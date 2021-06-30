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Венедиктова назначила руководить "департаментом войны" Якубовского, который ранее работал на Медведчука

Венедиктова назначила руководить

Максим Якубовский с 2012 по 2014 год работал в экспертном центре при организации "Украинских выбор" Виктора Медведчука. Теперь он возглавил департамент, занимающийся совершенными во время войны преступлениями.

На этой должности Якубовский сменил Гюндуза Мамедова. Соответствующий приказ от 29 июня опубликован на сайте Офиса генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

Якубовский будет управлять Департаментом надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта. Этот департамент расследует преступления, посягающие на основы нацбезопасности и неприкосновенность государственных границ, в том числе дело против организации "Украинский выбор", которую возглавляет Медведчук.

Читайте: Офис генпрокурора будет просить продлить Медведчуку домашний арест

При этом Якубовский ранее в интервью Цензор.НЕТ рассказал, что с 2012 по 2014 год, уволившись из прокуратуры, работал в в экспертном центре, который создали при "Украинском выборе" Медведчука. Он говорит, что никогда не был членом этой организации просто помогал ей в разработке концепции законопроекта о борьбе с коррупцией.

Также Якубовский фигурировал в журналистских расследованиях: по данным "Слідство.Info", его состояние не соответствует доходам.

Также читайте: Медведчук является украинским националистом, - Путин

Мамедов останется работать в Департаменте защиты интересов детей и противодействия насилию и будет сотрудничать с Тренинговым центром прокуроров Украины.

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Топ комментарии
+40
Что там зебилы рассказывают о борьбе бубочки с Мертветчуком? Уже смеяться можно?
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30.06.2021 15:45
+33
Венедиктова назначила руководить "департаментом войны" Якубовского, который ранее работал на Медведчука - Цензор.НЕТ 9996
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30.06.2021 15:48
+32


Венедиктова назначила руководить "департаментом войны" Якубовского, который ранее работал на Медведчука - Цензор.НЕТ 7956
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30.06.2021 15:47
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Правила форума Совет форумчан
бывает и такое... если я не ошибаюсь даже Петр Алексеевич работал министром у Януковича.
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30.06.2021 15:44 Ответить


Венедиктова назначила руководить "департаментом войны" Якубовского, который ранее работал на Медведчука - Цензор.НЕТ 7956
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30.06.2021 15:47 Ответить
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30.06.2021 15:49 Ответить
Зеленского под трибунал ! За предательство и сдачу интересов Украины ! Совсем иуда не стесняется « вагнеровцы» , дерьмак и остальные кроты , теперь Киркоров и кодла Медведчука с портновым !
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30.06.2021 16:33 Ответить
Венедиктовій разом із Якубовичем- вліпити файні підсрачники із наданням напряму польоту в сторону х******лостана!
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30.06.2021 17:28 Ответить
Мамедов - порядочный человек был в прокуратуре. Теперь эти подквартальные шавки "своими на 100%" обставляются ((.
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01.07.2021 08:00 Ответить
Да, по квоте от оппозиции. Могу даже рассказать, как он работал, как бодался с азировым за каждый соцпакет, против газовых схем, в т.ч. на встрече с медведем и миллером в 2012
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30.06.2021 16:00 Ответить
Ты про это бодание?
26 жовтня 2009
Министр иностранных дел Украины Петр Порошенко считает, что на сегодня вопрос о вступлении Украины в НАТО не стоит. «Мы не собираемся идти куда-то, чтобы рассердить Россию», - отметил Петр Порошенко в интервью "Коммерсант-Украина".
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30.06.2021 16:04 Ответить
Ну і? В чому проблема? Україна БУЛА позаблоковою країною.
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30.06.2021 16:19 Ответить
Это был реальный вырванного из контекста.

Что сказано на самом деле:

"По его словам, приоритетом для Украины являются конкретные прагматические шаги, нацеленные на обеспечение национальных интересов.
"Было бы глупо отказываться от возможностей взаимодействия с наиболее эффективной системой коллективной безопасности", - отметил П.Порошенко.

