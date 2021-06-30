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Зеленский (19029) переговоры (4780) путин (30482) россия (93003)

Зачем встречаться с Зеленским, если он "отдал свою страну под полное внешнее управление?" - Путин

Зачем встречаться с Зеленским, если он

Президент Владимир Путин считает, что президент Владимир Зеленский передал Украину "под полное внешнее управление".

 Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом он сказал это на "прямой линии" 30 июня, когда его спросили, будет ли он встречаться с Зеленским.

Путин в ответ спросил, зачем встречаться с украинским президентом, если он "отдал свою страну под полное внешнее управление", и "ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне", а иногда в Берлине и Париже.

Он также отметил "враждебный настрой украинского руководства" к России и "дискриминацию" в этой стране россиян, которую сравнил с "применением оружия массового поражения".

Вместе с тем, Путин не выступает категорически против переговоров с Зеленским, "если будет заранее понятно, о чем разговаривать".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский не пойдет на прямые переговоры с ОРДЛО, если это будет условием встречи с Путиным, - Кулеба

На вопрос, почему тогда Украина не вошла в список враждебных России государств, президент РФ ответил, что не считает, что украинский народ относится к России враждебно.

В середине апреля Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке украинского Донбасса, где идет война", затем он назвал Ватикан оптимальным местом таких переговоров. Позже Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским в любое время в Москве для обсуждения двусторонних отношений. С тех пор в Кремле отмечали, что подвижек в подготовке этой встречи не было.
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Топ комментарии
+21
отмазывает агента изо всех сил
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30.06.2021 13:16
+20
Зачем встречаться с Зеленским, если он "отдал свою страну под полное внешнее управление?" - Путин - Цензор.НЕТ 389
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30.06.2021 13:23
+17
Отмазывает пуйло своего стукача...иль ты,зебил ,не слышал ,что зеля во всю кацапов спасает -если что,то сразу в кэгэбе названивает...каким же нужно быть дегенератом,что бы это зечмо ещё стараться отбелить -ты враг Украины,дебил
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30.06.2021 13:22
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отмазывает агента изо всех сил
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30.06.2021 13:16 Ответить
Вже пізно відмазувати свиню порошенка.. Всі і так знають що він працював на медведчука - путіна
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30.06.2021 14:01 Ответить
Не отмазывает а хвастается.
Звонит щас ***** дерьмаку и решает любой вопрос, - такое вот "внешнее управление".
А бубочка просто читает телесуфлер.
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30.06.2021 14:17 Ответить
Отмазывает пуйло своего стукача...иль ты,зебил ,не слышал ,что зеля во всю кацапов спасает -если что,то сразу в кэгэбе названивает...каким же нужно быть дегенератом,что бы это зечмо ещё стараться отбелить -ты враг Украины,дебил
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30.06.2021 13:22 Ответить
Шо-то я не заметил, чтобы он Зе "отбеливал". Технично потролил порохоботов. И судя по твоему комменту, попал в точку.
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30.06.2021 13:41 Ответить
А никто он зесрани и не ожидает логического мышления -его у тебя нет,видимо это врождённое...
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30.06.2021 14:08 Ответить
Ти так перднув,мовби це клован не бажає зустрічатися з ******. А той його опустив разом з його "пасматрєть в глаза". Чи й не герой.)
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30.06.2021 13:41 Ответить
До речі, Медведчук, за його словами, український націоналіст. Да! Так і сказав!
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30.06.2021 13:49 Ответить
За словами пУтіна.
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30.06.2021 13:50 Ответить
Дед таблетки забыл выпить, вот и городит. Ты этого без "порохоботов" не можешь понять?
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30.06.2021 15:25 Ответить
пошла старая песня
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30.06.2021 13:16 Ответить
каких россиян притесняют..
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30.06.2021 13:17 Ответить
Расиянских.
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30.06.2021 14:30 Ответить
Я тоже думаю, что лучше не встречаться. Зеля опять что-нибудь убойное пи..анёт или, не дай бог, пообещает, будем краснеть всей страной.
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30.06.2021 13:18 Ответить
А вот отдал бы ***** страну тогда точно бы не был под полным внешним управлением.
Интересно у зелепукина хоть сейчас проснется чувство собственной гордости или так и б лет от ***** стабильно оплеухи получать?
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30.06.2021 13:19 Ответить
лишь бы киностудию не трогали...и дачу в Ялте, а там хоть и за щеку)
