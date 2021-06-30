Арестованный в Беларуси россиянин Попов попросил Путина лишить его гражданства: "Я больше года ждал, что Россия своих не бросает"

Гражданин России Дмитрий Попов, которого в Беларуси обвиняют в массовых беспорядках, в письме сестре из СИЗО попросил президента России Владимира Путина лишить его российского гражданства.

Письмо опубликовали белорусский блогер Антон Мотолько, передает Цензор.НЕТ

"Я больше года ждал, что Россия своих не бросает, как неоднократно говорил Путин В.В. На проверку оказалось, что это совсем не так. На своих у России избирательная слепота. Вступаются лишь за тех, помощь которым может принести политические очки руководству России. … Тем не менее именно Россию я называл своей Родиной. В ответ же от единожды пришедшего ко мне в СИЗО 1 консула: "Дима, ну вы же все понимаете!" Нет, не понимаю. Я отказываюсь понимать, почему за целый год Российское консульство поинтересовались моей персоной единожды. Я отказываюсь понимать, почему тот диалог происходил после пыток в отношении меня в присутствии сотрудника КГБ", - говорится в письме.

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В письме Попов заявил, что не хочет иметь паспорт страны, "которая готова жертвовать своими гражданами в интересах другой страны". "Для меня это подлое и жестокое предательство. Быть гражданином страны-предателя я не хочу и не буду", — заявил он.

Дмитрий Попов является одним из фигурантов уголовного дела блогера Сергея Тихановского, который собирался участвовать в выборах президента Беларуси и которого задержали в конце мая 2020 года. Также был задержан ряд его соратников.

Попов был модератором социальных сетей "Страны для жизни" — ютьюб-канала, который вел Тихановский. Попова задержали в начале июня 2020 года. Его обвиняют по четырем уголовным статьям, в том числе по статьям о массовых беспорядках и разжигании ненависти.

В конце июня 2021 года в Беларуси начался суд над Поповым. Россиянину грозит до 15 лет лишения свободы.