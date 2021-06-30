В законопроекте №5600 есть ряд норм, которые дают налоговой много полномочий, - Марусяк
Законопроект о налоговых изменениях (№5600) содержит ряд норм, которые могут привести к росту давления налоговой службы на бизнес, их нужно изменить еще до первого чтения законопроекта в парламенте.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил народный депутат, глава подкомитета парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Олег Марусяк.
"Эти инструменты в налоговой нужны для того, чтобы справляться с недобросовестными плательщиками - я за. Но что делать с добросовестными плательщиками? Каким образом налоговая может данные инструменты использовать и в отношении добросовестных плательщиков?" - отметил Марусяк.
По его мнению, нормы законопроекта о функциях налоговой по администрированию необходимо выписать более четко, чтобы исключить рост давления на бизнес со стороны проверяющих органов. И эти изменения нужно внести еще до рассмотрения законопроекта парламентом в первом чтении.
"Я в прошлом бизнесмен и знаю, что такое давление налоговой. Поэтому я хотел бы объяснить - для недобросовестных давайте инструмент пропишем. Но что касается добросовестных, то к чему их тогда прописывать так неопределенно? Поэтому, если мы можем уложить это до первого чтения администрирования, то давайте его уложим", - сказал Марусяк.
Ранее старший экономист Центра социально-экономических исследований "Кейз Украина" Владимир Дубровский заявил, что внедрять изменения налогового законодательства (законопроект №5600), где предусматривается расширение полномочий налоговой службы, недопустимо до полной перезагрузки самой службы.
В то же время экономист Борис Кушнирук отметил, что налоговые инициативы правительства направлены на увеличение налогового давления на промышленность и приведут к ее уничтожению.
Напомним, в начале июня правительство зарегистрировало в Верховной Раде законопроект №5600, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины, которые предусматривают повышение налогов для ряда отраслей.
Пожалуйста, подождите...
Не забудьте записать фамилии депутатов, которые его проголосуют.
В Парламенте будут голосовать законопроект, его особенности:
- Налоги растут
- Полномочия фискалов растут
- Административная нагрузка растёт
- Права бизнесменов сокращаются
- Коррупция растёт
О таких перспективах https://www.facebook.com/anatoliy.amelin/posts/4429151770449132 поведал в Фейсбуке накануне поздно вечером сооснователь и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future Анатолий Амелин.
Если кратко (ЗП 5600):
1. Штрафы. Вам их будут начислять без права оспаривания. Точнее оспаривать можно, но только после оплаты.
2. А если не оплатите вовремя, Вам закроют выезд за границу.
3. Для добывающего сектора повысят ставки ренты.
4. Фермерам повысят налоги. Работаешь или нет, обязан платить налог исходя из площади земли. Потом его можно зачесть в корпоративный налог, но не факт…
А если земля «под паром»? Тоже плати.
А если это пастбище для скота? Тоже плати
Хотят собрать +10 млрд грн на ровном месте.
5. Налог на прибыль с убытков. «Лучшая» инициатива законодателей.
Сегодня можно убытками прошлых лет уменьшать налогооблагаемую прибыль.
Завтра нет.
Можно только 50%
В итоге, есть прибыль или нет - заплатишь государству
6. Повышение акцизов на алкоголь, народ заплатит)
7. Экологический налог.
8. Налог на зеленую энергетику (весь Мир субсидирует, мы облагаем… и ждем инвесторов)
9. Ликвидация упрощённой системы для торговли. ФОПы привет!
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/06/%D0%B2-%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5-%D0%B8%D0%B4%D1%83%D1%82-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-%D1%84%D0%BE%D0%BF-%D0%BF%D1%80.html В Киеве идут столкновения между ФОП-протестующими и полицией. Видео и фото
В любом месте продажи требуется вести пономенклатурный (!) товарный учёт с инвентаризациями.
Что противоречит возможности вести только простой учёт доходов в сфере торговли и не вести полноценный бухгалтерский учёт на упрощенной системе.
10. Повышение налогов на продажу недвижимости.
Что смешно:
- Инициатор законопроекта Минфин.
- Все предлагаемые нормы противоречат Национальной Стратегии 2030, утвержденной Кабмином в Марте 2021.
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2021/06/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%B8.html Правительство Украины решило повысить налоги: что предусматривает законопроект
- https://www.economics-prorok.com/2021/05/%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE-%D1%81-%D1%80%D0%BE%D1%81.html Повышение налогов несовместимо с ростом экономики, оно разрушает будущее Украины - Тимошенко
Что ужасно:
- Новации после принятия хотят запустить с июля 2021 года (!)
Покажите мне хотя бы одну страну в мире или на африканском континенте, где налоги меняют день в день!?
При ожидаемом превышении доходов бюджета над планом на 90 млрд грн, фискалы с депутатами хотят этим законом собрать ещё 50 млрд… мало
А что бы народ поддержал, закон назвали «Антиахметовским»))￼ хотя ему от него ни холодно ни жарко.
Хотите жить в стране, в которой правила меняются на ходу?
В Которой бизнесмен - дойная корова?
В Которой политики не держат обещания?
В Которой с народом не считаются?
Читайте, делайте выводы, делитесь!
P.S. Не забудьте записать фамилии депутатов, которые его проголосуют.
Думай-Те.))) Если еще можете?