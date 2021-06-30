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Новости Агрессия России против Украины
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Путин заявил, что Запад взялся за "военное освоение" Украины: Это беспокоит и создает для нас проблемы

Путин заявил, что Запад взялся за

Президент России Владимир Путин считает, что западные страны якобы начали "военное освоение" Украины. И это, в свою очередь, создает угрозы для Москвы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом президент РФ заявил в ходе прямой линии.

По его словам, его не беспокоит, что Запад пытается "зацепить Россию".

"Меня беспокоит более фундаментальная вещь, а именно начало военного освоения украинской территории. По Конституции Украины там не может быть иностранных военных баз. Но можно создать учебные центры и пользоваться другими формами. Военное освоение территории, которая непосредственно граничит с нами, - это создает для нас существенные проблемы в сфере безопасности", - отметил Путин.

Он добавил, что это касается реальных жизненных интересов Российской Федерации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зачем встречаться с Зеленским, если он "отдал свою страну под полное внешнее управление?" - Путин

Напомним, сегодня Путин заявил, что не считает Украину недружественной страной, а также в очередной раз назвал украинцев и русских "одним народом".

Кроме того, он отметил, что не видит смысла во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Топ комментарии
+43
Военное освоение Украины началось в 2014, причём - не американцами.
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30.06.2021 14:06
+32
Путін заявив, що Захід узявся за "військове освоєння" України: Це турбує і створює для нас проблеми - Цензор.НЕТ 9357
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30.06.2021 14:21
+13
Я правильно понял? Гнида, танками принесшая смерть в Молдову, Грузию, Украину, рассказывает про "военное освоение"?
Подонок, обстреливающий суда, идущие не в водах РОАssии, что смеет хрюкать про "военное освоение"?
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30.06.2021 14:14
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Военное освоение Украины началось в 2014, причём - не американцами.
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30.06.2021 14:06 Ответить
Для *************** облізлої падли-для підорефії створює загрозу все те,яке не можна спокійно грабувати,не боячись за херові-прехерові наслідки!
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30.06.2021 14:26 Ответить
да нет путину абидно-- что в Украине появились конкуренты именнов части военного решения проблемы....
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30.06.2021 15:25 Ответить
в конституцию надо бы внести поправки
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30.06.2021 14:06 Ответить
Согласись, что это не путинского ума дело. Не один раз констатировали милитаризацию украинского Крыма, и что в ответ? Путина в подобных случаях, когда он хочет донести подобное украинскому народу надо, как минимум, мысленно посылать его... Этот консервант КГБ не понял до сих пор реальности, когда срср осталась в прошлом веке, и то, что любимый им сталин один и тот самый народ МИЛЛИОНАМИ уничтожал по многим "программам", что делвает и путин последние 7лет с украинцами, называясь одним народом. Даешь полную совместимость и БРАТСТВО по ОРУЖИЮ с НАТО в ответ на специфическую пламенную любовь "единородца" путина, который является основной движущей силой нашей в ЕВРОАТЛАНТИКУ и который должен понести наказание, соответствующее его вине со стороны здоровой от путинизма общественности РФ и СУДА ИСТОРИИ, к которой он периодически, по необходимости любит обращаться.
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30.06.2021 20:15 Ответить
это радует!)
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30.06.2021 14:07 Ответить
Пуйло иди на путнах!!!
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30.06.2021 14:07 Ответить
плешивый пришел на линию, - ничего не работает, связь шумит, пищит, трещит.... ничего не слышно.
путина откровенно сливают, - бабушка доживает последние дни!
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30.06.2021 14:08 Ответить
********** мировой террорист.
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30.06.2021 14:08 Ответить
Путин заявил, что Запад взялся за "военное освоение" Украины: Это беспокоит и создает для нас проблемы - Цензор.НЕТ 5242
