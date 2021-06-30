Задержаны две киевлянки, которые несколько лет снимали и сбывали порно со своими несовершеннолетними дочерьми. ФОТО

Киберполицейские разоблачили двух киевлянок на развращении собственных детей и создании порнографии с их участием. От противоправных действий пострадали дети 6 и 9 лет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

"От противоправных действий фигуранток пострадали девочки в возрасте 6 и 9 лет. Злоумышленницы задержаны, им грозит до десяти лет заключения", - сказано в сообщении.

Уголовное преступление разоблачили сотрудники Департамента киберполиции совместно со следственным управлением полиции Киева.

Отмечается, что две, не связанные между собой жительницы столицы развращали своих малолетних дочерей и изготавливали с их участием противоправный контент.

Фото и видео материалы порнографического характера они сбывали в Интернете, стоимость одного составляла до 2 тысяч гривен.

В домах злоумышленниц правоохранители провели обыски с привлечением судебного эксперта Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины. На компьютерной технике и телефонах злоумышленниц выявлено более 1000 файлов противоправного контента с участием детей.



Фото: сайт киберполиции

Обе женщины задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Пострадавших детей на время проведения следственных действий поместили в социальные центры.

Злоумышленницам объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних), ч. 4 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) (в редакции, действовавшей до вступления в силу Закона Украины от 18.02.2021 № 1256-их по имплементации Лансаротской конвенции), ч. 1 ст. 301-1 (Получение доступа к детской порнографии, ее приобретение, хранение, изготовление, сбыт и распространение) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемым грозит до десяти лет лишения свободы.

Одной фигурантке избрана мера пресечения - содержание под стражей без альтернативы внесения залога. Решается вопрос об избрании меры пресечения другой злоумышленнице. Продолжаются следственные действия.

Процессуальное руководство осуществляет Офиса Генерального прокурора.