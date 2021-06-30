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В РФ зафиксирован новый рекорд по суточной смертности от COVID-19: умерли 669 человек

В РФ зафиксирован новый рекорд по суточной смертности от COVID-19: умерли 669 человек

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 21 042 случая, умерли 669 человек - это максимум за время пандемии, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс.

Наибольшее количество летальных исходов зафиксировано в Москве и Санкт-Петербурге: 117 и 111 соответственно.

За минувшие сутки после перенесенного коронавируса выздоровели 16 356 человек.

В Москве заразились еще 5 823 человека, вылечились 5 574 пациента.

Наибольший прирост заболевших вслед за Москвой отмечен в Московской области (2 583 случая), в Санкт-Петербурге (1 503).

Еще 358 новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Нижегородской области, 324 - в Брянской области, 321 - в Бурятии, 289 - в Воронежской области, 272 - в Свердловской области, 261 - в Забайкальском крае, 249 - в Красноярском крае, 248 - в Смоленской области, 243 - в Пермском крае, 238 - в Хабаровском крае, 236 - в Омской области, 225 - в Иркутской области, 224 - в Ростовской области, 218 - в Коми, по 212 - в Архангельской и Оренбургской областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 40 человек, зафиксированы 633 новых случая заражения, 2 294 человека выздоровели

Кроме того, 208 человек заболели во Владимирской области, 200 - в Тверской области, 184 - в Краснодарском крае, 182 - в Калининградской области, 179 - в Челябинской области, 178 - в Ленинградской области, 177 - в Алтайском крае, 175 - в Мурманской области, по 173 - в Карелии, Новосибирской области, 171 - в Самарской области, 160 - в Приморском крае, 159 - в Кемеровской области, 158 - в Тульской области, 157 - в Волгоградской области, 156 - в Башкирии, 150 - в Тюменской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 150.

Также сообщается, что в оккупированном РФ Крыму заболели 294 человека.

Всего в России со 2 марта 2020 года, когда был выявлен первый заболевший, зарегистрировано 5 млн 514 тыс. 599 случаев коронавирусной инфекции, 135 214 умерших и 5 млн 393 человека выписаны.
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Топ комментарии
+8
гыгыгы)).. распиаренная вакцина "Спутник" оказалась шмурдяком))..
удачи вам в Аду, дебилы!
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30.06.2021 12:14
+7
Ну хоть что-то хорошее у них таки на первом месте.
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30.06.2021 12:07
+7
Мінус 666 кацапів і ще три бонусних?
Яка журбинка. Ц-ц-ц.
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30.06.2021 12:07
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Ну хоть что-то хорошее у них таки на первом месте.
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30.06.2021 12:07 Ответить
Напомните, пожалуйста, чума на расее по плану у нас до камней с неба или после?
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30.06.2021 12:07 Ответить
Мінус 666 кацапів і ще три бонусних?
Яка журбинка. Ц-ц-ц.
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30.06.2021 12:07 Ответить
Это как за день сбить два Ил-96 и кукурузник.
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30.06.2021 12:13 Ответить
Это как за день сбить два Ил-96 одним кукурузником.
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30.06.2021 12:35 Ответить
Спутнік вкотре демонструє свою ефективність!))
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30.06.2021 12:16 Ответить
В РФ зафиксирован новый рекорд по суточной смертности от COVID-19: умерли 669 человек - Цензор.НЕТ 6866
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30.06.2021 12:16 Ответить
я чомусь думаю в них щодня мре по кілька тисяч.
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30.06.2021 12:12 Ответить
Они тоже так думают, но им стыдно признаться.
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30.06.2021 12:17 Ответить
іхтамнєт
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30.06.2021 12:25 Ответить
тому що в мацкве-питере це хоч якось можно підрахувати... а далі...жуть...
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30.06.2021 12:21 Ответить
Просто деспотичні держави ніколи не визнають реальних втрат серед населення.
Завжди применшують у кілька разів.
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30.06.2021 12:26 Ответить
"В Китае произошла авария на АЭС. Грубо говоря, жертв нет" ©
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30.06.2021 12:31 Ответить
Як колись у совку на ЧАЕС. Кажуть, в 60ті падало багато літаків, були аварії на залізниці , інші трагедії з масовими жертвами, але влада повністю вичищала згадку про них. Люди замовчували факт загибелі родичів - ніби їх ніколи не існувало.
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30.06.2021 12:36 Ответить
Так і було. Нещодавно потрапила мені на очі стаття про реальні показники катастроф та масштабних ЧП у СРСР - там аж волосся дибки, втрати на рівні воєнного конфлікту. І про усі випадки - анічичирк.
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30.06.2021 12:44 Ответить
Десь на раіське навіть ядерний вибух був. А вони приховали.
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30.06.2021 12:45 Ответить
...и тишина.

У РФ зафіксовано новий рекорд з добової смертності від COVID-19: померли 669 осіб - Цензор.НЕТ 7522
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30.06.2021 12:27 Ответить
Та хто їх по дярєвням рахуватиме?
І взагалі, як кажуть китайці - "грубо говоря, жертв нет" )))))
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30.06.2021 12:29 Ответить
вони навіть по сильні цьогорічні пожежі в Якутії , Іркутській обл і ще десь... нічого ніде на центральних-*********** каналах не кажуть... а то про болєзних...ага..)))
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30.06.2021 12:33 Ответить
гыгыгы)).. распиаренная вакцина "Спутник" оказалась шмурдяком))..
удачи вам в Аду, дебилы!
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30.06.2021 12:14 Ответить
а воно і зразу було видно )))))
нормальні і притямі і не сумнівалися в такому розвитку подій...
аби тільки ця ****** не почала просочуватись крізь наші кордони (та нажаль...все можливо)
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30.06.2021 12:23 Ответить
А спутник ФИ "и хоть камни с неба"...
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30.06.2021 12:25 Ответить
Унесенные ветром Спутником...
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30.06.2021 12:37 Ответить
Хорошо, что люди не пострадали
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30.06.2021 13:18 Ответить
Всю зелену команду терміново вакцинувати Спутником!
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30.06.2021 13:19 Ответить
"Маловато! Маловато будет!" (с)
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30.06.2021 13:54 Ответить
Це добре , що окупанти несуть втрати .
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30.06.2021 13:56 Ответить
Настанет год, России черный год,
Когда царей корона упадет;
Забудет чернь к ним прежнюю любовь,
И пища многих будет смерть и кровь;
Когда детей, когда невинных жен
Низвергнутый не защитит закон;
Когда чума от смрадных, мертвых тел
Начнет бродить среди печальных сел,
Чтобы платком из хижин вызывать,
И станет глад сей бедный край терзать;
И зарево окрасит волны рек:
В тот день явится мощный человек,
И ты его узнаешь - и поймешь,
Зачем в руке его булатный нож:
И горе для тебя! - твой плач, твой стон
Ему тогда покажется смешон;
И будет всё ужасно, мрачно в нем,
Как плащ его с возвышенным челом.

М.Ю. Лермонтов.
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30.06.2021 15:23 Ответить
 
 