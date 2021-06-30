Путин заявил, что Запад взялся за "военное освоение" Украины: Это беспокоит и создает для нас проблемы
Президент России Владимир Путин считает, что западные страны якобы начали "военное освоение" Украины. И это, в свою очередь, создает угрозы для Москвы.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом президент РФ заявил в ходе прямой линии.
По его словам, его не беспокоит, что Запад пытается "зацепить Россию".
"Меня беспокоит более фундаментальная вещь, а именно начало военного освоения украинской территории. По Конституции Украины там не может быть иностранных военных баз. Но можно создать учебные центры и пользоваться другими формами. Военное освоение территории, которая непосредственно граничит с нами, - это создает для нас существенные проблемы в сфере безопасности", - отметил Путин.
Он добавил, что это касается реальных жизненных интересов Российской Федерации.
Напомним, сегодня Путин заявил, что не считает Украину недружественной страной, а также в очередной раз назвал украинцев и русских "одним народом".
Кроме того, он отметил, что не видит смысла во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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путина откровенно сливают, - бабушка доживает последние дни!
Подонок, обстреливающий суда, идущие не в водах РОАssии, что смеет хрюкать про "военное освоение"?
Україні потрібно обов'язково притом терміново бути у військовому союзі з дружніми США, Європою, НАТО ... Україна! 25 років наївно була нейтральною і бовталася між демократичною вільною Європою і жахливою тоталітарною ворожою нам росією. І ось настала ситуація коли саме фашистська паРаша (росія), так саме тільки ця клята фашистська ********* а не НАТО, США, Китай чи Європа ... злочинно тимчасово окупувала Крим і частину Донбасу. Але раніше до цього більшість українців необдуманно наївно, чомусь навіть нормально ставилися до росії і в загальному то, ніхто особливо в НАТО і не хотів тільки 20% українців. Але після злочинної окупації Криму фашистської ворожою федерацієй паРашей, все різко змінилося тепер переважна більшість Українців негайно прагне в НАТО. Оскільки проклята ворожа паРаша навіть намагається знищити Україну як державу і зробити з неї свою покірну колонію жахливу кацапську личакову піндосію - новросію. Тепер ми повинні визнати для себе раз і назавжди, що проклята ворожа паРаша як була так і є і завжди буде нашим самим лютим кривавим стратегічним ворогом окупантом в світі!
А раз так, то тепер ніщо не заважає нам дієво співпрацювати зі стратегічними ворогами мілітаристської фашистської росії, тобто с США, НАТО, Європою, Канадою, Японией та ін ....-
Разместить базу НАТО под Полтавой в тех же местах, где стояли войска США в минувшую войну с фашистами.