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30.06.2021 13:41 Ответить
какое чувство гордости!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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30.06.2021 14:42 Ответить
ну якщо під зовнішнім розуміти бєню,єрмака, ахметку і ко- то такі да
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30.06.2021 13:19 Ответить
Тобто коли керував *****,то було про що розмовляти і тоді його все влаштовувало?
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30.06.2021 13:21 Ответить
Відмазка агентури.
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30.06.2021 13:22 Ответить
встречаться нельзя, а то под открытое управление оккупанту отдаст
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30.06.2021 13:22 Ответить
путин - *****! Сдохни, ублюдок!
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30.06.2021 13:22 Ответить
Зачем встречаться с Зеленским, если он "отдал свою страну под полное внешнее управление?" - Путин - Цензор.НЕТ 389
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30.06.2021 13:23 Ответить
а мы считаем что кооператив озеро как террорестическая организация 7лет воюют и убила десятки тысяч граждан Украины..
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30.06.2021 13:25 Ответить
При Порошенко было - не раскачивайте лодку, Путин нападет. При гаденыше - не раскачивайте, нас итак штормит.
Зачем встречаться с Зеленским, если он "отдал свою страну под полное внешнее управление?" - Путин - Цензор.НЕТ 3592
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30.06.2021 13:27 Ответить
Этот тупин испортился, несите нового. По его же заявлениям Украина с 2015 года под внешним управлением.
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30.06.2021 13:28 Ответить
"зачем встречаться с зеленским" (сказало в.в. *****), когда его можно заказать с сольным номером на пианино (подсказал ему туалетный ершик Письков)
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30.06.2021 13:29 Ответить
Лучше уж под полным внешним управлением США ,чем под рваным, дырявым , вонючим сапогом Нищей, фашистко-коммунистической РОССИИ,
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30.06.2021 13:30 Ответить
Ну,мля,а если перед Божием образом спросить у Пуйла ***************:-Где,пся крев,жить после отставки хочешь, на козломордии или в США? Что Лили-путин ответит Богу,как Вы думаете?-Та там-таки,только счетов не арестовывайте!!!
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30.06.2021 14:03 Ответить
Да когда уже наступит тот дегь когла Украиной будут управлять из США....а не зеленые идиоты...жду не дождусь..
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30.06.2021 13:32 Ответить
...я не из 73%
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30.06.2021 14:03 Ответить
...да я уже понял, что для тебя вошдь - квартальный поц
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30.06.2021 14:05 Ответить
Трохи перефразую:-Кому Зеленський- Президент,тому кИВА-кИнДидат!
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30.06.2021 14:06 Ответить
...да, где-то так
Навіщо зустрічатися із Зеленським, якщо він "віддав свою країну під повне зовнішнє управління?" - Путін - Цензор.НЕТ 7191
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30.06.2021 14:08 Ответить
а шо крепокам - слово давали?)))
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30.06.2021 13:44 Ответить
Это потому, что Порох был достойным противником, а клоун - обслуга олигархов.
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30.06.2021 13:45 Ответить
Ахахаха, фраза дня. ))))
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30.06.2021 13:49 Ответить
А что тебя удивляет? Пуйло встречался с Байденом, Меркель, Макроном и Порошенко для обсуждения тем Донбасса и Крыма, но не встречался с Захарченко и Зеленским. Не тот уровень.
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30.06.2021 13:54 Ответить
Порох був достойним п"янюгою із вічно опухшею мордякою,та й сам - олігарх!
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30.06.2021 14:10 Ответить
Ти, ЗЕбіло тупориле, йому наливало?!?
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30.06.2021 14:50 Ответить
Гугл-переводчик хорошо работает?
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01.07.2021 13:06 Ответить
лучше с Европой невестой,
чем с фуйлом золушкой
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30.06.2021 13:35 Ответить
В Совітському Союзі українці були другою визначальною нацією після євреїв...Аж ніяк не невісткою,яку всі звинувачували у різмаїтому сранні...Більшість керівних кадрів,вкл.генсеків - були українці...Та й зараз в Рашці серед політиків,науковців,митецької богеми до фіга вихідців з України...Це велика загадка,чому українці за кордоном - розумні,організовані,освідчені і професійні,а в себе просто стадо баранів,одітих у вишиванку...
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30.06.2021 13:49 Ответить
Навіщо зустрічатися із Зеленським, якщо він "віддав свою країну під повне зовнішнє управління?" - Путін - Цензор.НЕТ 5976
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30.06.2021 13:38 Ответить
Зачем встречаться с Зеленским, если он отдал свою страну под полное внешнее управление, не мне, а какому то коломойскому?

