Песков об итогах встречи Путина и Байдена: США не отказываются от планов по сдерживанию России

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что США не отказывались от сдерживания России после саммита российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Газета.ру.

"Так быстро ничего измениться не может: "а" - есть инертность определенная, "в" - никто, я имею в виду наших американских товарищей, не отказывался от планов по сдерживанию России", — сказал он.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что требуется время, чтобы договоренности, достигнутые на встрече, были претворены в жизнь. Он также добавил, что Москва готова настолько продвинуться в отношениях с Вашингтоном, насколько к этому готовы в США.

Напомним, что встреча глав России и США прошла 16 июня в Женеве. Переговоры состояли из двух частей: в узком и расширенном составах. В общей сложности встреча продлилась около 4,5 часов, включая перерыв.

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