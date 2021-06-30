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Послы ЕС дали "зеленый свет" для экономических санкций против России, - журналист Йозвяк

Послы ЕС дали

Послы Европейского союза поддержали продление экономических санкций против России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил на своей странице в  Twitter журналист Рикард Йозвяк.

По его словам, санкции должны быть приняты во время встречи министров иностранных дел стран ЕС 12 июля.

"Послы ЕС дали "зеленый свет" для экономических санкций против России, как и ожидалось", - сообщил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лидеры ЕС продлили "крымские" санкции против России, - журналист Йозвяк

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30.06.2021 12:35 Ответить
Послы ЕС дали "зеленый свет" для экономических санкций против России, - журналист Йозвяк - Цензор.НЕТ 8436
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30.06.2021 12:37 Ответить
"Вi хочете песен? Их есть у меня!" (с)

Посли ЄС дали "зелене світло" для економічних санкцій проти Росії, - журналіст Йозвяк - Цензор.НЕТ 4870
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30.06.2021 12:47 Ответить
В противостоянии с кацапляндией нарик с банковой как никто напоминает выход сборной Украины в 1/8 Евро 2020.
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30.06.2021 12:41 Ответить
Треба зняти квоти на видобуток нафти у всьому світі, хай ринок залється дешевою нафтою по 20 $ за барель. ОТО НАЙКРАЩІ САНКЦІЇ ДЛЯ КРЕМЛЯ
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30.06.2021 14:10 Ответить
Тоже хорошо, но самое лучшее - это полное эмбарго на любую торговлю с кацапстаном. Включая нефть и газ.
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30.06.2021 14:27 Ответить
непогано було б всёж- таки розірвати дипвідношення з ********** І почати масові . депортації інвалідів з травмованими щелепами.
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30.06.2021 16:34 Ответить
Ничего не понятно. Это старые продляют или новые будут вводить?
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30.06.2021 16:28 Ответить
Посли Європейського Союзу підтримали продовження економічних санкцій проти Росії. ©
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30.06.2021 19:37 Ответить
 
 