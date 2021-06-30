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Новости Агрессия России против Украины
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Арьев (650) Батькивщина (2010) ЧВК Вагнер (1326) Голос партия (499) Безуглая (280)

"ЕС" и "Голос" не участвуют там, где пахнет обманом. Правда о предателе с Банковой станет известной, - Арьев об отзыве из ВСК по расследованию действий должностных лиц

"ЕС" и "Голос" отозвали своих представителей из временной следственной комиссии из-за отказа "слуг народа" выполнить условия по первоочередному расследованию дела "вагнеровцев" и внесению соответствующих изменений в название комиссии.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук нардеп "Европейской солидарности" Владимир Арьев, информирует Цензор.НЕТ.

"Есть ложь, есть наглая ложь, а есть заявление "слуги народа" Марьяны Безуглой, в котором полуправда хуже наглой лжи. Безуглая сегодня решила обвинить "Европейскую Солидарность" в том, что временная следственная комиссия по расследованию срыва спецоперации по "вагнеровцам" не может работать из-за нас. Мол, фракция отозвала Арьева и поэтому все сорвано", - пишет Арьев.

При этом он отмечает, что ему придется научить Безуглую говорить правду.

"Во-первых, отозвали своего представителя не только "ЕС", но и "Голос". Во-вторых, мы вместе с "Голосом и "Батькивщиной" согласились участвовать в ВСК при двух условиях: прежде всего рассматриваем дело "вагнеровцев" и вносим соответствующие изменения в название комиссии. Чтобы не было сюрпризов. Что Слуги? Они отказались это делать", - продолжает нардеп.

"Мы понимаем уровень истерики в ОП и уровень зависимости Безуглой и других "слуг народа" от ОП, поэтому словам доверия нет. Обещаете расследовать? Вносим обещание в постановление. Все просто. Не хотите? Значит не собираетесь выполнять. Две фракции - "ЕС" и "Голос" - не участвуют там, где пахнет обманом. А правда о предателе с Банковой все равно станет известной. Несмотря на грязные игры слуг Зеленского", - подытожил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "ЕС" отозвала своего представителя в ВСК по расследованию действий должностных лиц против суверенитета Украины, - "слуга народа" Безуглая

Напомним, 19 мая Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

Ранее СМИ обнародовали переписку в чате "слуг народа" "Группа Гришиной". В ней "слуги народа" получили задание на сегодняшнее заседание Рады: "Проваливаем ВСК по "вагнеровцам". Принимаем "игорку".

