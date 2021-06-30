Сорвалась лебедка: на шахте в Донецкой области погиб 37-летний горняк

Правоохранители выясняют обстоятельства смертельного травмирования 37-летнего горняка на шахте в Доброполье (Донецкая обл.) во вторник, 29 июня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры.

"Под процессуальным руководством Покровской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекших гибель человека (ч.2 ст.272 УК Украины)", - сказано в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что 29 июня около 16:00 на госпредприятии "Добропольеуголь – добыча" шахта "Алмазная" во время подземных работ по перемещению конечной станции конвейера с места сорвалась лебедка и ударила по голове 37-летнего горняка.

"От полученной открытой черепно-мозговой травмы мужчина скончался на месте", - говорится в сообщении.

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Проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия для установления всех обстоятельств и свидетелей происшествия.