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Новости Агрессия России против Украины
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евроинтеграция (2122) НАТО (8634) опрос (2651) россия (93003) Центр Разумкова (228) членство в НАТО (1434) Евросоюз (16684)

62% граждан за вступление Украины в ЕС, 54% - за членство в НАТО, - опрос Центра Разумкова. ИНФОГРАФИКА

Если бы референдум о вступлении Украины в НАТО состоялся в ближайшее время, то в нем приняли бы участие подавляющее большинство (71%) опрошенных украинцев, из них 72,9% поддержали бы вступление Украины в Альянс.

Об этом говорится в исследовании Центра Разумкова, передает Цензор.НЕТ.

По данным исследования, за вступление в НАТО готовы проголосовать 54% среди всех опрошенных или 72,9% среди тех, кто готов взять участие в референдуме, против вступления - 31% среди всех опрошенных или 21,2 среди тех, кто готов взять участие в референдуме, не определились с выбором - 15% среди всех опрошенных или 5,9% среди тех, кто готов взять участие в референдуме.

"Стоит отметить, что среди сторонников вступления также больше тех, кто заявил о намерении принять участие в референдуме, чем среди противников. Наибольшая доля сторонников вступления зафиксирована в возрастной категории 18-29 лет - 64%. Баланс между сторонниками и противниками (уменьшение уровня поддержки) меняется с возрастом почти линейно, но даже в самой старшей возрастной категории (60+) относительное большинство респондентов (48%) готовы проголосовать за вступление, "против" - 37%", - отмечают авторы исследования.

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"Наиболее заметны региональные отличия. На фоне почти семикратного преимущества сторонников вступления на Западе (77% - "за", 11% - "против") и значительного преимущества в Центре (58% - "за", 26% - "против"), на Востоке остается большая доля готовых сказать "нет" (33% - "за", 50% - "против"). Менее значимой является разница между противниками (43%) и сторонниками НАТО (38%) на Юге. Особенно примечательными оказались различия между позициями респондентов в возрасте 18-29 лет и других возрастных категорий, проживающих в восточных и южных областях. Так, среди молодежи в возрасте 18-29 лет доля сторонников вступления (49%) заметно превосходит долю противников (31%), что диаметрально отличается от распределения мнений во всех других возрастных категориях. Имеющиеся половые различия являются менее существенными, чем региональные и возрастные. Мужчины более склонны к поддержке идеи вступления в НАТО (57%), чем женщины (51%), но доли противников являются практически одинаковыми, независимо от пола (по 31%), а доля женщин, которым трудно ответить на вопрос (18%) , что на 7% больше, чем доля мужчин (11%)", - отмечается в исследовании.

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"Уровень общественной поддержки европейской интеграции традиционно несколько выше, чем евроатлантической. За вступление Украины в ЕС проголосовали бы 62% всех опрошенных, против вступления - 26%. При этом, доля сторонников вступления значительно превышает долю противников во всех возрастных категориях, независимо от пола респондентов. Баланс между "за" и "против" существенно меняется в зависимости от региона проживания, но остается в пользу сторонников вступления в ЕС", - акцентируется в исследовании.

"Наиболее актуальными для Украины, по мнению подавляющего большинства опрошенных граждан, является угроза от России (74%) и от внешней агрессии (72%). Распределение ответов, свидетельствует о том, что лишь незначительная доля респондентов видят угрозу безопасности Украины со стороны США (16%), Китая (13%), НАТО (12%) и ЕС (7%)", - говорится в исследовании.

По данным исследования, три четверти (75%) граждан Украины дали отрицательный ответ на вопрос о наличии надежных внешних гарантий независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины и только 12% - положительный.

Вместе с тем, по мнению респондентов, высока надежда на помощь в случае военной угрозы (вооруженной агрессии) со стороны стран ЕС и НАТО (35%), США (26%) и более широкую международную помощь (20%). Большинство (56%) опрошенных считают, что Украина должна рассчитывать прежде всего на собственные силы. Доля тех, кто все еще рассчитывает на помощь со стороны России и СНГ и ОДКБ, является незначительной - 3% и 5%.

