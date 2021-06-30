"Слуга народа" планирует завтра принять в целом закон о коренных народах, - нардеп Кравчук
Фракция "Слуга народа" надеется завтра проголосовать за основу и в целом законопроект о коренных народах Украины.
Об этом журналистам рассказала в кулуарах Верховной Рады замглавы фракции "СН" Евгения Кравчук, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
"В чем основная разница между национальным меньшинством и коренным народом? У коренного народа нет материнской Родины вне страны, где он проживает. У крымских татар нет другого Крыма. Если, например, у венгров, которые проживают на территории Закарпатья, есть условно говоря, материнская страна, с которой они могут поддерживать отношения, то у крымских татар - нет", - отметила нардеп.
По словам Кравчук, "Слуга народа" также хочет, чтобы после принятия законопроекта президент Владимир Зеленский подписал его во время саммита Крымской платформы.
Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, смогут ли после принятия законопроекта крымские татары обращаться в международные организации по поводу нарушения их прав, замглавы фракции СН заявила: "К сожалению, и сейчас происходит нарушение прав крымских татар. Пока Россия оттуда не уйдет, их права будут нарушаться. Мы и так боремся за крымских татар. Например, на прошлой неделе я была в Страсбурге и приложила максимум усилий, чтобы в ПАСЕ была проголосована резолюция относительно нарушения прав крымских татар именно в оккупированном Крыму. Кстати, одним из ключевых моментов, на который мы также указывали, это то, что они являются коренным народом".
Пожалуйста, подождите...
У них тоже нет своего государства.
Разумно было бы признать их статус как укоренившиеся и любезно принять как укоренившихся!
X-XII век до н.э. - Киммерийцы. X век до н.э. - Тавры. VII век до н.э. - Скифы. VI век до н.э. - Древние греки (эллины). IV - III век до н.э. - Сарматы. I век до н.э. - Римляне. II век н.э. - Аланы. III век н.э. - Готы. IV-V век н.э. - Гунны. V-IX век - Крымские греки. с VII века - Хазары. с IX-X век - Славяно-русы (Киевская Русь). XI век - Печенеги, половцы. XIII век - Татаро-монголы (татары, ордынцы).
Значение слов:
1) Коренной - изначальный, исконный, касающийся самых основ, корней чего-н., самый главный, решающий.
2) Укорениться - прижиться, внедриться, пустить корни, укрепиться, утвердиться, установиться, приняться, поселиться, войти в обиход, войти в обычай, стать традицией
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И где же Вы были последние 30 (тридцать) лет.
Коренной народ -
это как ?
Вышедшие из Египта 2 000 лет назад
и до сих пор не пришедшие на родную Землю в
Биробиджане !