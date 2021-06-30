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ранение (3357) стрельба (3213) Национальный корпус (393)

В результате стрельбы в Харькове был ранен представитель "Нацкорпуса" Мошенский, - источник

В результате стрельбы в Харькове был ранен представитель

В результате стрельбы в Харькове был ранен представитель "Национального корпуса" А. Мошенский.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источник.

Правоохранители на месте происшествия нашли четыре гильзы, однако классификация оружия еще продолжается.

Кроме того, была установлена личность потерпевшего. Это 31-летний А. Мошенский, являющийся активным членом местного отделения "Национального корпуса".

Напомним, ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу в Харькове и ранил мужчину.

Читайте: Конфликт на дороге на Львовщине: водитель Toyota выстрелил в лицо пассажиру Hyundai

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Артем известная личность в определенных кругах
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30.06.2021 13:41 Ответить
Широко известная...в очень узких кругах...😁
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30.06.2021 13:47 Ответить
У Харкові завжди був натопв прокацапських піплз , нічого дивного..
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30.06.2021 13:41 Ответить
був, і є, і саме натовп.
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30.06.2021 13:57 Ответить
Ждем заявления стрелка в суд о том, как на него напал "неизвестный" с оружием, а он оборонялся, отобрал ствол и выстрелил в нападавшего. Потом испугался и сбежал.
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30.06.2021 13:56 Ответить
Они из одной ОПГ долго искать не нужно. Может бабу не поделили, бытовуха.
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30.06.2021 14:10 Ответить
ага, ты обоих знаешь?
Так напиши, кто стрелял, облегчи поиск.
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30.06.2021 14:18 Ответить
не жалко ні одного ні другого!
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30.06.2021 14:57 Ответить
неспокойно стало в королевстве арсенио муссорини
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30.06.2021 15:50 Ответить
 
 