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30.06.2021 14:10 Ответить
А може на фіг нам той Крим? Заберемо свої історичні території а Крим віддамо татарам і вони вже помстяться кацапам за все як корінний народ Криму. А ми тим часом інтернуємо все кацапське лайно з "Таганрогу та прикордонних територій". І буде всім крім кацапів щастя.
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30.06.2021 14:43 Ответить
Ясна-панятна. Коли добробати воювали в кросовках то у вас проблем на було.
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30.06.2021 14:11 Ответить
Это все одно, что гитлера братом назвать.
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30.06.2021 14:12 Ответить
так же не будет, как в севасе не было, не волнуйся так.
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30.06.2021 14:14 Ответить
"хто воєнно освояєца, тот нам проблєми создаваєца!" (путєн)
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30.06.2021 14:14 Ответить
Сдрисни из Украины и одной прблемой будет меньше.
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30.06.2021 14:14 Ответить
Я правильно понял? Гнида, танками принесшая смерть в Молдову, Грузию, Украину, рассказывает про "военное освоение"?
Подонок, обстреливающий суда, идущие не в водах РОАssии, что смеет хрюкать про "военное освоение"?
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30.06.2021 14:14 Ответить
Очень плохо, что военное освоение идет так медленно, пора уже развернуть пару ракетных батарей томагавк в районе Харькова.
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30.06.2021 14:16 Ответить
интересно, чего же он все-таки ожидал?
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30.06.2021 14:16 Ответить
Для пук на Украина это территория а не страна. Ни разу не упомянул что это страна.
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30.06.2021 14:17 Ответить
Добре що за освоєніє ху@лостану взявся Кєтай.
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30.06.2021 14:19 Ответить
Без замены рубля юанем - не поможет. Так что пока эти темпы останутся недостаточно низкими, но вполне конкурентными с западными санкциями, упоминаемыми путиным, но с целью обмана, которому, конечно, никто не верит, особенно при учете тормоза - намордника технологического развития и того, что нельзя оценить "В ЛОБ"
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30.06.2021 20:25 Ответить
ДА ЧТО Б ТЫ ЗДОХ !)
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30.06.2021 14:19 Ответить
Путін заявив, що Захід узявся за "військове освоєння" України: Це турбує і створює для нас проблеми - Цензор.НЕТ 9357
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30.06.2021 14:21 Ответить
Выпрямитель нужен.
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30.06.2021 15:19 Ответить
Ну...если уже правильно подходить с инженерной точки зрения - то выпрямитель с ёмкостью)))
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30.06.2021 15:40 Ответить
С емкостью для хранения отходов? - Согласен, иначе найдутся достойные преемники, которых определит сам выпрямленный
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30.06.2021 20:28 Ответить
Просто выпрямитель оставит за собой пульсации. А емкость нужна чтобы их похоронить. Чем больше емкость, тем меньше пульсации. Это азы))))
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01.07.2021 08:56 Ответить
Выключатель лучше.
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30.06.2021 18:33 Ответить
Кимченин небось тоже считает Южную Корею братской, но кому интересно мнение кровавого упыря.
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30.06.2021 14:22 Ответить
США П₴рнули, а ***** всралось.
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30.06.2021 14:22 Ответить
Путін заявив, що Захід узявся за "військове освоєння" України: Це турбує і створює для нас проблеми - Цензор.НЕТ 6209
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30.06.2021 14:29 Ответить
А шо ж, плешивый кацапенфюрер, ты надеялся, что проблем не будет? Будут и еще какие.
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30.06.2021 14:29 Ответить
Путін заявив, що Захід узявся за "військове освоєння" України: Це турбує і створює для нас проблеми - Цензор.НЕТ 3433
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30.06.2021 14:37 Ответить
Путін заявив, що Захід узявся за "військове освоєння" України: Це турбує і створює для нас проблеми - Цензор.НЕТ 3464
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30.06.2021 14:38 Ответить