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

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Топ комментарии
+15
В тому-то і справа, що розслідування у такому вигляді - не буде.
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30.06.2021 15:29
+15
Таке враження, що Ви послідовник "какая разница". Розумні люди бачать, до чого цей принцип зелохів привів Україну. Але то розумні...
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30.06.2021 15:36
+14
А уже и не надо расследовать. Зельц на признанку пошел
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30.06.2021 15:34
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Ты унитаз джону и монике уже помыл?
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30.06.2021 15:26 Ответить
ЗДРАВОМЫСЛЯЩИЕ С НАПЕРСТНОЧНИКАМИ , а тем более «слугами ***** « в игру не вступают ! Зеленский предатель на стороне «мир в глазах «
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30.06.2021 15:37 Ответить
Воняє парасієй, коля, парасієй...
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30.06.2021 15:27 Ответить
А тут и лаптеногия подоспели. На говно исходишь, кацап?
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30.06.2021 15:33 Ответить
Хрень какая-то. Главное - расследовать. А как будет называться комиссия - дело десятое.
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30.06.2021 15:24 Ответить
В тому-то і справа, що розслідування у такому вигляді - не буде.
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30.06.2021 15:29 Ответить
Так им шашечки или ехать? Такое впечатление, что шашечки важнее.
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30.06.2021 15:32 Ответить
А уже и не надо расследовать. Зельц на признанку пошел
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30.06.2021 15:34 Ответить
По-моему договорились.
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30.06.2021 15:35 Ответить
По твоему ты только га бутылку садишься- дном кверху😄
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30.06.2021 15:42 Ответить
Таке враження, що Ви послідовник "какая разница". Розумні люди бачать, до чого цей принцип зелохів привів Україну. Але то розумні...
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30.06.2021 15:36 Ответить
Не передёргивай. Мне, как гражданину, важна истина. Теперь скорее всего эта комиссия работать не будет вообще.
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30.06.2021 15:41 Ответить
А то она собиралась работать, не притворяйся настолько тупым
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30.06.2021 15:43 Ответить
Это ботяра подоляка !
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30.06.2021 16:05 Ответить
А ты шо зеле не веришь,что оно в кэгэбе стучит?
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30.06.2021 15:44 Ответить
Лерочка, я политикам не верю. От слова "вообще". И тебе советую.
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30.06.2021 15:45 Ответить
У меня сестричка сегодня купила квартиру в Киеве,наконец -так что,именно сегодня,я добрая)
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30.06.2021 15:56 Ответить
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30.06.2021 15:59 Ответить
Ну шо сказать...спасибо)
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30.06.2021 16:05 Ответить
Всі факти вже наведені. Навіть представлені документи. До того ж, намагались створити комісію по розслідуванню саме цього злочину, але "чомусь" зелені цілий РІК не давали людей для цього. Яка Вам ще "істина" від зелохів потрібна?
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30.06.2021 15:47 Ответить
Комиссия даёт оценку действиям. Кто теперь даст оценку действиям? Избиратели? Дадут. Я знаю, чем закончатся следующие выборы. А ты?
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30.06.2021 15:58 Ответить
Якщо комісія по розслідуванню саме цього злочину не була створена, чому Ви вирішили що ця комісія від зелохів планує давати якусь оцінку?
Стосовно наступних виборів, подивимось коли вони відбудуться...
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30.06.2021 16:02 Ответить
тебе как гражданину кацапстана - сидеть на бутылке до скончания веков
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30.06.2021 19:31 Ответить
заведи кондуїт ворогів України - і не будеш перепитувати
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30.06.2021 15:49 Ответить
Там, де у комісії різношерстний склад, назва визначає питання, що підлягатимуть розслідуванню.
Якщо питання не внесено в назву, то мало ймовірності, що внесеться в постанову, тоді його і не розслідуватимуть.
У заяві усе логічно.
Інша справа - правдивість обставин.
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30.06.2021 15:36 Ответить
А "Батькивщину" все устраивает?
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30.06.2021 15:29 Ответить
Зеленскому верю. И ничего подобного он не говорил. Я лично смотрел это интервью и там было сказано, что он потребовал передать Украине вангеровцев и предоставить Луке подтверждающие документы, когда вангеровцы были уже у Луки. А что "слушал" ты, "мася"?
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30.06.2021 15:43 Ответить
Не свисти, мася. Не триндел гринпоц, шо вагнеровцы были арестованы. Кстати , лапоть, то операци́я таки была или нет?
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30.06.2021 15:46 Ответить
)))))))//ну,от зесрани ничего ,кроме олегафрении ,трудно чего то ожидать
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30.06.2021 15:47 Ответить
Ну да. Как говорят кацапы: совпадение?
Люди воевавшие на востоке, оказываются на территории РБ, про это узнает наш нарик и у него готовы документы на вагнеровцев, так?
