Херсонщине грозит новая волна COVID-19 из-за роста потока людей из оккупированного Крыма, - руководитель областного центра Минздрава Ромаскевич

Количество случаев COVID-19 в оккупированном Крыму растет, как и поток людей, пересекающих пункты пропуска в Украину из оккупированного полуострова.

Об этом в Facebook сообщил руководитель Херсонского областного лабораторного центра Минздрава Юрий Ромаскевич, информирует Цензор.НЕТ.

"Показатели заболеваемости на территории АР Крым за последние три недели имеют устрашающую динамику, которая осложняется как новым штаммом (так называемый индийский или Дельта), так и явным "вмешательством" в статистику руководства временно оккупированных территорий", - отметил Ромаскевич.

По его словам, за последние две недели постоянно растет поток пересекающих пункты пропуска Чонгар и Каланчак, в настоящее время это уже более 4 тысяч человек в сутки.

"Из вышеизложенного становится понятно - что Дельта штамм COVID-19 на территории Херсонской области просто не может не быть! И хотя лабораторно на нашей базе мы не можем чётко его выделить из общей совокупности, косвенно мы имеем данные от клиницистов о более тяжелом течении этого заболевания у пациентов. В этих условиях имею смелость утверждать что мы находимся в начале новой волны COVID-19 как в Херсонской области, так и в Украине. К сожалению, эта волна будет идти не так как две предыдущие - с Запада на Восток, на этот раз эпицентрами станут Херсонская, Донецкая, Луганская и Харьковская области", - добавил Ромаскевич.

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