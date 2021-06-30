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Песков (1800) путин (30482) россия (93003) США (24820)

Песков об итогах встречи Путина и Байдена: США не отказываются от планов по сдерживанию России

Песков об итогах встречи Путина и Байдена: США не отказываются от планов по сдерживанию России

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что США не отказывались от сдерживания России после саммита российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Газета.ру.

"Так быстро ничего измениться не может: "а" - есть инертность определенная, "в" - никто, я имею в виду наших американских товарищей, не отказывался от планов по сдерживанию России", — сказал он.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что требуется время, чтобы договоренности, достигнутые на встрече, были претворены в жизнь. Он также добавил, что Москва готова настолько продвинуться в отношениях с Вашингтоном, насколько к этому готовы в США.

Напомним, что встреча глав России и США прошла 16 июня в Женеве. Переговоры состояли из двух частей: в узком и расширенном составах. В общей сложности встреча продлилась около 4,5 часов, включая перерыв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я дал понять Путину, что отношения между США и РФ должны быть стабильными и предсказуемыми, - Байден
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Топ комментарии
+9
Песков об итогах встречи Путина и Байдена: США не отказываются от планов по сдерживанию России - Цензор.НЕТ 9264
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30.06.2021 12:47
+8
Конечно США не отказывается. Самое интересное для московии только начинается.
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30.06.2021 12:49
+5
Правильное сдерживание параши выглядит так:
Песков об итогах встречи Путина и Байдена: США не отказываются от планов по сдерживанию России - Цензор.НЕТ 6190
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30.06.2021 12:53
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Песков об итогах встречи Путина и Байдена: США не отказываются от планов по сдерживанию России - Цензор.НЕТ 9264
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30.06.2021 12:47 Ответить
А ишак - тупо отморозился.
Впечатление такое, что это Байден - президент воюющей Украины.))
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30.06.2021 13:14 Ответить
Конечно США не отказывается. Самое интересное для московии только начинается.
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30.06.2021 12:49 Ответить
От чего кацапов всё время сдерживают? От поноса? Спасибо лучше б сказали.
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30.06.2021 12:51 Ответить
поносящую и рыгающую во все стороны террористами и оружием россию сложно сдерживать, мерзко, неприятно, иногда до тошноты.. но если не сдерживать то....засрет все вокруг.... ибо горшок в углу и место в уборной неприемлет как таковые
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30.06.2021 12:52 Ответить
радует другое что пилюли из рук Байдена тоже не приемлет - значит, кончина не за баром !
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30.06.2021 12:54 Ответить
Правильное сдерживание параши выглядит так:
Песков об итогах встречи Путина и Байдена: США не отказываются от планов по сдерживанию России - Цензор.НЕТ 6190
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30.06.2021 12:53 Ответить
Скажену потвору потрібно тримати на прив"язі.
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30.06.2021 12:54 Ответить
Если санитары и полиция не будут сдерживать агрессивного вооруженного сумасшедшего, то что будет?
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30.06.2021 12:58 Ответить
А хіба не треба стримувати агресора ?
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30.06.2021 13:06 Ответить
Туалетный ёршик явно поскромничал)))
***** макнули в дерьмо, и сказали, что так будет регулярно, если хвост не подожмёт!😂
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30.06.2021 13:11 Ответить
Вас гасити треба, а не стримувати.
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30.06.2021 14:43 Ответить
 
 