Также он заявил, что решение о вступлении в НАТО может быть принято по результатам референдума. "Именно по результатам референдума может быть принято решение о вступлении в НАТО или любую другую организацию коллективной безопасности.
Мы не собираемся идти куда-то, чтобы разозлить Россию", - подчеркнул глава МИД Украины."
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30.06.2021 16:40 Ответить
* реальный пример вырванного из контекста
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30.06.2021 16:42 Ответить
То есть "Мы не собираемся идти куда-то, чтобы рассердить Россию" это о том, что вступать в НАТО нужно не для того, чтобы разозлить россию, а для того, чтобы получить взаимодействие с наиболее эффективной системой коллективной безопасности".
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30.06.2021 16:42 Ответить
В той час я теж був проти вступу в НАТО. А хто міг передбачати тоді війну між Московієй та Україной ?
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30.06.2021 16:44 Ответить
Как вы достали уже со своими тупыми и протухшими фейками.
https://www.youtube.com/watch?v=U_lADHIBeSQ
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30.06.2021 16:50 Ответить
23 февраля 2012 года президент Виктор Янукович после встречи с Петром Порошенко, в ходе которой они обсудили план реформ, рекомендованный Порошенко, сообщил, что последнему предложен пост министра экономики.
23 марта 2012 года Янукович подписал указ о назначении Порошенко министром экономического развития и торговли
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30.06.2021 16:57 Ответить
И как долго Порошенко проработал на посту министра экономики?
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30.06.2021 17:00 Ответить
Ну і? Погано працював?
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30.06.2021 17:19 Ответить
Украина при министре Порошенко, обогнала экономику Китая? Или хотя бы Польши? Ну или хотя бы Албании?
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30.06.2021 21:24 Ответить
Міністр економіки з 21 березня по 3 грудня. 8 місяців.
Яке ще зебілкувате питання бажаєте поставити?
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30.06.2021 21:35 Ответить
Что там зебилы рассказывают о борьбе бубочки с Мертветчуком? Уже смеяться можно?
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30.06.2021 15:45 Ответить
бенядиктова - якубовского
шмаркля - татарова
Венедіктова призначила керувати "департаментом війни" Якубовського, який раніше працював на Медведчука - Цензор.НЕТ 4069
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30.06.2021 16:05 Ответить
Когда все соберутся, они пригласят Януковича смотрящим.
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30.06.2021 15:46 Ответить
Венедиктова назначила руководить "департаментом войны" Якубовского, который ранее работал на Медведчука - Цензор.НЕТ 9996
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30.06.2021 15:48 Ответить
дааа, не будет у нас военных преступлений... или их будут совершать исключительно солдаты ВСУ, которые воюют против мирных граждан Донбасса...
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30.06.2021 15:48 Ответить
новые лица?
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30.06.2021 15:49 Ответить
О, моржо!)))
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30.06.2021 15:53 Ответить
Новые нужные лица.
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30.06.2021 15:54 Ответить
Пипец материалам, накопленных против рашистских неонацистов за время войны...
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30.06.2021 15:51 Ответить
Для этого и привели Зеиуду !
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30.06.2021 16:19 Ответить
Потому что во время революций должна проливаться не только кровь революционеров....
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30.06.2021 16:00 Ответить
Венедиктова назначила руководить "департаментом войны" Якубовского, который ранее работал,работает и будет работать на Мертведчука. Это очень даже "по-зеленски" привлекать врагов Украинского народа.Глядишь )(уйло место в Ростове получше выделит
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30.06.2021 15:52 Ответить
Венедіктова призначила керувати "департаментом війни" Якубовського, який раніше працював на Медведчука - Цензор.НЕТ 3218
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30.06.2021 15:54 Ответить
Добрейшей души человек, всех простит!
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30.06.2021 15:59 Ответить
Можна б було сказати, як неочікувано, та ні. Очікувано.
Неочікувано, це патріоти в омоченні плісняви та ЗеленоїВаваи. А риги, ватани, кацапи, колаборанти, зрадники всіх мастей, це його кадри.
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30.06.2021 16:03 Ответить
Вот, теперь верю, что медведчука хотят посадить. А уж опосля...сразу всех олигархов. СН собрала менее 200 голосов за закон. Но есть, есть еще ЮВ и "коломойские" в виде дубинских и бужанских. Они помогут. И все-таки, зебилье, почему медведчук не в тюрьме?
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30.06.2021 16:05 Ответить
Контрабандиста Якубовского , который работает с Приднестровьем ????
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30.06.2021 16:06 Ответить
)))))))))
****, не будет ни чего нормального в стране пока морды не начнут бить.((((((
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30.06.2021 16:12 Ответить
