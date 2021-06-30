Комиссия при Минюсте отстранила экспертов, которые определили 9,21 млрд грн компенсации жителям от Николаевского глиноземного завода

Дисциплинарная палата Центральной экспертно-квалификационной комиссии при Министерстве юстиции Украины приостановила действие свидетельств экспертов Киевского научно-исследовательского института, которые установили размер морального вреда членам общественной организации "Стоп шлам" в иске против Николаевского глиноземного завода.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом организация заявила 29 июня в своем Facebook.

В "Стоп шлам" считают, что решение было принято по заявлению Николаевского глиноземного завода (НГЗ) и "явному предварительному сговору" представителей завода и членов Дисциплинарной палаты. Активисты называют это решение "расправой" и требуют его отмены.

Согласно выводам экспертизы Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, отходы красного шлама оказывают негативное влияние на окружающую природную среду, а также жизнь и здоровье человека путем проявления ядовитых (сильнодействующих), токсических и экотоксических свойств.

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Напомним, Николаевский глиноземный завод по решению суда должен выплатить членам организации "Стоп шлам" 9,2 млрд грн морального ущерба. 26 мая 2021 года Заводской районный суд Николаева признал иск правомерным и постановил выплатить членам ОО "Стоп шлам" эту сумму.

В тот же день Верховный Суд подтвердил законность ареста недвижимого имущества Николаевского глиноземного завода на 9,2 млрд грн в рамках обеспечения иска ОО "Стоп шлам" и обязал предприятие выплатить самую большую в истории Украины сумму возмещения за ущерб, нанесенный экологии.

Решение суда пока не вступает в силу, поскольку представители НГЗ заявляли, что они обязательно будут обжаловать данное решение в апелляционном порядке. Рассматривать их заявление будет Апелляционный суд Николаевской области.