Украина сделает все возможное для привлечения США к переговорному процессу по Донбассу, - Ермак
Украина намерена сделать все возможное для привлечения США к переговорам по мирному урегулированию на Донбассе. Киев надеется, что это даст результат.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак.
По его мнению, нынешний нормандский формат требует трансформации и расширения.
"Мы уверены, что сегодня появился реальный шанс к привлечению Соединенных Штатов к переговорному процессу. И это может дать свой результат. И Украина сделает для этого все возможное", - отметил Ермак.
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+5 Myroslav Hrabovsky
показать весь комментарий30.06.2021 12:39
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А мне интересно почем завхоз покупает ручки, карандаши и туалетную бумагу для ОПы. А вот его мнение по внешне и внутренне политическим вопросам нахрен не интересует
Расскажи лучше, как обстоят дела на офисе со скрепками, туалетной бумагой и памперсами для лучезарного?
Це кварталівський жарт такий???
Как информирует https://censor.net/ со ссылкой на "https://www.rbc.ua/rus/news/ukraina-sdelaet-privlecheniya-ssha-mirnym-1625044171.html РБК-Украина ", об этом заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак. Источник: https://censor.net/ru/n3274223
https://inosmi.ru/politic/20210629/250003969.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop The National Interest (США): почему Украина - опасный и недостойный союзник для США
Демократический имидж Киева полностью дискредитирован. И какую бы ретушь лоббисты Украины на Западе ни применяли, чтобы скрыть это, им не удастся изменить эту реальность.
Несмотря на рост ведущейся в интересах Украины пропаганды, страна все еще не дотягивает до включения в список важных союзников Вашингтона. Ни по предлагаемым стратегическим выгодам, ни по своему моральному облику Украина на это не тянет. А с моральной точки зрения имидж Киева полностью дискредитирован, как бы ни пытались отмыть его украинские лоббисты на Западе. Тут никакая «лакировка реальности» не поможет изменить печальную реальность. Украина для США - это союзник разом и небезопасный и недостойный.
Козирь захоПив ініціативу Президента.
Подруге Питання По розширенню формату вже стояло і РФія його не сПрийняла...... тобто Козирь свідомо веде Перемовини у туПік з тим щоби затягнути Процес При тому що на РФію йде шалений тиск Світової сПільноти власне з за Підтримки суверинітету України.
Потретє Зебеня щоби відвести удар від Козиря сам свідомо Підставляє себе ( а бубочці нічого не буде він дурненький хай навчиться.)
Але вже не секрет чий це Проект "Буратіно" хто тато "Карло " , хто смикає за шнурки і хто є шнурок.