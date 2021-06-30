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Новости Скандалы в Слуге народа
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Кравчук Евгения (367) Васильковский Игорь (4)

"Слуга народа" Кравчук о возможном пьяном вождении "слуги народа" Васильковского: Он сдал все тесты на следующее утро. В конце июля будет суд

Замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук разговаривала с народным депутатом Игорем Васильковским об инциденте с его возможным пьяным вождением.

Об этом она рассказала журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Он извинился перед патрульными за то, что был слишком эмоциональным, когда его остановили. Он сдал все необходимые тесты: на алкоголь, на наркотики, - на следующее утро", - отметила нардеп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Корниенко о возможном пьяном вождении "слуги народа" Васильковского: "Если будет доказана его вина, он покинет фракцию"

Отвечая на уточняющий вопрос журналистов о том, что анализы уже могут не показать реальную картину, так как были сданы позже необходимого срока, Кравчук сказала: "Мне он сказал, что не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения".

По ее словам, результаты анализов будут в средине июля, а в 20-х числах должен состояться суд по этому делу.

"Игорь подтвердил, что он выполнит любое решение суда. Там, на сколько я понимаю, штраф в 18 тыс. грн и лишение (водительских. – Ред.) прав на год", - добавила Кравчук.

Ранее по информации СМИ нардепа "СН" Игоря Васильковского полицейские якобы заподозрили в управлении транспортным средством в состоянии опьянения. Он отказался сдавать анализы после остановки. Сам нардеп заявил, что его остановили просто так и он не был в состоянии алкогольного опьянения.

Первый замглавы фракции "СН" Корниенко заявил: "Если будет доказана вина Васильковского , он покинет фракцию".

Сам Васильковский заявил: Наверное, из-за моей бурной реакции правоохранители подумали, что я пьян.

Автор: 
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Топ комментарии
+22
Согласно действующего законодательства, анализ (не тест) должен быть сдан в течении 2х часов, а не на следующее утро. Отказ от прохождения освидетельствования в суде приравнивается к опьянению. Но это для простых смертных...
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30.06.2021 14:13
+13
Уверен что в конце июля судья скажет что можно, но не всем!
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30.06.2021 14:19
+8
1."...сдал все необходимые тесты: на алкоголь, на наркотики, - на следующее утро"Источник: https://censor.net/ru/n3274257

2. "Мне он сказал, что не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения".Источник: https://censor.net/ru/n3274257

3.По ее словам, результаты анализов будут в средине июляИсточник: https://censor.net/ru/n3274257

На кого рассчитан єтот бред???
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30.06.2021 14:20
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Согласно действующего законодательства, анализ (не тест) должен быть сдан в течении 2х часов, а не на следующее утро. Отказ от прохождения освидетельствования в суде приравнивается к опьянению. Но это для простых смертных...
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30.06.2021 14:13 Ответить
А чё, так можно было ?!!
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30.06.2021 14:17 Ответить
Уверен что в конце июля судья скажет что можно, но не всем!
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30.06.2021 14:19 Ответить
Ні хлопчики,так діло не піде! Сказано чітко-відмовляєшся проходити тест,значить п яний! Закон один для всіх!!!
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30.06.2021 15:13 Ответить
Это Вы судье расскажите. А если бы у хлопчиков в голове было серое а не коричневое вещество, то они бы могли использовать эту ситуацию как красивый пиар. Преподнести ее так, как будто они такие же как все, виновный раскаивается и несёт заслуженное наказание а однопартийцы его осуждают. В этом случае, возможно, они бы получили политические баллы. А так, они в очередной раз показали что держат народ за быдло и верители всех на своих половых органах. Хуже не будет!
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30.06.2021 15:52 Ответить
Тест на наступний ранок для суду не має мати жодного значення. Має бути лабораторний аналіз, який зроблений у відведений законом час. Все решта це не для суду, а для себе, родичів чи сусідів.
На жаль український суд швидше за все прийме до уваги дані такого зданого на наступний ранок тесту.
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30.06.2021 14:27 Ответить
Кому сдал?? Куда слал?? Туда же куда осел сдавал?? Так там нарисуют все как надо...согласно смете..😁
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30.06.2021 14:15 Ответить
1."...сдал все необходимые тесты: на алкоголь, на наркотики, - на следующее утро"Источник: https://censor.net/ru/n3274257

2. "Мне он сказал, что не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения".Источник: https://censor.net/ru/n3274257

3.По ее словам, результаты анализов будут в средине июляИсточник: https://censor.net/ru/n3274257

На кого рассчитан єтот бред???
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30.06.2021 14:20 Ответить
На тех, кто постоянно повторяет: Вор, мальдивы, офшоры, на нары и у кого при этом капает слюна!
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30.06.2021 14:22 Ответить
"Слуга народа" Кравчук о возможном пьяном вождении "слуги народа" Васильковского: Он сдал все тесты на следующее утро. В конце июля будет суд - Цензор.НЕТ 9844
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30.06.2021 14:21 Ответить
на алкоголь, на наркотики, - на следующее утро", - отметила нардеп. Источник: https://censor.net/ru/n3274257 тю!! и зачем так торопился?? написано ведь: В конце июля будет суд (вот тогда бы и сдал??или на это время более грандиозная пьянка запланирована чем предыдущая на которой ,,подгорел" ) )
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30.06.2021 14:22 Ответить
В кінці липня наступного року!!!
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30.06.2021 15:14 Ответить
И шо вы ему сделаете?? К стенке поставите?? Родителей в школу вызовете?? Вертели они на .... ваши законы, вам надо, вы и выполняйте!!! Вот если простого работягу остановят - там уже ****..ц!!! ОТ ИГРАЮТСЯ ЗА ВСЕ ГРЕХИ!!
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30.06.2021 14:35 Ответить
В крайнем случае президент направит в Раду как неотложный Законопроект об отмене ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения.
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30.06.2021 14:36 Ответить
"Слуга народа" Кравчук о возможном пьяном вождении "слуги народа" Васильковского: Он сдал все тесты на следующее утро..."

Чому не через рік?
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30.06.2021 14:59 Ответить
"Мне он сказал, что не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения".

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Гениально! На "нет" и суда нет. Предлагаю ввести это в УК.
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30.06.2021 15:52 Ответить
главное протянуть два месяца, а для єтого просто никто не пойдет в суд за решением и таким образом никто не будет исполнять
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30.06.2021 17:21 Ответить
звичайна скотиняка
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30.06.2021 18:02 Ответить
**@ное дно
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30.06.2021 20:09 Ответить
"Зуб даю". Сказал Васильковский и Кравчук поверила.
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30.06.2021 21:06 Ответить
 
 