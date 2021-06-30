Венедиктова назначила руководить "департаментом войны" Якубовского, который ранее работал на Медведчука

Максим Якубовский с 2012 по 2014 год работал в экспертном центре при организации "Украинских выбор" Виктора Медведчука. Теперь он возглавил департамент, занимающийся совершенными во время войны преступлениями.

На этой должности Якубовский сменил Гюндуза Мамедова. Соответствующий приказ от 29 июня опубликован на сайте Офиса генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

Якубовский будет управлять Департаментом надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта. Этот департамент расследует преступления, посягающие на основы нацбезопасности и неприкосновенность государственных границ, в том числе дело против организации "Украинский выбор", которую возглавляет Медведчук.

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При этом Якубовский ранее в интервью Цензор.НЕТ рассказал, что с 2012 по 2014 год, уволившись из прокуратуры, работал в в экспертном центре, который создали при "Украинском выборе" Медведчука. Он говорит, что никогда не был членом этой организации просто помогал ей в разработке концепции законопроекта о борьбе с коррупцией.

Также Якубовский фигурировал в журналистских расследованиях: по данным "Слідство.Info", его состояние не соответствует доходам.

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Мамедов останется работать в Департаменте защиты интересов детей и противодействия насилию и будет сотрудничать с Тренинговым центром прокуроров Украины.