поц шлемазнутый завтра и к ***** побежит, как к басте и киркорову...просто проба пера!
А завтра всем скажут надеть цак и слушать ПЖ...но, вы, зелебобики,, йух угадали со страной!
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30.06.2021 13:40 Ответить
А вопросы Беларуси решаются в Москве ( точнее в Сочи) а не как не в Минске.. Бедные и недостаточно сильные страны всегда "жмутся" к богатым и сильным. Украина свой выбор сделала и идет на Запад, а кто то выбрал Орду и рад. Такова жизнь. Плешивый бы и рад что бы Украина находилась под внешним управлением.. но под его управлением. И тогда по его понятиям было бы все супер хорошо и правильно.
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30.06.2021 13:42 Ответить
Кому нах нужны ваши встречи? Один-плешивый подонок,другой-дурак дураком.
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30.06.2021 13:43 Ответить
бульбохуйло вообще отдаль беларусь на растерзание этому самому *****. но об этом он умалчивает.
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30.06.2021 13:45 Ответить
Навіщо зустрічатися із Зеленським, якщо він "віддав свою країну під повне зовнішнє управління?" - Путін - Цензор.НЕТ 7386
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30.06.2021 13:46 Ответить
Лол, и это говорит президент страны которая находится под внешним управлением Китая
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30.06.2021 13:53 Ответить
зачем транслировать бред этого муйла?
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30.06.2021 13:54 Ответить
твое мнение основано на желании оскорбить.

ты обиженный?
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30.06.2021 14:20 Ответить
Так может говорить журналист или отставной политик, но не президент большой страны о соседнем немалом государстве, члене ООН, и его руководстве.Западные страны не включали в состав своих территорий часть территории Украины, не устраивали в Украине войну с десятками тысяч убитых и миилионами беженцев. Какой бы ни была наша страна Украина надо относиться к ней, как к стране, а к ее народу, как к народу, а не к части другого народа и это был бы первый шаг России к выздоровлению от имперского психоза.
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30.06.2021 14:01 Ответить
"...первый шаг России к выздоровлению от имперского психоза" = Первый шаг к выздоровлению от имперского психоза, украинцы увидят, когда оно начнет пятиться с оккупированных им украинских территорий, но к этому положению, пока, никаких предпосылок нет. Оно по прежнему продолжает врать и не краснеть. И, хуже всего, оно вросло в эту ложь. Ложь ему жизненнее всякой реальности. Оно сжилось с этой иллюзией и вытащить из нее сможет только, поражение или смерть, - там уже черти вытащат из этого танка.
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30.06.2021 14:15 Ответить
и где же центр этого управления, по мнению Пыни? С Байденом вроде тоже Украину особо не обсуждали...
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30.06.2021 14:05 Ответить
Президент Владимир Путин считает, что президент Владимир Зеленский передал Украину "под полное внешнее управление" Источник: https://censor.net/ru/n3274238

Іванушка дурачок в ударі

Навіщо зустрічатися із Зеленським, якщо він "віддав свою країну під повне зовнішнє управління?" - Путін - Цензор.НЕТ 3310
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30.06.2021 14:15 Ответить
Навіщо зустрічатися із Зеленським, якщо він "віддав свою країну під повне зовнішнє управління?" - Путін - Цензор.НЕТ 3839
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30.06.2021 14:17 Ответить
Допустим, Канада до сих пор находится под протекторатом Британии и её население никак не тоскует по россии. Украина тоже будет под защитой, а российская империя, в резултате распад, таки перейдёт под полное внешнее управление.
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30.06.2021 14:24 Ответить
Требует *******, не смог замутить наваросию, что получилось стыдно и назвать.
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30.06.2021 14:38 Ответить
Конечно, было былучше под путынскоэ управление, абидна
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30.06.2021 14:41 Ответить
а под управлением куйла нельзя пойти в кафе без штрихкода, и выехать заграницу без гемороя. и микросхем для спутника не сделать ни купить
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30.06.2021 14:56 Ответить
Ху.ло щось почав пороти як наш Зе.
Медведчука назвав українським націоналістом.
Українську владу - ворожою до РФ.
І це після того, яка Баста презенти отримав від Ломаченко та Усика, і Кіркорова в Україну пустили, і вагнерівців не дали зобидити, і зустрітись наш Зе з Ху.лом готовий.
Пуйло втирає українцям, що треба тільки поміняти владу на таку, яка "нєвраждєбная" і усе буде "як при Союзі". Враховуючи, що розвідка РФ не спить, то Україна на порозі виборів нового президента.
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30.06.2021 15:06 Ответить
про "внєшнєє управлєніє" пуйло у ригоАналів-ЗажОппців навчився, чи вони у нього?)
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30.06.2021 19:37 Ответить
Если путин справедливо (в этом) считает, что его интересы (забаганки) уже не имеют шанса на реализацию, т.к. Украина выбрала ОКОНЧАТЕЛЬНО и безповоротно направление своего движения, то можно считать, что, для того чтобы он восстановил целостность территории Украины - встречаться НЕТ необходимости - просто IДИ ГЕТЬ!
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30.06.2021 20:47 Ответить
Вот этот факт и больше всего бесит этого лилипута и убийцу Пуйла-*****!! Ах!! Как бы он сам хотел бы осуществлять внешнее руководство УКраиной , как при ******** и ворюге и бандюгане Януковиче!! Но хрен этому карлику Пуйлу -*****!! А не Украина!!! Прийдётся ему здохнуть , так не поруководив УКраиной!!
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01.07.2021 13:25 Ответить
 
 