Україні потрібно обов'язково притом терміново бути у військовому союзі з дружніми США, Європою, НАТО ... Україна! 25 років наївно була нейтральною і бовталася між демократичною вільною Європою і жахливою ​​тоталітарною ворожою нам росією. І ось настала ситуація коли саме фашистська паРаша (росія), так саме тільки ця клята фашистська ********* а не НАТО, США, Китай чи Європа ... злочинно тимчасово окупувала Крим і частину Донбасу. Але раніше до цього більшість українців необдуманно наївно, чомусь навіть нормально ставилися до росії і в загальному то, ніхто особливо в НАТО і не хотів тільки 20% українців. Але після злочинної окупації Криму фашистської ворожою федерацієй паРашей, все різко змінилося тепер переважна більшість Українців негайно прагне в НАТО. Оскільки проклята ворожа паРаша навіть намагається знищити Україну як державу і зробити з неї свою покірну колонію жахливу кацапську личакову піндосію - новросію. Тепер ми повинні визнати для себе раз і назавжди, що проклята ворожа паРаша як була так і є і завжди буде нашим самим лютим кривавим стратегічним ворогом окупантом в світі!
А раз так, то тепер ніщо не заважає нам дієво співпрацювати зі стратегічними ворогами мілітаристської фашистської росії, тобто с США, НАТО, Європою, Канадою, Японией та ін ....-
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30.06.2021 14:51 Ответить
*****, "референдум" на крысме был неконституционным.
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30.06.2021 15:00 Ответить
Референдум о присоединении к стране, где референдумы запрещены.
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30.06.2021 15:06 Ответить
Предлагаю мощный контрпропагандистский ход.
Разместить базу НАТО под Полтавой в тех же местах, где стояли войска США в минувшую войну с фашистами.
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30.06.2021 15:07 Ответить
Путін заявив, що Захід узявся за "військове освоєння" України: Це турбує і створює для нас проблеми - Цензор.НЕТ 4708
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30.06.2021 15:10 Ответить
даааааа, а його типу"великі яйця" видко добре прищемили!!!
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30.06.2021 15:08 Ответить
ти диви, за Конституцію пригадав
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30.06.2021 15:09 Ответить
Ну ежели беспокоить то до проктолога ...
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30.06.2021 15:15 Ответить
Путін заявив, що Захід узявся за "військове освоєння" України: Це турбує і створює для нас проблеми - Цензор.НЕТ 5912
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30.06.2021 15:16 Ответить
Та пі)(уй на твою "озабоченность".
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30.06.2021 15:19 Ответить
Это ещё не освоение, вот когда тут будут базы НАТО,это будет нормально, желательно побольше!
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30.06.2021 16:04 Ответить
..он из,"построивших"камунизьм",ныне строит "руцкой мирЪ"-возрождает ГУЛАГ...В чём вся его гнилая суть!!
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30.06.2021 16:38 Ответить
да,, л,,, пает конченный.Запад ,опосля того,как рашист взялся за "военное оккупационное освоение " части украинской территории в 2014 году потихоньку начинает вспоминать что ,в Будапеште им было взято обязательство по отношению к народу Украины ,не допускать никакой оккупации территории Украины ,взамен на ликвидацию Украиной ЯО
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30.06.2021 16:50 Ответить
Каждый подписант выполняет свою долю и то, что путинская РФ не выполняет не значит, что остальные обязаны с ней воевать. Они должны создать условия, в которых понимание "ошибочности" своих действий путиным привело к восстановлению территориальной целостности Украины и полной компенсации ущерба, принесенного подписантом, не выполняющим взятых на себя обязательств в данном конкретном случае, как я понимаю и чем бы был вполне удовлетворен при разумных временных рамках восстановления. Поэтому, считаю целесообразным включить счетчик ПЕНИ, который учтется на момент STOP путинской агрессии.
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30.06.2021 20:41 Ответить
4. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великой Британии и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают их обязательство добиваться НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНЫХ действий со стороны Совета Безопасности Организации Объединенных Наций с целью оказания помощи Украине как государству-участнику Договора о нераспространении ядерного оружия ( 995_098 ), не обладающему ядерным оружием, в случае, если Украина станет жертвой акта агрессии ,или объектом угрозы агрессией с использованием ядерного оружия. - НА ЧТО УКАЗЫВАЕТ СЛОВО НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО?
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30.06.2021 23:15 Ответить
Эта тварь представляет опасность для меня Гражданина Украины
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30.06.2021 19:58 Ответить
моль
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30.06.2021 20:15 Ответить
а шо, мнение фюрера кого то колышет?? или зе-.мрази прогнутся в очередной раз???
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30.06.2021 21:29 Ответить
Краще нехай турбується, як Захід вже "освоює" рФ.
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01.07.2021 08:38 Ответить
 
 