывают своего представителя, что слив по "вагнеровским" убийцам не хотите отдельно рассматривать. Ваш Зельц попал по полной
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30.06.2021 12:03 Ответить
Сами требовали, а теперь заднюю включили. Непонятно. В чём смысл?
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30.06.2021 12:05 Ответить
Смысл в том, что требовали конкретно по "вагнеровцам". А "слуги" создали "в общем" Потому народ и угорает, что они и Золото Полуботка включат и сдачу Киева Золотой орде в 1240
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30.06.2021 12:09 Ответить
То, что "слуги" будут шельмовать - и так понятно. Только это дело так затянут, что оно станет неактуальным. Или вообще замнут.
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30.06.2021 12:11 Ответить
Стаття ВАЗеленського, 111 ,Державна зрада", не має терміну давності.
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30.06.2021 15:32 Ответить
А прочитать письмо ЕС, которое выложили слабо?
Там написана причина. А причина в том, что де-факто комиссия не работает, не было ни одного заседания, а все депутаты участвующие в ВСК заблокированы и не могут участвовать в других комитетах и комиссиях!!!!
А так как только отозвали, так со стороны СН сразу срач поднялся и нашли виноватых (ЕС) "Мы мол как раз сегодня собирались что сделать, а ЕС...." (напоминает отмазки оправдывающегося ребенка "Я мол как раз собирался сделать...")
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30.06.2021 12:43 Ответить
Решили, что расследуют и без них.
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30.06.2021 13:11 Ответить
После начала российской агрессии Киркоров стал ярым сторонником путинского режима Мы живем в свободной стране, где каждый имеет право на свое мнение, и публично поддержать своего президента - это лишь крошечная благодарность за уверенность в завтрашнем дне. Путин - лучший президент",
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30.06.2021 12:21 Ответить
А вони знають що вийдуть на себе. На свинарчуків розенблатів мудачуків грановських і іншої погані.
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30.06.2021 12:27 Ответить
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30.06.2021 12:31 Ответить
"ЄС" відкликала свого представника в ТСК із розслідування дій посадових осіб проти суверенітету України, - "слуга народу" Безугла - Цензор.НЕТ 1287
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30.06.2021 12:38 Ответить
Значит твой вариант постановления гнилой,товарищ безуглая. Как гнилая вся ваша д'ерьмаковская шобла.
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30.06.2021 12:43 Ответить
Марьяна Безумная
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30.06.2021 13:03 Ответить
ну и скатертью дорожка.
а кстати где кино грозева и нетфликс?
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30.06.2021 12:58 Ответить
Оцените красоту "игры" трускавецкой ЗЕлени : вначале они создают ТСК из 11 человек при этом слуг уродца в ней 8 чел ( большинство), теперь они предлагают увеличить до 14 чел ( на три больше)- подачка с барского плеча для остальных, но большинство все равно сохраняют.Идем дальше- согласно карточки законопроекта постановление о которм говорит эта барышня, дата регистрации в ВР обозначена 25.06 (пятница) .Вероятно, эти наперсточники зарегистрировали задним числом, но сегодня, после того как стало известно, что"ЕС" письмом от 29.06 " всвязи с отсутствием законодательной инициативы внесения изменений ..." отзывает кандидатуру
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30.06.2021 15:20 Ответить
А я вот не понимаю.
Этой марьяне безмозглой в конвертах от бэни и ахметки платят кучу бабла за её тупые высеры. КАК?! Как так можно выглядеть?! Бомжиха с помойки!Я уже молчу про её тупорылость. Это ж капэць, товарищи!
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30.06.2021 16:29 Ответить
 
 