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Кроме того, более половины опрошенных заявили о готовности защищать страну с оружием в руках (24% в целом по Украине, среди мужчин - 39%, женщин - 11%) или же предоставляя волонтерскую поддержку (29%, среди мужчин - 21%, женщин - 37%) .

"Высокий уровень готовности встать на защиту страны декларируют даже респонденты старшей возрастной категории. Исключением является распределение ответов представителей восточного региона, где доля готовых к защите (17% - с оружием, 23% - как волонтеры) меньше, чем не готовых защищать (51%), при том, что 57% респондентов этого региона считают, что Украина в случае военной угрозы должна рассчитывать только на собственные силы", - констатируют авторы исследования.

Вместе с тем, из предложенных вариантов наиболее оптимальной модели обеспечения национальной безопасности большинство (51%) опрошенных выбрали присоединение к НАТО и несколько менее трети (29%) - приобретение нейтрального статуса. ОДКБ в качестве альтернативы присоединению к НАТО выбрали лишь 8% опрошенных.

"Лишь около трети (32%) граждан считают, что нынешнее руководство Украины имеет четкую стратегию действий по НАТО, 50% - дали отрицательный ответ, а 18% - "затрудняюсь ответить", - акцентируют авторы исследования.

По мнению граждан, крупнейшими препятствиями на пути сотрудничества / интеграции Украины с НАТО является высокий уровень коррупции (62%) и недостаточный уровень демократического, экономического, военно-технического развития Украины (41%). Т.н. "российский" фактор занимает третье место (36%). Лишь 10% опрошенных считают, что цивилизационные и культурные различия могут быть препятствием для сотрудничества / интеграции Украины с НАТО.

62% граждан за вступление Украины в ЕС, 54% - за членство в НАТО, - опрос Центра Разумкова 01
62% граждан за вступление Украины в ЕС, 54% - за членство в НАТО, - опрос Центра Разумкова 02
62% граждан за вступление Украины в ЕС, 54% - за членство в НАТО, - опрос Центра Разумкова 03
62% граждан за вступление Украины в ЕС, 54% - за членство в НАТО, - опрос Центра Разумкова 04
62% граждан за вступление Украины в ЕС, 54% - за членство в НАТО, - опрос Центра Разумкова 05
62% граждан за вступление Украины в ЕС, 54% - за членство в НАТО, - опрос Центра Разумкова 06
62% граждан за вступление Украины в ЕС, 54% - за членство в НАТО, - опрос Центра Разумкова 07
62% граждан за вступление Украины в ЕС, 54% - за членство в НАТО, - опрос Центра Разумкова 08
62% граждан за вступление Украины в ЕС, 54% - за членство в НАТО, - опрос Центра Разумкова 09
62% граждан за вступление Украины в ЕС, 54% - за членство в НАТО, - опрос Центра Разумкова 10
62% граждан за вступление Украины в ЕС, 54% - за членство в НАТО, - опрос Центра Разумкова 11
62% граждан за вступление Украины в ЕС, 54% - за членство в НАТО, - опрос Центра Разумкова 12
62% граждан за вступление Украины в ЕС, 54% - за членство в НАТО, - опрос Центра Разумкова 13
62% граждан за вступление Украины в ЕС, 54% - за членство в НАТО, - опрос Центра Разумкова 14
62% граждан за вступление Украины в ЕС, 54% - за членство в НАТО, - опрос Центра Разумкова 15
62% граждан за вступление Украины в ЕС, 54% - за членство в НАТО, - опрос Центра Разумкова 16
62% граждан за вступление Украины в ЕС, 54% - за членство в НАТО, - опрос Центра Разумкова 17
62% граждан за вступление Украины в ЕС, 54% - за членство в НАТО, - опрос Центра Разумкова 18
62% граждан за вступление Украины в ЕС, 54% - за членство в НАТО, - опрос Центра Разумкова 19
62% граждан за вступление Украины в ЕС, 54% - за членство в НАТО, - опрос Центра Разумкова 20
62% граждан за вступление Украины в ЕС, 54% - за членство в НАТО, - опрос Центра Разумкова 21
62% граждан за вступление Украины в ЕС, 54% - за членство в НАТО, - опрос Центра Разумкова 22
62% граждан за вступление Украины в ЕС, 54% - за членство в НАТО, - опрос Центра Разумкова 23
62% граждан за вступление Украины в ЕС, 54% - за членство в НАТО, - опрос Центра Разумкова 24
62% граждан за вступление Украины в ЕС, 54% - за членство в НАТО, - опрос Центра Разумкова 25
62% граждан за вступление Украины в ЕС, 54% - за членство в НАТО, - опрос Центра Разумкова 26

