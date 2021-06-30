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Германия (6727) Польша (8142) россия (93003) Северный поток (1443) Рау Збигнев (69)

Германия должна компенсировать Украине дефицит безопасности из-за "Северного потока-2", - глава МИД Польши Рау

Германия должна компенсировать Украине дефицит безопасности из-за

Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что строительство газопровода "Северный поток-2" создает огромный дефицит безопасности на восточном фланге НАТО, и Германия должна взять на себя ответственность за этот дефицит безопасности.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП", об этом говорится в статье министра в Frankfurter Allgemeine Zeitung, опубликованном на сайте МИД Польши.

По мнению Рау, российский президент Владимир Путин устроил для Германии имперскую ловушку, в которую попала часть немецкой элиты.

"Один из моих предшественников однажды сказал в Берлине, что он больше боится немецкой бездеятельности, чем силы. Сегодня я обеспокоен отсутствием ответственности Германии за последствия сотрудничества с Россией", - заявил министр.

Как отметил Рау, завершение проекта "Северный поток-2" создаст огромный дефицит безопасности для всего восточного фланга НАТО.

"С другой стороны, Украина окажется в вакууме безопасности. Вот почему я призываю немцев взять на себя ответственность за свой выбор по запуску "Северного потока-2" и их реальный, смоделированный вклад в компенсацию дефицита безопасности", - заявил польский министр.

По его словам, Путин не понес бы огромных затрат на строительство газопровода, чтобы потом не использовать этот инструмент.

"Поэтому необходимо усилить потенциал сдерживания как восточного фланга НАТО, так и Украины, которая как жертва российской агрессии должна получать достаточно высокую компенсацию как в форме политической поддержки, так и увеличения своего оборонного потенциала. Польша готова принять участие в компенсации возникшего вследствие этого дефицита", - заявил Збигнев Рау.

Читайте: С российской стороны ничего не изменилось. Возможно ужесточение санкций в отношении РФ, - глава МИД Польши Рау

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Топ комментарии
+3
Наша влада нічого не досягне. Вони абсолютні невігласи у державних справах.
Наприклад, взяти безвізовий режим. Хто зіштовхувався з нинішніми проблемами перетину кордонів деяких країн, зокрема Італії ? Народ просто ділять 50 на 50. Одних впускають, іншим відмовляють. Без будь-яких законних підстав. І наша влада на це реагує на таку зухвалість ? Та вони і не чули !
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30.06.2021 12:39
+2
Думаю от Германии нужно было затребовать, чтобы они, в случае войны, обязались принять всех Украинских беженцев и это было бы справедливо - думаю они сразу бы очканули (выгода от СП2 того не стоит и их общественность их бы порвала, что они продвигают этот проект с такими рисками)
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30.06.2021 12:46
+2
Да плевали все эти немцы, на все, кроме собственного кошелька. Шо им та безопасность Украины?
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30.06.2021 12:47
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Ei warum? Ei darum
Ei warum? Ei darum
Ei bloß wegen dem
Schingderassa, bumderassasa
Ei bloß wegen dem
Schingderassa, bumderassasa
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30.06.2021 12:39 Ответить
Наша влада нічого не досягне. Вони абсолютні невігласи у державних справах.
Наприклад, взяти безвізовий режим. Хто зіштовхувався з нинішніми проблемами перетину кордонів деяких країн, зокрема Італії ? Народ просто ділять 50 на 50. Одних впускають, іншим відмовляють. Без будь-яких законних підстав. І наша влада на це реагує на таку зухвалість ? Та вони і не чули !
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30.06.2021 12:39 Ответить
По мнению Рау, российский президент Владимир Путин устроил для Германии имперскую ловушку, в которую попала часть немецкой элиты.

Причём, попала с огромным удовольствием. Кто не попал - те завидуют.
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30.06.2021 12:40 Ответить
Думаю от Германии нужно было затребовать, чтобы они, в случае войны, обязались принять всех Украинских беженцев и это было бы справедливо - думаю они сразу бы очканули (выгода от СП2 того не стоит и их общественность их бы порвала, что они продвигают этот проект с такими рисками)
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30.06.2021 12:46 Ответить
гарний варіант
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30.06.2021 17:02 Ответить
По вашему получается, что, Украинские беженцы такие страшные даже по сравнению с неграми и арабами.
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01.07.2021 00:04 Ответить
Если Украина только заикнется о перекритии труби, цена в 1000 доларов покажется шарой))))
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21.09.2021 20:43 Ответить
Да плевали все эти немцы, на все, кроме собственного кошелька. Шо им та безопасность Украины?
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30.06.2021 12:47 Ответить
Немчура уже компенсировала дефицит безопасности. Отказом поставлять вооружение.
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30.06.2021 12:47 Ответить
у німців Германія понад усе
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30.06.2021 13:02 Ответить
А Германия об этом знает?
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30.06.2021 13:34 Ответить
Компенсировать безопасность.. Интересная формулировка. Могу подсказать - принимайте Украину в НАТО и ЕС, направляйте летальное оружие , особенно противотанковое и ПВО и размещайте войска альянса в приграничных с Рашей районах, тысяч 30 думаю хватит для острастки Плешивого...
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30.06.2021 14:13 Ответить
Ну хоч поляки розуміють чим все це може закінчитись
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30.06.2021 17:01 Ответить
А как она компенсирует? ГРУ завтра взорвет все магистрали, как два пальца об асфальт, двинет пару танковых корпусов - освобождать Новоот..сию от фашистов, а что сделает Германия - выразит озабоченность). Контракт нарушать нельзя - можно получить иск в Стокгольмском арбитраже. Будет озабоченно смоктать газ и смотреть бойню в центре Европы.
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30.06.2021 19:06 Ответить
а мы не член нато они и вписываться не будут, они санкции введут максимум да озабоченность выразят
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30.06.2021 21:54 Ответить
 
 