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"Слуга народа" планирует завтра принять в целом закон о коренных народах, - нардеп Кравчук

Фракция "Слуга народа" надеется завтра проголосовать за основу и в целом законопроект о коренных народах Украины.

Об этом журналистам рассказала в кулуарах Верховной Рады замглавы фракции "СН" Евгения Кравчук, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"В чем основная разница между национальным меньшинством и коренным народом? У коренного народа нет материнской Родины вне страны, где он проживает. У крымских татар нет другого Крыма. Если, например, у венгров, которые проживают на территории Закарпатья, есть условно говоря, материнская страна, с которой они могут поддерживать отношения, то у крымских татар - нет", - отметила нардеп.

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По словам Кравчук, "Слуга народа" также хочет, чтобы после принятия законопроекта президент Владимир Зеленский подписал его во время саммита Крымской платформы.

Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, смогут ли после принятия законопроекта крымские татары обращаться в международные организации по поводу нарушения их прав, замглавы фракции СН заявила: "К сожалению, и сейчас происходит нарушение прав крымских татар. Пока Россия оттуда не уйдет, их права будут нарушаться. Мы и так боремся за крымских татар. Например, на прошлой неделе я была в Страсбурге и приложила максимум усилий, чтобы в ПАСЕ была проголосована резолюция относительно нарушения прав крымских татар именно в оккупированном Крыму. Кстати, одним из ключевых моментов, на который мы также указывали, это то, что они являются коренным народом".

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Топ комментарии
+2
А цыганам отдадим киевскую область.
У них тоже нет своего государства.
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30.06.2021 14:29
+1
Всем залетным бродягам по области!)
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30.06.2021 14:58
+1
Всі вже забули як татари виходили на демонстрації в Криму і шантажували Україну вимагаючи земель, пільг і т.п.. Кравчук зробив історичну помилку пустивши в Крим татар безконтрольно і масово. Як правило до переселення готуються і вводять квоти на професії і кількість переселенців в заздалегідь побудовані місця проживання з підготовленою інфраструктурою. Україна Кравчука квот для переселенців не вводила... А потім "вдячний" Рефат Чубаров відверто проголошував що татари мають розмножуватися і стати більшістю в Криму. І це стимулювалося ісламськими державами (зокрема Турцією) - починаючи з 1993 року татари отримували за народження дитини в Криму від 1000 доларів в той час як Україна не могла виплачувати допомогу до народження дитини. Той самий Джемілєв проголошував що коли вони стануть більшістю то проведуть референдум і відділяться від України. І саме "потакання" татарам київської влади викликало у кримчан обурення і страх... Не все так просто в Криму як багатьом уявляється...
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30.06.2021 15:41
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Правила форума Совет форумчан
А цыганам отдадим киевскую область.
У них тоже нет своего государства.
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30.06.2021 14:29 Ответить
Всем залетным бродягам по области!)
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30.06.2021 14:58 Ответить
До татар в Крыму кто только не топтался!!! и крымские татары априори не могут быть коренными, а только укоренившимися!!!
Разумно было бы признать их статус как укоренившиеся и любезно принять как укоренившихся!
X-XII век до н.э. - Киммерийцы. X век до н.э. - Тавры. VII век до н.э. - Скифы. VI век до н.э. - Древние греки (эллины). IV - III век до н.э. - Сарматы. I век до н.э. - Римляне. II век н.э. - Аланы. III век н.э. - Готы. IV-V век н.э. - Гунны. V-IX век - Крымские греки. с VII века - Хазары. с IX-X век - Славяно-русы (Киевская Русь). XI век - Печенеги, половцы. XIII век - Татаро-монголы (татары, ордынцы).
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30.06.2021 14:51 Ответить
Как-то не очень вяжется с определением коренной! Зачем делать подмену понятий и ставить себя в не выгодное положение?? Давайте не будем делать подмену понятий и все-таки будем называть вещи своими именами!!! Это сейчас татары бедные и несчастные потому, что их мало и то им подавай автономию, а было бы побольше то головняк украинцам обеспечен!... Думайте!
Значение слов:
1) Коренной - изначальный, исконный, касающийся самых основ, корней чего-н., самый главный, решающий.
2) Укорениться - прижиться, внедриться, пустить корни, укрепиться, утвердиться, установиться, приняться, поселиться, войти в обиход, войти в обычай, стать традицией
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30.06.2021 14:56 Ответить
Всі вже забули як татари виходили на демонстрації в Криму і шантажували Україну вимагаючи земель, пільг і т.п.. Кравчук зробив історичну помилку пустивши в Крим татар безконтрольно і масово. Як правило до переселення готуються і вводять квоти на професії і кількість переселенців в заздалегідь побудовані місця проживання з підготовленою інфраструктурою. Україна Кравчука квот для переселенців не вводила... А потім "вдячний" Рефат Чубаров відверто проголошував що татари мають розмножуватися і стати більшістю в Криму. І це стимулювалося ісламськими державами (зокрема Турцією) - починаючи з 1993 року татари отримували за народження дитини в Криму від 1000 доларів в той час як Україна не могла виплачувати допомогу до народження дитини. Той самий Джемілєв проголошував що коли вони стануть більшістю то проведуть референдум і відділяться від України. І саме "потакання" татарам київської влади викликало у кримчан обурення і страх... Не все так просто в Криму як багатьом уявляється...
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30.06.2021 15:41 Ответить
Вот-вот... их мало, а они права качают и хотят автономию, а если будет больше, мы же сами от них и пострадаем!
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30.06.2021 17:22 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=N3QloWNenoY

*****

И где же Вы были последние 30 (тридцать) лет.
Коренной народ -
это как ?
Вышедшие из Египта 2 000 лет назад
и до сих пор не пришедшие на родную Землю в
Биробиджане !
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30.06.2021 16:00 Ответить
Створення держави Ізраїль деякі політологи вважають найвищим проявом антисемітизму за всю історію людства. Їм дали найгіршу землю на планеті чим створили "материнську державу" в яку можна в будь який момент інтернувати жида. Жиди пишуть що Ізраїль це "прихисток" але всі дипломати знають що це "гетто".
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30.06.2021 17:30 Ответить
То - вістря сіоністського мілітаризму. Саме звідти буде спровокована світова бійня. Держава Ізраїль - то найбільша помилка людства за всю історію...
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30.06.2021 19:11 Ответить
Не думаю. Тільки но США перестане їх утримувати, озброювати і берегти від санкцій в ООН, а це обовязково колись станеться, 140 млн. арабів застосують всю накопичену ненависть. І це вже не ті дрімучі сіромахи яких можна було знищувати як овець тисячами під час молитви! Сьогодні в сусідніх з Ізраїлем мусульманських країнах захищається в багато разів більше докторських дисертацій з технічних дисциплін ніж в Ізраїлі. Сталося те про що я писав ще 25 років назад - тільки но араби почнуть вчитися замість молитися сіоністам наступить гаплик. ... Жиди всюди наполягають що вони розумні. В чому розум? В розпалюванні лютої ворожнечі сусідів і постійній війні з 1947 року? Як можна інвестувати в ненависть і сподіватися на повагу і добросусідство? Ні. Вони розраховують на страх бо 2000 років вважають страх найважливішим. Та часи змінилися. І ми теж ще змусимо відповісти за жидобільшовизм, за Голодомор і за ЗЕгенератів...
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30.06.2021 21:27 Ответить
 
 