ОП пока не рассматривает вопрос замены Кравчука в ТКГ из-за перенесенной операции на сердце, - Подоляк
В Офисе президента пока не рассматривают возможность замены 87-летнего главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонида Кравчука из-за ранее перенесенной им операции на сердце.
Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Пока не рассматривается (замена. – Ред.). Надо немного подождать, чтобы посмотреть и на состояние, и послушать прогнозы врачей", - рассказал Подоляк.
Ранее представитель ТКГ Алексей Арестович сообщил, что Кравчуку сделали операцию на сердце.
Топ комментарии
+1 Dmytro Mazepov
показать весь комментарий30.06.2021 14:44
+1 а ес c5e83b5a
показать весь комментарий30.06.2021 15:37
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
-----------------------------------
это уже не смешно - так быстро скатиться до уровня позднего совка
Всего около 1200 боевых блоков.
И никакой враг сейчас не был у нашего порога !
*****
И крвчк такой молодой .
Молодость купил за 330 проданных кораблей ЧМП , отсидел за преступление - директор Черноморского Пароходства - КУДЮКИН
Проданным за 220 млн. дол USA ЯО - третьей в МИРЕ Ядерной
Державы .
Справка для ботов :
За к а ж д у ю взорванную в Украине шахту МБР кагал получал 1.2 млн. ;
Всего шахт - 179 ед.
Уничтожение ПУ ракеты СС-19, Первомайск, Николаевская область, ноябрь 1993 года.