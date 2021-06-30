Пока что от COVID-19 могут вакцинироваться только лица старше 18 лет, - гендиректор ЦОЗ Родина

Сейчас сделать прививку от коронавируса могут только украинцы, которые старше 18 лет. Вакцинация в стране происходит по утвержденной дорожной карте.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил генеральный директор Центра общественного здоровья Роман Родина.

"Сначала вакцинировались люди, которые имеют критический риск заболеть. Сейчас четвертый этап - это люди "60-52" и люди "18-59" с хроническими заболеваниями. На пятом этапе будут вакцинироваться люди 18+. Пока дорожной картой прививки младших не предвидится", - отметил он.

Следует заметить, что Всемирная организация здравоохранения впервые с начала пандемии COVID-19 заявила, что детей и подростков можно вакцинировать от коронавируса. Впрочем, по словам Родины, в Украине пока это не предусмотрено, ведь надо выполнить прописаны пять этапов.

"В процессе дорожная карта пересматривается. Мы не исключаем, что это произойдет в ближайшее время и будет расширен круг людей, подлежащих вакцинации", - добавил Родина.

Он отметил, что сейчас страны работают над тем, как быть с детьми и подростками, которых вакцинируют. Ведь сейчас некоторые страны мира пускают к себе только тех, кто получил две дозы прививки. Это касается и малолетних. "Будут двусторонние соглашения. Все эти подробности там прописываются", - рассказал генеральный директор Центра общественного здоровья Роман Родина.

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