Морди вже били - не допомогло!
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30.06.2021 20:04 Ответить
зеЛя мразина!
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30.06.2021 16:13 Ответить
Якубовський жид. Це означає що він бреше. Когось ще дивує призначення жидобільшовицьким і державним зрадником ЗЕгенератом на всі ключові посади антиукраїнців з нацменшин прокацапського спрямування?
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30.06.2021 16:17 Ответить
Тому що в душі вони всі і далі працюють на медведчука, а все решта, то продовження серіалу «Слуга народу». Піпел схаває, проценти будуть.
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30.06.2021 16:29 Ответить
никто так красиво не оттрахает зебилов, как их любимая зе-команда.
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30.06.2021 17:13 Ответить
Почему я не удивлен?
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30.06.2021 17:49 Ответить
Это уже наконец реванш антимайдана или зебилы все еще считают, что ничего страшного и на величайшего квартального политега просто завистники наговаривают?
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30.06.2021 18:47 Ответить
Что тут скажешь,- чума она и есть чума,- венедиктова покрывает преступления руSSни.
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30.06.2021 19:34 Ответить
Як влучно! Helgi Sharp. НЕМНОГО ЗАНИМАТЕЛЬНОЙ ЭНТОМОЛОГИИ.
В природе существует невзрачный жучок под названием "ломехуза" - он в три раза меньше, чем обычный муравей. Но его проникновение в муравейник часто заканчивается фатально для муравьиного общества. Потому что это насекомое способно вырабатывать экссудат - своеобразный наркотик. От него у муравьев появляется чувство эйфории, а полученная доза счастья приводит насекомых в транс.
Поэтому ломехуза легко пробирается всередину и откладывает свои яйца. И букашки счастливы кормить ломехузу и её потомство всю жизнь. Как результат, в муравейнике рождается новое поколение муравьев, так называемых псевдоэргатов. Это заторможенные, бесцельно блуждающие насекомые, которые уже не могут нормально выполнять свои функции.
Есть одно но. Около четверти муравьёв не восприимчивы к экссудату. Они видят бесполезность ломехузы, готовы её прогнать, но ничего не могут сделать с тремя четвертями других муравьёв, готовых лелеять паразита.
Я не подгонял эту информацию под то, о чём вы сейчас подумали - она легко проверяется в любом учебнике энтомологии. Просто так устроена природа, в том числе - человеческая. Ломехузы играют без штанов на пианино, изрыгают вульгарные шутки, прививают дурной вкус, напрочь отбивают способность думать и тоннами генерируют наркотический экссудат посредством Г+Г.
Эпоха ломехуз. Там, где они правят, прозрение наступает очень медленно. Но в природе муравейник выживает только тогда, когда невосприимчивому к липкой мерзости экссудата меньшинству удаётся прогнать паразитов. Иначе псевдоэргатов становится всё больше, ранее успешная муравьиная семья деградирует и, в конце концов, погибает.
У нас, у людей, мало зачеркнуть на заборе слово (извините) *** и рядом написать ШОПЕНГАУЭР. Забор нужно менять. И никогда больше не красить его в красный, коричневый, бело-голубой или зелёный цвет. Сине-жёлтый, онли сине-жёлтый.
А главное, поставить памятник отечественной ломехузе - как вечное напоминание о том, через что нам пришлось пройти.
Раночку, нескорена меншість!
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30.06.2021 21:59 Ответить
Вітаю зебуїнів з черговим новим обличчям. Я думаю, слід очікувати на ще більше нових "справ" проти волонтерів і добровольців
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30.06.2021 22:25 Ответить
Венедіктова призначила керувати "департаментом війни" Якубовського, який раніше працював на Медведчука - Цензор.НЕТ 904
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30.06.2021 22:41 Ответить
КАКОЙ ПОЗОР!
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30.06.2021 23:45 Ответить
у Венедиктовой "талант": из всех достойных юристов в Украине, выбрала самого недостойного! отсюда вопрос: а на своем ли месте сама Венедиктова?
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01.07.2021 01:11 Ответить
Позвоніть баклану пра цього чорта... вийди звідсиа розбійник..
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01.07.2021 07:27 Ответить
А при зеленському українці можуть бути при владі,чи це право мають тільки брехливі маланці.
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01.07.2021 08:06 Ответить
А что в этой стране есть другие? Они уже настолько переплетены,что одного Моисея и Пиночета мало.
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01.07.2021 08:24 Ответить
Зараз для нашої продажної антиукраїнської -про-кремлівської влади ЗЕбілів - капітулянтів заходятся в дуже великій пошані: бандити, сепаратисти, колабораціоністи, капітулянти, терористи, українофоби ..... і всяка така ж промосковська зараза. Видно скоро українці вже не побачать своєї рідної проукраїнської влади. А навколо вже будуть управляти і вбивати державність України тільки всяка проклята про-кремлівська банда при такій антиукраїнській владі. І тоді щоб врятувати нашу державу знову буде "Майдан" і на жаль втрата кращих синів патріотів України. І природно що буде і масова втеча такої продажної влади назад в прокляту паРашу, влада виродків перевертнів якій український народ не дасть знищити Україну..
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01.07.2021 08:59 Ответить
 
 