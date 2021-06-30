Послы ЕС дали "зеленый свет" для экономических санкций против России, - журналист Йозвяк
Послы Европейского союза поддержали продление экономических санкций против России.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил на своей странице в Twitter журналист Рикард Йозвяк.
По его словам, санкции должны быть приняты во время встречи министров иностранных дел стран ЕС 12 июля.
"Послы ЕС дали "зеленый свет" для экономических санкций против России, как и ожидалось", - сообщил он.
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