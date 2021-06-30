ОП пока не рассматривает вопрос замены Кравчука в ТКГ из-за перенесенной операции на сердце, - Подоляк

В Офисе президента пока не рассматривают возможность замены 87-летнего главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонида Кравчука из-за ранее перенесенной им операции на сердце.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Пока не рассматривается (замена. – Ред.). Надо немного подождать, чтобы посмотреть и на состояние, и послушать прогнозы врачей", - рассказал Подоляк.

Ранее представитель ТКГ Алексей Арестович сообщил, что Кравчуку сделали операцию на сердце.

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