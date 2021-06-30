"Украинцы и русские - это вообще один народ... Мы - единое целое", - президент государства-агрессора Путин (обновлено)
Путин назвал украинцев и россиян "одним народом", а руководство Украины - "недружественным".
Об этом он заявил, отвечая на вопросы россиян во время "Прямой линии", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".
Таким образом Путин ответил на вопрос о том, почему власти РФ не включили Украину в перечень недружественных государств.
"Я считаю, что украинцы и русские - это вообще один народ... Я не считаю, что украинский народ является недружественным. Мы -- единое целое. А вот сегодняшнее руководство Украины явно недружественное к нам", - заявил Путин.
По мнению Путина, Зеленский "отдал страну под полное внешнее управление Вашингтона и отчасти Берлина".
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Керуючиєю силою у такому розладі психики при збереженні памяті та рівня інтелекту у хворого є певна мотивація."
На мій погляд, особа пИні повністю підпадає під цей опис. Окрім того, його освіченість у питаннях етноциду не може не визивати захвату!
Воно трохи PRPZDN е і несе трохи пургу.
Фіноугорські ординці ніколи і ніяк не можуть бути словянами і братами з українцями і поляками з чехами. Правильно казала Анастасія Дмитрук про кремлядців/расіян-
"Ми ніколи не будемо брат`ями" (С)
Никогда мы не будем братьями!
Ни по родине, ни по матери.
Духа нет у вас быть свободными -
нам не стать с вами даже сводными.
Вы себя окрестили «старшими» -
нам бы младшими, да не вашими.
Вас так много, а, жаль, безликие.
Вы огромные, мы - великие.
А вы жмете… вы всё маетесь,
своей завистью вы подавитесь.
Воля - слово вам незнакомое,
вы все с детства в цепи закованы.
У вас дома «молчанье - золото»,
а у нас жгут коктейли Молотова,
да, у нас в сердце кровь горячая,
что ж вы нам за «родня» незрячая?
А у нас всех глаза бесстрашные,
без оружия мы опасные.
Повзрослели и стали смелыми
все у снайперов под прицелами.
Нас каты на колени ставили -
мы восстали и всё исправили.
И зря прячутся крысы, молятся -
они кровью своей умоются.
Вам шлют новые указания -
а у нас тут огни восстания.
У вас Царь, у нас - Демократия.
Никогда мы не будем братьями.
Анастасія Дмитрук
Та коли ж до вас уже дійде !