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Топ комментарии
+11
На что надеются те, кто только за ЕС, но против НАТО?
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30.06.2021 16:16
+10
смотрю,хомяки, которые не хотят, хотят иметь и уже имеют европейские цены, но не хотят иметь европейскую зарплату, да и правильно, лохов нужно стричь 2 раза в день.
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30.06.2021 16:15
+7
а откуда взялись 73 уцененных украинцев, которые выбрали не ЕС, не НАТО, а земерзость?
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30.06.2021 17:05
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смотрю,хомяки, которые не хотят, хотят иметь и уже имеют европейские цены, но не хотят иметь европейскую зарплату, да и правильно, лохов нужно стричь 2 раза в день.
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30.06.2021 16:15 Ответить
Уже завиздешь -лобайте дальше
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30.06.2021 16:16 Ответить
На что надеются те, кто только за ЕС, но против НАТО?
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30.06.2021 16:16 Ответить
Ну что вы возмущаетесь)сейчас к зебобы они нарисуют 50%)
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30.06.2021 16:19 Ответить
На то что после вступления в ЕС они смогут свалить отсюда.
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30.06.2021 16:35 Ответить
Так и сейчас можно. За бабки, в фиктивных браках и прочих схемах можно. Румыны вон гражданство как горячие пирожки украинцам раздает. Мне предлагали знакомые. Вот только что я там делать буду? Как белая эмиграция, выступать по кабакам? Сейчас все силы надо бросить на модернизацию армии и вступление в НАТО и жить спокойно в нашей стране.
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30.06.2021 17:48 Ответить
Боюсь что вступление в ЕС и НАТО это очень "сладкая" тема для выборов и на подобных обещаниях пройдет ни одна предвыборная компания...
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30.06.2021 17:52 Ответить
Мінімум 20 років це дуже "солодка" тема для виборів
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30.06.2021 18:38 Ответить
зевонючки не светит)
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30.06.2021 16:20 Ответить
Бла-бла-бла! Заказ выполнен, деньги отработали! Скока за продаж земли? Скока ждет референдум? Скока за отставку зеленого болота?
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30.06.2021 16:20 Ответить
31% против вступление в НАТО ... Вата? 5-я колонна? Любители русского мира? Треть населения Украины? Мм,да ...
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30.06.2021 16:28 Ответить
Вся ота міфічна інфографіка з різними відсотками це дуже цікава річ, але в нашій багатостраждальній державі насправді все набагато гірше, хоча б подивитися на тих покідків, які голосували за опзж, я вже не кажу про "какая разница", тих ще більше, а взагалі-то виходить дуже висока цифра довбней, які вважають себе справжніми українцями....
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30.06.2021 16:43 Ответить
Мое личное восприятие:
30% - любители русского мира
30% - какая разница
40% - настоящие украинцы
Голосование - отдельная история, не отражающая на 100% внутренний мир человека. Я, например противник Порошенко, но во 2-м туре голосовал за него. И о чем это должно сказать?
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30.06.2021 17:06 Ответить
Який молодець. Проти, а голосував "за". А я навпаки - голосував хоч за якусь надію. На Порошенка надії не було з 2005-го. Основне, чого домагалися люди на Майдані - зміни олігархічної системи, взяли і на виборах доручили олігарху Порошенку, який тільки й мріяв стати головним в цій системі. Недарма олігархічні ЗМІ перед виборами піарили Порошенка. Зеленський теж злився олігархам. За націоналіста Кошулинського. народ чомусь не хоче голосувати. На мій погляд, найдостойніша кандидатура.
