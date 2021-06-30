Венедиктова назначила руководить "департаментом войны" Якубовского, который ранее работал на Медведчука
Максим Якубовский с 2012 по 2014 год работал в экспертном центре при организации "Украинских выбор" Виктора Медведчука. Теперь он возглавил департамент, занимающийся совершенными во время войны преступлениями.
На этой должности Якубовский сменил Гюндуза Мамедова. Соответствующий приказ от 29 июня опубликован на сайте Офиса генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.
Якубовский будет управлять Департаментом надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта. Этот департамент расследует преступления, посягающие на основы нацбезопасности и неприкосновенность государственных границ, в том числе дело против организации "Украинский выбор", которую возглавляет Медведчук.
При этом Якубовский ранее в интервью Цензор.НЕТ рассказал, что с 2012 по 2014 год, уволившись из прокуратуры, работал в в экспертном центре, который создали при "Украинском выборе" Медведчука. Он говорит, что никогда не был членом этой организации просто помогал ей в разработке концепции законопроекта о борьбе с коррупцией.
Также Якубовский фигурировал в журналистских расследованиях: по данным "Слідство.Info", его состояние не соответствует доходам.
Мамедов останется работать в Департаменте защиты интересов детей и противодействия насилию и будет сотрудничать с Тренинговым центром прокуроров Украины.
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26 жовтня 2009
Министр иностранных дел Украины Петр Порошенко считает, что на сегодня вопрос о вступлении Украины в НАТО не стоит. «Мы не собираемся идти куда-то, чтобы рассердить Россию», - отметил Петр Порошенко в интервью "Коммерсант-Украина".
Что сказано на самом деле:
"По его словам, приоритетом для Украины являются конкретные прагматические шаги, нацеленные на обеспечение национальных интересов.
"Было бы глупо отказываться от возможностей взаимодействия с наиболее эффективной системой коллективной безопасности", - отметил П.Порошенко.
Также он заявил, что решение о вступлении в НАТО может быть принято по результатам референдума. "Именно по результатам референдума может быть принято решение о вступлении в НАТО или любую другую организацию коллективной безопасности.
Мы не собираемся идти куда-то, чтобы разозлить Россию", - подчеркнул глава МИД Украины."
https://www.youtube.com/watch?v=U_lADHIBeSQ
23 марта 2012 года Янукович подписал указ о назначении Порошенко министром экономического развития и торговли
Яке ще зебілкувате питання бажаєте поставити?
шмаркля - татарова
Новыенужные лица.
Неочікувано, це патріоти в омоченні плісняви та ЗеленоїВаваи. А риги, ватани, кацапи, колаборанти, зрадники всіх мастей, це його кадри.
****, не будет ни чего нормального в стране пока морды не начнут бить.((((((
В природе существует невзрачный жучок под названием "ломехуза" - он в три раза меньше, чем обычный муравей. Но его проникновение в муравейник часто заканчивается фатально для муравьиного общества. Потому что это насекомое способно вырабатывать экссудат - своеобразный наркотик. От него у муравьев появляется чувство эйфории, а полученная доза счастья приводит насекомых в транс.
Поэтому ломехуза легко пробирается всередину и откладывает свои яйца. И букашки счастливы кормить ломехузу и её потомство всю жизнь. Как результат, в муравейнике рождается новое поколение муравьев, так называемых псевдоэргатов. Это заторможенные, бесцельно блуждающие насекомые, которые уже не могут нормально выполнять свои функции.
Есть одно но. Около четверти муравьёв не восприимчивы к экссудату. Они видят бесполезность ломехузы, готовы её прогнать, но ничего не могут сделать с тремя четвертями других муравьёв, готовых лелеять паразита.
Я не подгонял эту информацию под то, о чём вы сейчас подумали - она легко проверяется в любом учебнике энтомологии. Просто так устроена природа, в том числе - человеческая. Ломехузы играют без штанов на пианино, изрыгают вульгарные шутки, прививают дурной вкус, напрочь отбивают способность думать и тоннами генерируют наркотический экссудат посредством Г+Г.
Эпоха ломехуз. Там, где они правят, прозрение наступает очень медленно. Но в природе муравейник выживает только тогда, когда невосприимчивому к липкой мерзости экссудата меньшинству удаётся прогнать паразитов. Иначе псевдоэргатов становится всё больше, ранее успешная муравьиная семья деградирует и, в конце концов, погибает.
У нас, у людей, мало зачеркнуть на заборе слово (извините) *** и рядом написать ШОПЕНГАУЭР. Забор нужно менять. И никогда больше не красить его в красный, коричневый, бело-голубой или зелёный цвет. Сине-жёлтый, онли сине-жёлтый.
А главное, поставить памятник отечественной ломехузе - как вечное напоминание о том, через что нам пришлось пройти.
Раночку, нескорена меншість!