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Великобритания (4718) корабль (2013) Крым (26004) путин (30482) россия (93003) США (24820) Черное море (1436)

Путин об инциденте с эсминцем Defender вблизи Крыма: Это была провокация британцев и американцев

Путин об инциденте с эсминцем Defender вблизи Крыма: Это была провокация британцев и американцев

Президент РФ Владимир Путин считает, что инцидент с британским эсминцем в территориальных водах вблизи оккупированного Крыма был провокацией Великобритании и США.

Об этом Путин заявил в ходе "Прямой линии", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

Путина спросили, не стоял ли мир на пороге Третьей мировой войны из-за инцидента с британским эсминцем в Черном море. Президент РФ ответил отрицательно.

"Нет, конечно, даже если бы мы потопили британский корабль. Потому что те страны, которые совершают такие провокации, знают, что они не могут выйти из этой борьбы победителями. Мы знаем, за что мы боремся. Это другая сторона подошла к нашим границам, а не мы", - уверяет российский президент, не акцентируя при этом внимание на том, что международное сообщество признает Крым украинским.

По его словам, это была провокация -"причем не только британцев, но и американцев".

"Это, конечно, провокация, совершенно очевидно. Чего хотели показать? Каких целей хотели достичь провокаторы? Во-первых, она была комплексной и проводилась не только британцами, но и американцами. Потому что британец зашел в наши воды днем, а еще утром с одного из натовских аэродромов в Греции взлетел американский разведывательный стратегический самолет", - отметил Путин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Это произошло по ошибке, - замминистра обороны Великобритании Куин о потере секретных документов по прохождению эсминца Defender вблизи оккупированного Крыма

По его словам, эсминец преследовал военные цели и при помощи американского самолета пытался вскрыть действия российской армии.

"Смотрели, что и где у нас включается, как работает, где что находится. Мы это видели и знали, поэтому давали такую информацию, которую считали нужной", - добавил Путин.

Напомним, 23 июня российские военные заявили, что открыли предупредительную стрельбу по британскому эсминцу в Черном море возле оккупированного Крыма. Позже Минобороны Великобритании сообщило, что предупредительных выстрелов по эсминцу Defender не производилось. Министр обороны Великобритании Уоллес рассказал, что корабли РФ предупредили эсминец Defender, что проводят учения в Черном море. По его словам, заявления россиян об обстреле - дезинформация.

Минобороны Украины считает инцидент серьезным нарушением международного права. Министерство иностранных дел Украины подчеркивает, что необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Представитель МИД РФ Захарова назвала "враньем в лицо" заявление Британии по инциденту с эсминцем

