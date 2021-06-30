Зачем встречаться с Зеленским, если он "отдал свою страну под полное внешнее управление?" - Путин
Президент Владимир Путин считает, что президент Владимир Зеленский передал Украину "под полное внешнее управление".
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом он сказал это на "прямой линии" 30 июня, когда его спросили, будет ли он встречаться с Зеленским.
Путин в ответ спросил, зачем встречаться с украинским президентом, если он "отдал свою страну под полное внешнее управление", и "ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне", а иногда в Берлине и Париже.
Он также отметил "враждебный настрой украинского руководства" к России и "дискриминацию" в этой стране россиян, которую сравнил с "применением оружия массового поражения".
Вместе с тем, Путин не выступает категорически против переговоров с Зеленским, "если будет заранее понятно, о чем разговаривать".
На вопрос, почему тогда Украина не вошла в список враждебных России государств, президент РФ ответил, что не считает, что украинский народ относится к России враждебно.
В середине апреля Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке украинского Донбасса, где идет война", затем он назвал Ватикан оптимальным местом таких переговоров. Позже Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским в любое время в Москве для обсуждения двусторонних отношений. С тех пор в Кремле отмечали, что подвижек в подготовке этой встречи не было.
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Звонит щас ***** дерьмаку и решает любой вопрос, - такое вот "внешнее управление".
А бубочка просто читает телесуфлер.
Интересно у зелепукина хоть сейчас проснется чувство собственной гордости или так и б лет от ***** стабильно оплеухи получать?
чем с фуйлом золушкой
поц шлемазнутый завтра и к ***** побежит, как к басте и киркорову...просто проба пера!
А завтра всем скажут надеть цак и слушать ПЖ...но, вы, зелебобики,, йух угадали со страной!
ты обиженный?
Іванушка дурачок в ударі
Медведчука назвав українським націоналістом.
Українську владу - ворожою до РФ.
І це після того, яка Баста презенти отримав від Ломаченко та Усика, і Кіркорова в Україну пустили, і вагнерівців не дали зобидити, і зустрітись наш Зе з Ху.лом готовий.
Пуйло втирає українцям, що треба тільки поміняти владу на таку, яка "нєвраждєбная" і усе буде "як при Союзі". Враховуючи, що розвідка РФ не спить, то Україна на порозі виборів нового президента.