А Бутусова, как мартышка газету, тягают на допрос, на предмет утечки гостайны!
Верь зеле, он нашел способ в два раза коммуналку/газ снизить и с посады уйдет, если закон нарушит!))
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30.06.2021 15:51 Ответить
Вірити віслюку-себе самого наїпати. Хоча і до гниди ар'єва - довіри нуль, після того як воно топило за рига на виборах мера Кам'янця-Подільського.
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30.06.2021 16:19 Ответить
Зэбил, сколько раз вас нужно тыкать мордой в ваше собственное дерьмо, чтоб вы начали осознавать окружающий мир хоть чуть ближе к действительности?
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30.06.2021 15:35 Ответить
Тупарь,в летаргическом сне пребывал? Бывает. Тока Зельц уже признался, что это он лично слил инфу про спецоперацию. Бгггг А ты - "пахнет фейком"
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30.06.2021 15:36 Ответить
А он из этого сна и не выходит. Видать запах лаптей снится, который ему "сладок и приятен"
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30.06.2021 15:39 Ответить
В "летаргическом сне" ты. До сих пор перебываешь. И там тебе сказали, что Зеленский "слил операцию вангеровцев". Переубеждать тебя не собираюсь Все прытомни люди слушали интервью.
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30.06.2021 15:46 Ответить
Да у тебя там насцано, как ты мог слушать?
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30.06.2021 15:47 Ответить
Лапоть, то шо гринпоц как всегда стриндел?
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30.06.2021 15:44 Ответить
Лапоть, ты когда срешь портки то снимай😄
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30.06.2021 15:48 Ответить
С пустого в порожнее ! 🤢🤡😈 клоун сам признался , что лично отменил так , как хотел «субъектности» !😂 Неважно , что способствовал террористам-убийцам ! Пусть и с Интерполом не сотрудничает , и оружие и деньги не у кого не клянчит !
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30.06.2021 15:34 Ответить
А он реально оружие и не клянчит. Ему только деньги нужны
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30.06.2021 15:36 Ответить
Вы правы , чтобы ***** не злить
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30.06.2021 16:11 Ответить
Да не "не злить", злить мог бы противник, соперник,а наш лежит под ******, но не публично.
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30.06.2021 16:18 Ответить
Правильно! Пусть предатели сами оправдывают своих предателей. Деньги ведь в конвертах не даром получали.
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30.06.2021 15:38 Ответить
А ВОТ ЭТО - НЕПРАВИЛЬНО!
Там должен быть человек, следящих за ходом событий и сообщающий ВСЁ общественности!
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30.06.2021 15:44 Ответить
Как раз правильно! Нехер обеспечивать своим присутсвием легитимность криворогим фуфлыжникам
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30.06.2021 19:34 Ответить
ГЛУПОСТЬ!
Легитимности у них и так "выше крыши".
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30.06.2021 20:05 Ответить
З цим зеленим лайном вже ніхто не хоче мати справу.
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30.06.2021 15:46 Ответить
Арьев как в лужу пернул!!!!! Неужели они думают что они лучше зельманского ???!
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30.06.2021 15:48 Ответить
Задумка була створити ТСК по розслідуванню дій всіх посадових осіб і не тільки за останній рік. А якраз це і не входило в плани представників деяких партій. Але ж там є що розслідувати!
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30.06.2021 15:49 Ответить
роззлідуйте. Хто вам заважає? І навіть поза парламентом - у вас свої сліді органи.
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30.06.2021 15:51 Ответить
Да-да, заболтать, затянуть, лишь бы не расследовать изменк гринпоца
Лппоть, ты действительно думаешь, что на твою шнягу кто то поведется?
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30.06.2021 15:52 Ответить
Чим?
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30.06.2021 16:17 Ответить
Хуцпа (відверта і нахабна брехня з метою шокувати опонента) є ознакою генетичного дегенерата. Складається враження що АП та ВР просто сочаться смердючою хуцпою...
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30.06.2021 16:13 Ответить
що, доходить?
а в тебе свинки закінчились?
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30.06.2021 16:48 Ответить
Перед виборами Вакарчука спитали,чи не чкурне він з Ради вдруге,як то він вже раз зробив...Він сказав - ні-і-і,ми прийшли "всерйоз і надовго",на десятиліття,у нас традиціі,відповідальність,турбота про народ...і так далі...Тоді не тільки пахло обманом - смерділо брехнею і шулерством - але наш народ давно призвичаєний до смороду падлини і сприймає його як звиклий,нормальний запах,"гуд смел" по європейськи...
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30.06.2021 16:50 Ответить
А Люся Арестович уже раскиздела что Арьев побоялся выйти в расследовании сам на себя
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30.06.2021 19:32 Ответить
Вывод один: преступление было, его совершили агенты кремля: емак-Козырь и демченко.
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30.06.2021 23:17 Ответить
Страно надеяться на расследование госизмены гринпоца, если в комиссии большинство--зебилы во главе с безмозглой, а ее замом ренат кузьмин!
И без комиссии по всем зеленым телодвижениям видно, что слили эту операцию зеленый осел с едерьмаком---это то, что знают ВСЕ, а про сколько слитых операций мы НЕ знаем????
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01.07.2021 00:24 Ответить
 
 