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Российскому актеру Кучере, посещавшему оккупированный Крым, на три года запретили въезд в Украину

Российскому актеру Кучере, посещавшему оккупированный Крым, на три года запретили въезд в Украину

Российскому актеру Оскару Кучере запретили въезд в Украину сроком на 3 года из-за посещения им оккупированного Крыма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

В пункте пропуска "Жуляны" пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" приняли решение о запрете въезда в Украину российскому актеру и телеведущему.

Россиянин 1974 года рождения прибыл в Украину, имея вид на жительство в нашей стране. Однако пограничники установили факты незаконного посещения им временно оккупированного Крыма.

"Сегодня иностранец, незаконно посещавший временно оккупированную территорию Украины, покидал Украину рейсом "Киев-Варшава". После оформления его на вылет, пограничники на три года запретили нарушителю въезд на территорию нашего государства, в соответствии с требованиями статьи 13 Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства", - говорится в сообщении.

Также Госпогранслужба Украины готовит письмо в подразделение Государственной миграционной службы Украины по инициативе аннулировать иностранцу-нарушителю документ, который дает ему право на временное проживание в Украине.

LIGA.net со ссылкой на источник сообщает, что речь идет об Оскаре Кучере.

Читайте: Кабмин предложит СНБО ввести санкции против 11 российских актеров

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Топ комментарии
+18
надо проверить - не снимался ли он в фильмах зеленского?
а то опять будет неудобно как с киркокровым
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30.06.2021 14:37
+12
Хай терміново дзвонить Баканову!
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30.06.2021 14:36
+9
За что??? Не Филин дружбан?
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30.06.2021 14:36
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Хай терміново дзвонить Баканову!
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30.06.2021 14:36 Ответить
"А Киркорову??? Это какая-то дискриминация!!!" - возмутился Кучера!
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30.06.2021 14:55 Ответить
а что он не друг писюнькового пианиста
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30.06.2021 16:19 Ответить
За что??? Не Филин дружбан?
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30.06.2021 14:36 Ответить
не Зелин дружбан
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30.06.2021 14:40 Ответить
надо проверить - не снимался ли он в фильмах зеленского?
а то опять будет неудобно как с киркокровым
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30.06.2021 14:37 Ответить
ну...кучера ростом не вышел ))) чтоб ему как фильке отменили )))
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30.06.2021 14:38 Ответить
а вот если бы догадался раньше . до войны . сняться в Вечернем квартале ( как Киркоров ) то таких проблем бы не было
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30.06.2021 14:40 Ответить
А киркорову разрешили!!!! это как понимать???
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30.06.2021 14:40 Ответить
так и понимать, - кумоство!
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30.06.2021 14:42 Ответить
Кіркоров Зелін дружбан, а цей ні.
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30.06.2021 14:43 Ответить
Этот лох в фильмах преЗЕдента не снимался...
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30.06.2021 14:47 Ответить
мені б більше доставило, якби зюзя поцілував його прилюдно під хвіст
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30.06.2021 14:43 Ответить
Філю Кіркорова цілує ззаду і спереду.Зніметься ця Кучеря в Сватах,то поцілує і її під хвіст.Навіть з язиком.Зеленій потворі не привикати.
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30.06.2021 15:04 Ответить
Пускай он на море Лаптевых едет. Мы возражать не будем.
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30.06.2021 14:54 Ответить
Ханты мансийск...прекрасный город для гастролей...там аленей винторогих много..
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30.06.2021 14:55 Ответить
Этот голым в бане перед ****** вместе с зеленским не выступал...в отличии от фили....потому и попал..
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30.06.2021 14:54 Ответить
Интересно сколько денег уходит на отслеживание всех посетивших Крым ? Пристроились чиновниеи.
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30.06.2021 14:55 Ответить
Мне гораздо интереснее узнать сколько денег эти падлы вывозят из Украины....если такое чмо как баста с легкостью заплатило литинанту бакланову 30 штук зелени...
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30.06.2021 15:05 Ответить
квитки на концерт басти коштували в Києві:
900 грн - загальний танцпол (найдешевший)
біля 4000 грн - 1 ряд ВІП-трибуни (найдорожчий)

Можете порахувати тепер
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30.06.2021 15:57 Ответить
"Сегодня иностранец, незаконно посещавший временно оккупированную территорию Украины, покидал Украину рейсом "Киев-Варшава". После оформления его на вылет, пограничники на три года запретили нарушителю въезд на территорию нашего государства

А как же он сюда попал? Как Ленин, ****, в опечатанном вагоне? По идее, автоматом нужно бы вы.бать тех, кто его сюда впустил?
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30.06.2021 14:55 Ответить
Возможен вариант что как чебурашка...в ящике с апельсинами..😁
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30.06.2021 14:57 Ответить
"Российскому актеру Кучере, посещавшему оккупированный Крым, на три года запретили въезд в Украину..."

Чим ця падла відрізняється від Басти чи Філі?
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30.06.2021 14:57 Ответить
Наоборот.
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30.06.2021 14:59 Ответить
Эта падла не занесла литинанту бакланову 30 штук зелени...а баста занесла...ну а филя вместе с зеленским голым в бане выступал перед ******...у него пропуск...
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30.06.2021 15:03 Ответить
Тем что не находится в дружеских или приятельских отношениях с обрезанной украинофобной Зеленью и его дружком-кацапом Бакашкой.
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30.06.2021 15:05 Ответить
Пусть не парится, СБУ еще "прецеденты" найдет и потом пустит
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30.06.2021 14:58 Ответить
Теперь у нас счастье,что тому кучере запретили,а кире нет?
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30.06.2021 15:01 Ответить
Російському актору Кучері, який відвідував окупований Крим, на три роки заборонили в'їзд в Україну - Цензор.НЕТ 7860
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30.06.2021 15:06 Ответить
а вот если бы кучере снимался в фильмах 95-го квартала, то конечно против него небыло никаких санкций и запретов за посещения крыма.
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30.06.2021 15:12 Ответить
Ща филя все порешает с нашими продажными шкурами.
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30.06.2021 15:24 Ответить
А коли дружбану Зеленського ,Кіркоров у,заборонять в'їзд в Україну?Чи для Зєлі ,гроші не пахнуть,тому не можна ,щоб москалі не купували у нього фільми?
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30.06.2021 15:24 Ответить
Есть только одна деталь - снимался ли этот поц в фильмах нашего поца бубочки и если да то скоро запрет отменят!
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30.06.2021 15:39 Ответить
А чем он хуже Киркорова?
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30.06.2021 16:01 Ответить
Двойные стандарты. После Киркорова и басты как то зашкварно получается
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30.06.2021 16:49 Ответить
 
 