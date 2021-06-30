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Херсонщине грозит новая волна COVID-19 из-за роста потока людей из оккупированного Крыма, - руководитель областного центра Минздрава Ромаскевич

Херсонщине грозит новая волна COVID-19 из-за роста потока людей из оккупированного Крыма, - руководитель областного центра Минздрава Ромаскевич

Количество случаев COVID-19 в оккупированном Крыму растет, как и поток людей, пересекающих пункты пропуска в Украину из оккупированного полуострова.

Об этом в Facebook сообщил руководитель Херсонского областного лабораторного центра Минздрава Юрий Ромаскевич, информирует Цензор.НЕТ.

"Показатели заболеваемости на территории АР Крым за последние три недели имеют устрашающую динамику, которая осложняется как новым штаммом (так называемый индийский или Дельта), так и явным "вмешательством" в статистику руководства временно оккупированных территорий", - отметил Ромаскевич.

По его словам, за последние две недели постоянно растет поток пересекающих пункты пропуска Чонгар и Каланчак, в настоящее время это уже более 4 тысяч человек в сутки.

"Из вышеизложенного становится понятно - что Дельта штамм COVID-19 на территории Херсонской области просто не может не быть! И хотя лабораторно на нашей базе мы не можем чётко его выделить из общей совокупности, косвенно мы имеем данные от клиницистов о более тяжелом течении этого заболевания у пациентов. В этих условиях имею смелость утверждать что мы находимся в начале новой волны COVID-19 как в Херсонской области, так и в Украине. К сожалению, эта волна будет идти не так как две предыдущие - с Запада на Восток, на этот раз эпицентрами станут Херсонская, Донецкая, Луганская и Харьковская области", - добавил Ромаскевич.

Также читайте: В Киеве резко выросло число больных COVID-19: за сутки выявлено 225 новых случаев, умер один человек. КАРТА

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Топ комментарии
+7
«Сдохнуть в России?» - эта ху@ня уже не работает? «Путин - памаги!» - тоже не катает? Загранпаспорта украинские, а гражданство россиянское? Одной жопой на двух студьях? Лицемерные ******, как только жопа начинает гореть - то в Украину претесь, а как Путина встречать в Севастополе - так на колени падаете? ******* крымская продажная.
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30.06.2021 12:59
+6
Граница на замке. Гуляй вирус-заражай Украину. Жесть.
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30.06.2021 12:19
+5
Чехія заборонила громадянам їхати до фєдєрашки.
Якого хєра не перекрити кордони з фєдєрашкою???
Теж само з Кримом та луГандониєю... - бажали рузькемір??? Нєфіг везти заразу в Україну...
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30.06.2021 13:08
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Правила форума Совет форумчан
Сделать платный карантин как в Гон-Конге (100 баксов в день на две недели).
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30.06.2021 12:09 Ответить
люди оттуда -
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30.06.2021 12:14 Ответить
- биологическое оружие россии
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30.06.2021 12:15 Ответить
Ну так сделать им применение чтоб было дорого. Отпадёт само собой.
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30.06.2021 12:16 Ответить
Где РНБО? Где МОЗ?
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30.06.2021 12:10 Ответить
ловят воров в законе
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30.06.2021 12:13 Ответить
Так ведь курортный сезон, туристы из Крыма едут отдыхать на херсонщину
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30.06.2021 12:32 Ответить
Крисчани тікають від каміння з неба на родінє? Херсонщине грозит новая волна COVID-19 из-за роста потока людей из оккупированного Крыма, - руководитель областного центра Минздрава Ромаскевич - Цензор.НЕТ 9818
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30.06.2021 12:16 Ответить
вони несуть заразу на територію України. А якщо врахувати, що вакциновано дуже мало громадян, то прийдешня третя хвиля буде нищівною..
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30.06.2021 12:18 Ответить
Херсонщине грозит новая волна COVID-19 из-за роста потока людей из оккупированного Крыма, - руководитель областного центра Минздрава Ромаскевич - Цензор.НЕТ 7768
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30.06.2021 12:20 Ответить
Граница на замке. Гуляй вирус-заражай Украину. Жесть.
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30.06.2021 12:19 Ответить
свои пляжи засрали, к нам прутся.
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30.06.2021 12:31 Ответить
«Сдохнуть в России?» - эта ху@ня уже не работает? «Путин - памаги!» - тоже не катает? Загранпаспорта украинские, а гражданство россиянское? Одной жопой на двух студьях? Лицемерные ******, как только жопа начинает гореть - то в Украину претесь, а как Путина встречать в Севастополе - так на колени падаете? ******* крымская продажная.
показать весь комментарий
30.06.2021 12:59 Ответить
Чехія заборонила громадянам їхати до фєдєрашки.
Якого хєра не перекрити кордони з фєдєрашкою???
Теж само з Кримом та луГандониєю... - бажали рузькемір??? Нєфіг везти заразу в Україну...
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30.06.2021 13:08 Ответить
пооткрывайте уже все границы с рф тоже. если с оккупированных впускаете без тестов.
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30.06.2021 13:13 Ответить
Паразиты на теле нации.
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30.06.2021 13:22 Ответить
До коле рашистские тараканы будут заползать в Украину со своей заразой?!
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30.06.2021 13:51 Ответить
Косоворотка старається побільше знищити українців ковідом, то воно поїхалдо в Буковель, відкрило його, завезло ковід з Європи і звідти експорнтувало ковід по всій Україні. А сьогодні воно дозволило наріду московії, кіркоровим, бастам та іншим мудастам їхати з Московії і завозити страшний вірус.
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30.06.2021 14:15 Ответить
 
 