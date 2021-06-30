Вместо решения коррупционных проблем в системе оборота лекарств Минздрав занимается отписками, - эксперт

Председатель Союза потребителей отметил, что если взять гомеопатические препараты, то в развитых странах есть документы, регламентирующие их выпуск без указания лечебных свойств.

Министерство здравоохранения во главе с новоизбранным руководителем Виктором Ляшко решило не заниматься вопросом коррупционных проблем в системе обращения лекарств, в частности, относительно гомеопатии и иммуномодуляторов. Об этом в своем блоге на сайте "Корреспондент" написал председатель правления Союза потребителей медицинских услуг, лекарственных средств и изделий медицинского назначения Владислав Онищенко, передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что после назначения министром здравоохранения Украины Союз потребителей медицинских услуг, лекарственных средств и изделий медицинского назначения предложил Виктору Ляшко обсудить работу службы по контролю качества и регистрации лекарственных средств, которая представляет собой хорошо отлаженную коррупционную систему. Однако, по его словам, от Минздрава пришла отписка с подписью директора фармацевтического директората Александра Комариды.





Онищенко напомнил, что в 2018 году по инициативе Союза был принят закон "О внесении изменений в статью 9 Закона Украины "О лекарственных средствах", который обязал публиковать отчеты об испытания лекарств на сайте Минздрава. Однако, по его словам, подзаконные акты были выписаны так, чтобы закон не выполнялся, в частности, свободный доступ предоставляется только к результатам исследований лекарств, зарегистрированных после октября 2018 года.

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"Даже в таком изнасилованном виде закон не выполняется в течение 3 лет. Но и без ознакомления с выводами исследований можно легко доказать, что утверждения Минздрава об эффективности и безопасности всех лекарств, зарегистрированных в Украине, не соответствуют действительности", - отметил Онищенко.

Он подчеркнул, что лоббистом нормы, которая лишила необходимости публиковать результаты исследований лекарств, зарегистрированных до октября 2018 года, была Ассоциация производителей лекарств Украины, в состав которой входят "Фармак", "Борщаговский ХФЗ", "Интерхим", "Юрия-Фарм", "Индар" и "Сперко Украина" - компании, которые по словам Онищенко, в том числе, производят иммунотропные препараты.

Председатель Союза потребителей отметил, что если взять гомеопатические препараты, то в развитых странах есть документы, регламентирующие их выпуск без указания лечебных свойств. Однако в инструкции к ним содержатся показания для лечения даже бактериальных и вирусных инфекций.

"Это дает возможность лгать в рекламе, врачам назначать, а провизорам и фармацевтам рекомендовать гомеопатию потребителям", - отметил Онищенко.

Говоря о иммуномодуляторах Онищенко отметил, что те, которые являются индукторами интерферона, по мнению ученых, должны отпускаться по рецепту и применяться под наблюдением врача, однако в Украине они практически все продаются без рецепта и свободно рекламируются при украинской проблеме тотального самолечения.

"К безрецептурным индукторам интерферона относится также тилорон, имеющий эмбриотоксическое действие и противопоказанный при беременности. Заграницей препараты тилорона противопоказаны детям до 18 лет. Однако "Амиксин ИС" (Интерхим) в Украине показан для лечения гриппа и ОРВИ без ограничений у взрослых и детей с 7 лет. Безрецептурные индукторы интерферона на основе энисамиума йодида – "Амизон", "Амизончик", "Амизон МАКС" (Фармак, Украина) – в странах с развитой медициной и регуляторной системой их вообще не считают лекарствами. В авторитетных научных изданиях отсутствуют публикации, доказывающие эффективность и безопасность молекулы. В утвержденном МОЗ Украины протоколе медицинской помощи "Грипп" указано: "На сегодняшний день существует немного лекарственных средств с доказанной противовирусной эффективностью по отношению к вирусам гриппа. Это Занамивир и Озельтамивир". Однако по данным аналитической системы PharmXplorer, только в течение 2020 года украинцам продано 9,3 млн. упаковок приведенных здесь индукторов интерферона на сумму 1,4 млрд грн", - добавил он

Онищенко подчеркнул, что ученые говорят об отсутствии эффективности гомеопатии и выступают против свободного обращения иммуномодуляторов, которые вместо лечения могут нанести непоправимый вред здоровью, а Академия медицинских наук Украины официальным письмом подтвердила, что выступает против безрецептурного отпуска и рекламы противовирусных и иммунотропных препаратов.

"Не удивляет, что Минздрав пытается изменить уголовную ответственность за нарушение порядка доклинического изучения, клинических испытаний и государственной регистрации лекарственных средств на административную. Проекты изменений в кодексы уже направлены на согласование министерствам и ведомствам. В случае их принятия контрольно-разрешительная система может окончательно потерять тормоза", - подчеркнул Онищенко.

По его словам, Минздраву необходимо привести подзаконные акты в соответствие с действующим Законом Украины "О лекарственных средствах", в частности подготовить отдельный приказ Мнздрава об утверждении форм отчетов о доклинических исследованиях и отчетов о клинических испытаниях лекарственных средств, изменить порядок проведения экспертизы регистрационных материалов на лекарственные средства, обеспечить свободный доступ ко всем результатам доклинического изучения и клинических испытаний лекарственных средств.

"Одно дело – отпускать без рецепта таблетки со следами растертого розмарина, кардинально другое – потакать вмешательству в иммунную систему взрослых и детей иммунотоксическими ксенобиотиками химического синтеза без профессионального назначения и контроля", - подчеркнул Онищенко.