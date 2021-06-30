"Слуга народа" Кравчук о возможном пьяном вождении "слуги народа" Васильковского: Он сдал все тесты на следующее утро. В конце июля будет суд

Замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук разговаривала с народным депутатом Игорем Васильковским об инциденте с его возможным пьяным вождением.

Об этом она рассказала журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Он извинился перед патрульными за то, что был слишком эмоциональным, когда его остановили. Он сдал все необходимые тесты: на алкоголь, на наркотики, - на следующее утро", - отметила нардеп.

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Отвечая на уточняющий вопрос журналистов о том, что анализы уже могут не показать реальную картину, так как были сданы позже необходимого срока, Кравчук сказала: "Мне он сказал, что не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения".

По ее словам, результаты анализов будут в средине июля, а в 20-х числах должен состояться суд по этому делу.

"Игорь подтвердил, что он выполнит любое решение суда. Там, на сколько я понимаю, штраф в 18 тыс. грн и лишение (водительских. – Ред.) прав на год", - добавила Кравчук.

Ранее по информации СМИ нардепа "СН" Игоря Васильковского полицейские якобы заподозрили в управлении транспортным средством в состоянии опьянения. Он отказался сдавать анализы после остановки. Сам нардеп заявил, что его остановили просто так и он не был в состоянии алкогольного опьянения.

Первый замглавы фракции "СН" Корниенко заявил: "Если будет доказана вина Васильковского , он покинет фракцию".

Сам Васильковский заявил: Наверное, из-за моей бурной реакции правоохранители подумали, что я пьян.