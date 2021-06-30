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Новости Репрессии в Беларуси
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Арестованный в Беларуси россиянин Попов попросил Путина лишить его гражданства: "Я больше года ждал, что Россия своих не бросает"

Арестованный в Беларуси россиянин Попов попросил Путина лишить его гражданства:

Гражданин России Дмитрий Попов, которого в Беларуси обвиняют в массовых беспорядках, в письме сестре из СИЗО попросил президента России Владимира Путина лишить его российского гражданства.

Письмо опубликовали белорусский блогер Антон Мотолько, передает Цензор.НЕТ

"Я больше года ждал, что Россия своих не бросает, как неоднократно говорил Путин В.В. На проверку оказалось, что это совсем не так. На своих у России избирательная слепота. Вступаются лишь за тех, помощь которым может принести политические очки руководству России. … Тем не менее именно Россию я называл своей Родиной. В ответ же от единожды пришедшего ко мне в СИЗО 1 консула: "Дима, ну вы же все понимаете!" Нет, не понимаю. Я отказываюсь понимать, почему за целый год Российское консульство поинтересовались моей персоной единожды. Я отказываюсь понимать, почему тот диалог происходил после пыток в отношении меня в присутствии сотрудника КГБ", - говорится в письме.

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В письме Попов заявил, что не хочет иметь паспорт страны, "которая готова жертвовать своими гражданами в интересах другой страны". "Для меня это подлое и жестокое предательство. Быть гражданином страны-предателя я не хочу и не буду", — заявил он.

Дмитрий Попов является одним из фигурантов уголовного дела блогера Сергея Тихановского, который собирался участвовать в выборах президента Беларуси и которого задержали в конце мая 2020 года. Также был задержан ряд его соратников.

Попов был модератором социальных сетей "Страны для жизни" — ютьюб-канала, который вел Тихановский. Попова задержали в начале июня 2020 года. Его обвиняют по четырем уголовным статьям, в том числе по статьям о массовых беспорядках и разжигании ненависти.

В конце июня 2021 года в Беларуси начался суд над Поповым. Россиянину грозит до 15 лет лишения свободы.

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Топ комментарии
+20
те, що важливіше за рахунок на табло

Арестованный в Беларуси россиянин Попов попросил Путина лишить его гражданства: "Я больше года ждал, что Россия своих не бросает" - Цензор.НЕТ 1540
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30.06.2021 12:11
+13
Арестованный в Беларуси россиянин Попов попросил Путина лишить его гражданства: "Я больше года ждал, что Россия своих не бросает" - Цензор.НЕТ 9639
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30.06.2021 12:17
+11
Бггы, прозрел . Всего год в кутузке понадобилось
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30.06.2021 12:11
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Бггы, прозрел . Всего год в кутузке понадобилось
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30.06.2021 12:11 Ответить
там же зомбоящика нету, вот и получилось трезво обдумать
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30.06.2021 12:12 Ответить
Паяльник в жопе хорошо открывает глаза и прочищает мозги. Надо бы это украинским национальным силам иметь это ввиду, когда разные личности рассказывают про дружбу с рашкой.
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30.06.2021 12:15 Ответить
Арестованный в Беларуси россиянин Попов попросил Путина лишить его гражданства: "Я больше года ждал, что Россия своих не бросает" - Цензор.НЕТ 9639
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30.06.2021 12:17 Ответить
В Україні про це вже 7 років знають!
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30.06.2021 12:35 Ответить
те, що важливіше за рахунок на табло

Арестованный в Беларуси россиянин Попов попросил Путина лишить его гражданства: "Я больше года ждал, что Россия своих не бросает" - Цензор.НЕТ 1540
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30.06.2021 12:11 Ответить
Барбара Стрейзанд напару с Геростратом одобряют
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30.06.2021 12:16 Ответить
Це супер! Дякую за чудову інформацію.
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30.06.2021 12:45 Ответить
Сча они за него вспомнят и он взвоет, что лучше б бросили...
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30.06.2021 12:11 Ответить
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30.06.2021 12:20 Ответить
рассія сваїх кідаєт.
баби іщо нарожают. ...від китайців.
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30.06.2021 12:12 Ответить
стыдно, гадко, унизительно и оскорбительно быть россиянином!..
не дай бог родиться в России!..
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30.06.2021 12:12 Ответить
Мне другое интересно. Ну порвёт он привселюдно книжечку с двухголовой курицей на обложке. А дальше что? В какое гражданство он будет проситься? Белорусское? У КГБшников на допросе попросит? Или, как и все недодавленные тараканы, побежит в Украину?
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30.06.2021 12:13 Ответить
лучше без гражданства чем гражданство рф
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30.06.2021 12:14 Ответить
Это вне всякого сомнения. Но вот так уж устроен современный мир, что совсем без гражданства не сильно получается (если ты конечно не волосатый йетти где нибудь в горах).
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30.06.2021 12:17 Ответить
получается. статус лиц без гражданства - международная практика. но московиту сложно будет в суде получить такой статус.
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30.06.2021 12:21 Ответить
останется рашкованцем. отказаться от их гражданства нельзя.
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30.06.2021 12:20 Ответить
)(уйло поможет после суда, предложит отсидеть срок на родине- в Магадане или на Колыме.
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30.06.2021 12:18 Ответить
ничего ***** не сделает. у них формально "союзное" государство и он будет сидеть там весь срок. разве что колхозник его помилует.
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30.06.2021 12:23 Ответить
Ты как челобиную царю подаешь?!
Арестованный в Беларуси россиянин Попов попросил Путина лишить его гражданства: "Я больше года ждал, что Россия своих не бросает" - Цензор.НЕТ 9163
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30.06.2021 12:23 Ответить
в ГБ-шной системе совкового прошлого нет разницы в гражданстве... все они холопы баринов и их удел в стойле кричать одобрямс не вникая в суть проблем... меньше знаешь лучше спишь - этому в РФ учат с детства, а Белорусь карлик купил... таракан это условный феодал
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30.06.2021 12:27 Ответить
Россия бросит тебя, сынок. Всегда. (С) А.Бабченко
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30.06.2021 13:04 Ответить
******** класік.
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30.06.2021 13:25 Ответить
Защіта рускагаварящих наліцо.
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30.06.2021 13:18 Ответить
ТИпа это ему как-то поможет не сесть на пятнашку)
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30.06.2021 14:03 Ответить
Не... вые...ся в чужой стране.

Была недавно новость , что украинского хакера посадили в США.
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30.06.2021 17:17 Ответить
Ты че, холоп? Не знаешь, в какой позиции у царя нужно что-то просить?
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30.06.2021 18:59 Ответить
 
 