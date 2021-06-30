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путин (30484) россия (93011)

"Украинцы и русские - это вообще один народ... Мы - единое целое", - президент государства-агрессора Путин (обновлено)

Путин назвал украинцев и россиян "одним народом", а руководство Украины - "недружественным".

Об этом он заявил, отвечая на вопросы россиян во время "Прямой линии", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

Таким образом Путин ответил на вопрос о том, почему власти РФ не включили Украину в перечень недружественных государств.

"Я считаю, что украинцы и русские - это вообще один народ... Я не считаю, что украинский народ является недружественным. Мы -- единое целое. А вот сегодняшнее руководство Украины явно недружественное к нам", - заявил Путин.

Смотрите: Кива вслед за Путиным рассказал про "один народ". ВИДЕО

По мнению Путина, Зеленский "отдал страну под полное внешнее управление Вашингтона и отчасти Берлина".

Автор: 
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Топ комментарии
+129
мы будем стрелять на звук фразы "мы один народ"..
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30.06.2021 12:55
+69
"Сьогоднішнє керівництво України до нас вочевидь недружнє", - Путін - Цензор.НЕТ 9261
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30.06.2021 13:12
+66
А что прошлое было лучше?
"Сьогоднішнє керівництво України до нас вочевидь недружнє", - Путін - Цензор.НЕТ 4681
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30.06.2021 12:59
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Страница 3 из 3
пИня видає бажане за дійсність. У психології та психіатрії така симптоматика зветься ПСЕВДОЛГІЄЮ. Це один з варіантів параноїдальної шизофренії. "Є декілька теорій винекнення псевдології, серед котрих на першому місці біологічні або генетичні причини, на другому - жорстоке ставлення до людині в дитячему віці або безнадзорність. Далі, йдуть низька самооцінка, наявність розладу особистості,
Керуючиєю силою у такому розладі психики при збереженні памяті та рівня інтелекту у хворого є певна мотивація."
На мій погляд, особа пИні повністю підпадає під цей опис. Окрім того, його освіченість у питаннях етноциду не може не визивати захвату!
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01.07.2021 01:53 Ответить
Путин назвал украинцев и россиян "одним народом" Источник: https://censor.net/ru/n3274230

Воно трохи PRPZDN е і несе трохи пургу.
Фіноугорські ординці ніколи і ніяк не можуть бути словянами і братами з українцями і поляками з чехами. Правильно казала Анастасія Дмитрук про кремлядців/расіян-

"Ми ніколи не будемо брат`ями" (С)

Никогда мы не будем братьями!
Ни по родине, ни по матери.
Духа нет у вас быть свободными -
нам не стать с вами даже сводными.
Вы себя окрестили «старшими» -
нам бы младшими, да не вашими.
Вас так много, а, жаль, безликие.
Вы огромные, мы - великие.
А вы жмете… вы всё маетесь,
своей завистью вы подавитесь.
Воля - слово вам незнакомое,
вы все с детства в цепи закованы.
У вас дома «молчанье - золото»,
а у нас жгут коктейли Молотова,
да, у нас в сердце кровь горячая,
что ж вы нам за «родня» незрячая?
А у нас всех глаза бесстрашные,
без оружия мы опасные.
Повзрослели и стали смелыми
все у снайперов под прицелами.
Нас каты на колени ставили -
мы восстали и всё исправили.
И зря прячутся крысы, молятся -
они кровью своей умоются.
Вам шлют новые указания -
а у нас тут огни восстания.
У вас Царь, у нас - Демократия.
Никогда мы не будем братьями.

Анастасія Дмитрук
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01.07.2021 03:11 Ответить
Может когда мы станем украинскими то станем похожими на руских.Иванами не помнящих своего родства после продажи своей земли , а знчит своей властности. А хозяевами Украины станут украинцы выходцы из арабов,китайцев,израильтян. И будет их закон.
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01.07.2021 04:27 Ответить
чертыло.
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01.07.2021 05:34 Ответить
"Українці і росіяни - це взагалі один народ ... Ми - єдине ціле", - президент держави-агресора Путін - Цензор.НЕТ 3930
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01.07.2021 06:44 Ответить
Вот сволочь!!! Что еще скажешь!
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01.07.2021 06:54 Ответить
Мені цікава тільки така пряма лінія
"Українці і росіяни - це взагалі один народ ... Ми - єдине ціле", - президент держави-агресора Путін - Цензор.НЕТ 7038
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01.07.2021 07:56 Ответить
После просмотра 30 минут Кривой линии урки Путина и его общения с его верноподданными орками я очень хорошо понял, что не зря широкие народные массы московитов сами называли свою Моцковию "Страной дураков", а своим главным архетипом считали Ивана-Дурака.
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02.07.2021 05:19 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=WhSPEQ3_WDY «Мы больше не один народ!» Василий Волга признал, что Россия потерпела крах в Украине
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01.07.2021 08:05 Ответить
Я, когда слышу от лаптеногих "Мы один народ!", сразу вспоминаю за сколько секунд я снаряжал на службе магазин автомата и осматриваюсь вокруг, а нет ли под рукой гранаты, чтобы бросить ее на звук этого пердежа. Слава Украине!
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01.07.2021 08:13 Ответить
Блеф триколорный!
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01.07.2021 08:14 Ответить
Когда Путин начинает нести хрень про один народ, немного напрягает. Сейчас любители русского мира в Украине также начнут орать такую же чушь. Это у него наверное обострение на фоне побед украинской футбольной сборной. Мол один народ, значит украинские футболисты почти российские. И вообще это побеждает российская сборная. А что один народ.
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01.07.2021 08:29 Ответить
Слава Україні!
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01.07.2021 08:29 Ответить
Боже, знов !

Та коли ж до вас уже дійде !
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01.07.2021 08:48 Ответить
***** мені не указ, *****пи мені не браття..
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01.07.2021 11:55 Ответить
а як то розуміти, х..ло каже типа ми з коцапами адіннарот, але Крим типа рузгє, так адіннарот чи ні?
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01.07.2021 13:44 Ответить
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