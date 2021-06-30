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завод (497) иск (632) Минюст (1720) Николаевская область (2061) экология (1577) отходы (93)

Комиссия при Минюсте отстранила экспертов, которые определили 9,21 млрд грн компенсации жителям от Николаевского глиноземного завода

Комиссия при Минюсте отстранила экспертов, которые определили 9,21 млрд грн компенсации жителям от Николаевского глиноземного завода

Дисциплинарная палата Центральной экспертно-квалификационной комиссии при Министерстве юстиции Украины приостановила действие свидетельств экспертов Киевского научно-исследовательского института, которые установили размер морального вреда членам общественной организации "Стоп шлам" в иске против Николаевского глиноземного завода.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом организация заявила 29 июня в своем Facebook.

В "Стоп шлам" считают, что решение было принято по заявлению Николаевского глиноземного завода (НГЗ) и "явному предварительному сговору" представителей завода и членов Дисциплинарной палаты. Активисты называют это решение "расправой" и требуют его отмены.

Согласно выводам экспертизы Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, отходы красного шлама оказывают негативное влияние на окружающую природную среду, а также жизнь и здоровье человека путем проявления ядовитых (сильнодействующих), токсических и экотоксических свойств.

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Напомним, Николаевский глиноземный завод по решению суда должен выплатить членам организации "Стоп шлам" 9,2 млрд грн морального ущерба. 26 мая 2021 года Заводской районный суд Николаева признал иск правомерным и постановил выплатить членам ОО "Стоп шлам" эту сумму.

В тот же день Верховный Суд подтвердил законность ареста недвижимого имущества Николаевского глиноземного завода на 9,2 млрд грн в рамках обеспечения иска ОО "Стоп шлам" и обязал предприятие выплатить самую большую в истории Украины сумму возмещения за ущерб, нанесенный экологии.

Решение суда пока не вступает в силу, поскольку представители НГЗ заявляли, что они обязательно будут обжаловать данное решение в апелляционном порядке. Рассматривать их заявление будет Апелляционный суд Николаевской области.
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жулье решило срубить 9 ярдов по легкому)
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30.06.2021 14:58 Ответить
Подсказываю местным жителям - если поймаете этого урода, топите его в шламонакопителе, там его полиция даже с собаками не найдет.
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30.06.2021 15:19 Ответить
Занесли чиновникам 1 млрд, сэкономили 8,2млрд. А город по-прежнему будет дышать красным воздухом, в микрорайонах по соседству зашкаливает количество заболеваний дыхательных путей, особенно среди детей. А российский олигарх Олег Дерипаска, финансирующий армию агрессора, будет очень рад возврату арестованного имущества и наличию дебилов, защищающих его в коментах.
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30.06.2021 15:17 Ответить
При чому тут інтереси місцевих жителів, якщо тут якась група рейдерів за підтримки самих "чесних" українсих суддів хоче грабанути підприємство.
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30.06.2021 15:23 Ответить
Каким образом, интересно, эти "рейдеры" будут "грабить" это предприятие? Если штраф в любом случае уходит в госбюджет? Что, кроме чистого воздуха и воды, они получат?
PS Дерипаска, перелогинься.
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30.06.2021 15:30 Ответить
Читати не вмієш чи не розумієш прочитаного?

Напомним, Николаевский глиноземный завод по решению суда должен выплатить членам организации "Стоп шлам" 9,2 млрд грн морального ущерба. 26 мая 2021 года Заводской районный суд Николаева признал иск правомерным и постановил выплатить членам ОО "Стоп шлам" эту сумму.Источник: https://censor.net/ru/n3274268
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30.06.2021 18:16 Ответить
Это тебе Дерипаска пожаловался? В этой общественной организации и есть жители Николаева пострадавшие от "красных бурь". А имущество не отбиралось, не ври, оно арестовывалось для обеспечения выплаты за вред, причиненный экологии. Сейчас набегут "лахтинские троли" и будут вылизывать преступников за похлебку.
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30.06.2021 15:32 Ответить
Уплатит-неуплатит, жители будут травиться всё равно!
Если бы эти деньги направили на строительство завода по переработке шлама ...
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30.06.2021 15:37 Ответить
А КАКАЯ РАЗНИЦА ????
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30.06.2021 16:26 Ответить
 
 