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Топ комментарии
+25
Путин об инциденте с эсминцем Defender вблизи Крыма: Это была провокация британцев и американцев - Цензор.НЕТ 2873
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30.06.2021 14:00
+22
_Настоящая провокация - на самом деле, я имею в виду - это то, что путлер всё ещё живой и что-то там ещё и кудахтать смеет, падла фашистская.
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30.06.2021 13:55
+16
Жестокую месть турецким помидорам за сбитый СУ-24 мы помним...
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30.06.2021 13:57
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_Настоящая провокация - на самом деле, я имею в виду - это то, что путлер всё ещё живой и что-то там ещё и кудахтать смеет, падла фашистская.
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30.06.2021 13:55 Ответить
яяя Вовкин Путлер яяя ты не русиш фашисто ты не оккупант Крыма ты просто Х..ЛЯСТОЕ конченное ублюдок... как и вся твоя срамная страна ********....
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30.06.2021 13:57 Ответить
Жестокую месть турецким помидорам за сбитый СУ-24 мы помним...
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30.06.2021 13:57 Ответить
Гнида ты кремлёвская , а захватить Крым и вести откровенную войну на украинском Донбассе ,
это не провокация , дрянь ты ботоксная , ЗДОХНИ !!
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30.06.2021 13:57 Ответить
Вокруг сплошные провокации,
Вокруг одни враги.
Спаситель русской нации,
Теряющий мозги.
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30.06.2021 13:58 Ответить
Не розумію,а навіщо взагалі тут цитувати *****?
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30.06.2021 13:58 Ответить
_Не понимаешь - объясняю: потому что за врагом нужно смотреть в оба. За смертельным врагом - особенно!
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30.06.2021 14:01 Ответить
Путин об инциденте с эсминцем Defender вблизи Крыма: Это была провокация британцев и американцев - Цензор.НЕТ 2873
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30.06.2021 14:00 Ответить
как, как, завидует шайге конечно
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30.06.2021 14:02 Ответить
Эта фсьо было по плану Даллеса😂
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30.06.2021 14:01 Ответить
Это все придумал Черчиль в 18 году!
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30.06.2021 14:41 Ответить
кто провоцирует, тот сам так называеца!
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30.06.2021 14:03 Ответить
и не говори . был эпичный морской бой . российские моряки проявили чудеса храбрости . жаль что англичане этой суеты не заметили поэтому не смогли по достоинству оценить
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30.06.2021 14:10 Ответить
что и бимбы бросали ? а то ведь в российских пабликах изначально была инфа про" четыре 250-килограммовые осколочно-фугасные бомбы ОФАБ-250, которые у него перед носом сбросил специально поднятый в воздух бомбардировщик Су-24М"
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30.06.2021 14:21 Ответить
стрельба из кацапских жоп в сторону Букингемского двоца? Где?
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30.06.2021 14:30 Ответить
дамс...дєду таблєткі не допоможуть! лише евтаназія
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30.06.2021 14:04 Ответить
"Это была провокация британцев и американцев" и Правого сектора
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30.06.2021 14:05 Ответить
Це ти куций і є провокація твоєї мами з з якимось неардентальцем.
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30.06.2021 14:05 Ответить
Цензор, у вас в заголовку в слові "*****" 5 помилок
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30.06.2021 14:05 Ответить
правильная провокация.
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30.06.2021 14:13 Ответить
)(уйло об инциденте с эсминцем Defender вблизи Крыма: Это была провокация британцев и американцев, а может киргизов и узбеков, эфиопов и папуасов
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30.06.2021 14:26 Ответить
У киргизов и узбеков нет ВМ флота , а эфиопы с папуасами кажуть шо ни при делах
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30.06.2021 15:06 Ответить
Путін про інцидент із есмінцем Defender поблизу Криму: Це була провокація британців і американців - Цензор.НЕТ 3531
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30.06.2021 14:27 Ответить
"Какая боль, какая боль!
Україна - паРаша - 2:0."
©
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30.06.2021 19:44 Ответить
Путін про інцидент із есмінцем Defender поблизу Криму: Це була провокація британців і американців - Цензор.НЕТ 8305
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30.06.2021 14:36 Ответить
ЛЮДИ!!! Есть простые цифры, которые как известно не умеют врать, итак: "эсминц Defender" развивает скорость по книжке более 55 км в час, для нормальной подготовки к пуску СУ24М нужно минимум 40 мин, макс 1 час 20 мин! За полтора часа он уплыть мог куда хотел, и если бы СУшка его и догнала то это были бы уже территориальные воды, а там шмалять в иностранный корабыль как то и стремно, могут шмальнуть в ответку!!! И тогда фраза "нас там нет" уже будет звучать со дна черного моря!!!
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30.06.2021 14:46 Ответить
почему наш МИД молчит? Украина просто обязана поддержать Британию и США заявлением о том, что это украинские воды и наши союзники ходят по нашей территории.
впрочем, чего это я... размечтался
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30.06.2021 14:51 Ответить
Да ,ВСЕМ кому не лень шпилят вату куда хотят ...
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30.06.2021 15:25 Ответить
Это была не провокация, это была ПЕНЕТРАЦИЯ
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30.06.2021 15:29 Ответить
Путин лицемерит. Тогда значит Британия имеет право потопить русские корабли, котоыре подходят к их границам, но они этого не делают. Хочу посмотреть, как русские безнаказанно потопят корабли НАТО.
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30.06.2021 16:38 Ответить
ЧОМУ мовчить МЗС ВіцеПрезидент Козир не радіє витівкам Проти Пу.
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30.06.2021 17:11 Ответить
 
 