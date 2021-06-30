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задержание (6650) Киев (24765) порнография (209) киберполиция (325)

Задержаны две киевлянки, которые несколько лет снимали и сбывали порно со своими несовершеннолетними дочерьми. ФОТО

Киберполицейские разоблачили двух киевлянок на развращении собственных детей и создании порнографии с их участием. От противоправных действий пострадали дети 6 и 9 лет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

"От противоправных действий фигуранток пострадали девочки в возрасте 6 и 9 лет. Злоумышленницы задержаны, им грозит до десяти лет заключения", - сказано в сообщении.

Уголовное преступление разоблачили сотрудники Департамента киберполиции совместно со следственным управлением полиции Киева.

Задержаны две киевлянки, которые несколько лет снимали и сбывали порно со своими несовершеннолетними дочерьми 01

Отмечается, что две, не связанные между собой жительницы столицы развращали своих малолетних дочерей и изготавливали с их участием противоправный контент.

Фото и видео материалы порнографического характера они сбывали в Интернете, стоимость одного составляла до 2 тысяч гривен. 

В домах злоумышленниц правоохранители провели обыски с привлечением судебного эксперта Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины. На компьютерной технике и телефонах злоумышленниц выявлено более 1000 файлов противоправного контента с участием детей.

Задержаны две киевлянки, которые несколько лет снимали и сбывали порно со своими несовершеннолетними дочерьми 02
Фото: сайт киберполиции

Обе женщины задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Пострадавших детей на время проведения следственных действий поместили в социальные центры.

Злоумышленницам объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних), ч. 4 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) (в редакции, действовавшей до вступления в силу Закона Украины от 18.02.2021 № 1256-их по имплементации Лансаротской конвенции), ч. 1 ст. 301-1 (Получение доступа к детской порнографии, ее приобретение, хранение, изготовление, сбыт и распространение) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемым грозит до десяти лет лишения свободы.

Одной фигурантке избрана мера пресечения - содержание под стражей без альтернативы внесения залога. Решается вопрос об избрании меры пресечения другой злоумышленнице. Продолжаются следственные действия.

Процессуальное руководство осуществляет Офиса Генерального прокурора.
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Топ комментарии
+24
ета патамушта Порошенко, ліпєдская хвабріка, свєнарчугі, ко-ко-ко...
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30.06.2021 14:28
+13
Где-то заплакал Шарий...
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30.06.2021 14:32
+4
К сожалению понятие "мораль" стала атавизмом.
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30.06.2021 14:31
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а самим вже слабо?)
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30.06.2021 14:23 Ответить
Возможно они поняли, что смотреть не на что
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30.06.2021 14:24 Ответить
вы как будто не в этом мире живете - есть извращенцы, готовые платить шалени гроши за порно с малолетними..., а взрослые их не заводят...
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30.06.2021 15:46 Ответить
ета патамушта Порошенко, ліпєдская хвабріка, свєнарчугі, ко-ко-ко...
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30.06.2021 14:28 Ответить
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30.06.2021 15:31 Ответить
...думаю, что у обоих уже не стоит... зачем им порно?
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30.06.2021 15:45 Ответить
Надо педофилию легализовать и пополнять казну налогами. Произнесло насекомое.
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30.06.2021 14:28 Ответить
К сожалению понятие "мораль" стала атавизмом.
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30.06.2021 14:31 Ответить
Где-то заплакал Шарий...
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30.06.2021 14:32 Ответить
Украина на третьем месте в мире по продаже детей педофилам. А киберпилиция отчитывается двумя тетками потому, что начальник ее сам педофил.
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30.06.2021 14:34 Ответить
він більше по хлопчикам, тому тіток і затримали.
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30.06.2021 14:45 Ответить
Дайте їм втекти в Ізраїль! - не хочу годувати таке падло в колоніях.
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30.06.2021 14:46 Ответить
Затримано двох киянок, які кілька років знімали і збували порно зі своїми неповнолітніми дочками - Цензор.НЕТ 5819
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30.06.2021 14:54 Ответить
На фото игрушечные машинки, как-то не похоже на девочки в возрасте 6 и 9 лет.
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30.06.2021 14:59 Ответить
Это скорее всего сфабрикованные дела для повышения "результативности". Более серьезные дала они не могут даже "сшить" - мозгов нехватает.
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30.06.2021 15:08 Ответить
Страна больных на голову людей, в которой игру президента х-ем по роялю можно показывать по центральным каналам в детских садиках, но заработать сраные пару тысяч гривень за демонстрацию вареника на видео это уже уголовное преступление.
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30.06.2021 14:59 Ответить
Детская порно - везде претспление
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30.06.2021 15:20 Ответить
І шо?
А нічого їм не буде.
Районна СД (баби) впишеться за них, ювенальна поліція (баби) спустить на гальмах, прокурватура (баби) не втручатиметься. Навіть якщо уявити неможливе, що дійде до суду, то в суді теж бабська солідарність.
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30.06.2021 15:19 Ответить
Це не може бути нормальна людина , мати..
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30.06.2021 15:35 Ответить
Світ зходить з розуму, розум більше не цінують, кожний сам собі бог.
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30.06.2021 18:04 Ответить
Представитель закона ВНИМАТЕЛЬНО изучает заинтересовавший его ролик
Затримано двох киянок, які кілька років знімали і збували порно зі своїми неповнолітніми дочками - Цензор.НЕТ 6517
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30.06.2021 16:28 Ответить
ибо враґа нужно знать в литсо...
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30.06.2021 22:06 Ответить
Моральне дно воно таке, колись таке ж було і у Содомі з Гоморою, мабуть до прірви недалеко...
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30.06.2021 18:03 Ответить
Що таке порнографія? Якщо коротко, - зображення статевого акту з відкритою демонстрацією геніталій.
А що таке дитяча порнографія? Тут вже трохи складніше. Згідно з додатковим протоколом до Конвенції ООН з прав дитини, дитячою порнографією визнається, в тому числі «будь-яке зображення статевих органів дитини головним чином у сексуальних цілях». Тут все настільки суб'єктивно, що можна будь-яку сову на глобус натягнути. І що таке "ціль зображення"? Як можна встановити "ціль зображення"? Хто це вміє робити, і за якими критеріями?
Таким чином, ось вам, наприклад, цілком відповідна визначенню картинка з дитячою порнографією, - брюсельський пісяючий хлопчик. Маємо відверту демонстрацію статевих органів дитини. Всьо, - дитяча порнографія.

Затримано двох киянок, які кілька років знімали і збували порно зі своїми неповнолітніми дочками - Цензор.НЕТ 5993
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30.06.2021 18:24 Ответить
🤔🤔🤔
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30.06.2021 22:07 Ответить
Как всегда. Ведешься на заголовок "фото", а тут только фото мусоров, роющихся в каком-то фуфле. А настоящих фото нет.
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01.07.2021 01:00 Ответить
 
 