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30.06.2021 18:38 Ответить
ты лошара беспросветная! "А я навпаки - голосував хоч за якусь надію" - какая могла быть надежда на бениного гундосого гомункула? ты всё про себя сказал с первых строк
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30.06.2021 22:14 Ответить
не ну чё, умнО, не хотел голосовать за олигарха Порошенко, поэтому проголосовал за Бенину шестёрку из сериала ))))))
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01.07.2021 07:49 Ответить
Согласен с каждым твоим словом на счет Порошенко. Но Зеленский для меня НЕ "надежда", т.к. я лучше многих понимаю кто такой Коломойский. Поэтому я, скрипя зубами, проголосовал за Пэтю. Подчеркиваю: речь о втором туре.
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01.07.2021 09:59 Ответить
треть опрошенных, но все равно до хрена...смотря где хитрожопый умник, опросы свои проводил....
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30.06.2021 17:14 Ответить
Центр Розумкова контора продажная, но грамотная. Репрезентативность соблюдается всегда. Не важно где. Важно, что у нас под боком 30% потенциальных предателей.
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30.06.2021 17:22 Ответить
ну да..до 30% биомусора краснопкрого, землю украинскую топчет..
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30.06.2021 17:27 Ответить
18,9
Иди в школу и научись читать.
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30.06.2021 18:12 Ответить
третя частина від 2021 респодента.
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30.06.2021 18:31 Ответить
Ще гундяєвська секта сцаря батюшки
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01.07.2021 18:35 Ответить
Кацапская нечисть и про экономическую ассоциацию Украины с ЕС из лаптей выпрыгивала "Не светит", а " вода камень точит".
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30.06.2021 16:37 Ответить
Я помню. Такие были надежды. Европейские стандарты, Европейский рынок. Европейская промышленность...
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01.07.2021 21:37 Ответить
Классный вброс с кучей таблиц, зачетно. Какой "референдум" о вступлении в НАТО и ЕС? Это уже решено, существуют "дорожные карты". Наш мудрый нарид приучают к слову "референдум"?
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30.06.2021 16:45 Ответить
Мудрый народ жаждет референдума по повышению зарплат
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30.06.2021 16:52 Ответить
А ему предложат референдум по признанию независимости ОРДЛО, после которого уровень зарплат в Украине резко подскочит. Мне кажется, что я уже видел подавляющий процент проголосовавших "ЗА"...
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30.06.2021 16:58 Ответить
Получается, если бы ***** не оттяпал ватный Крым и часть ватного Донбасса, то по референдуму о вступлении хер бы нам светил, а не НАТО... Вот такая многоходовочка у ***** получилась...
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30.06.2021 16:46 Ответить
Кстати, как ни странно да, оно много хорошего сделало для Украины )))))
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01.07.2021 07:54 Ответить
Хто стукає тому, рано чи пізно, відчиняють. Але щоб зайти в пристойній дім, треба і пристойно виглядати, а ми все намагаємся зайти з «брудними ногами». Так не вийде. Колись навіть в нормальний ресторан без краватки не пускали, а тут НАТО, серйозний клуб для вибраних.
До того ж, до обіду ми хочемо зайти, а після обіду нам вже не хочеться. Ми самі толком не знаємо чого хочемо.
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30.06.2021 16:54 Ответить
А статистику в студію можна - хто довіояє опитуванням з центра Брехункова?
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30.06.2021 16:57 Ответить
- Единогласно решили вступить в ЕС и НАТО.
- Так уж и единогласно?
- Двое "против".
- ??
- ЕС и НАТО.
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30.06.2021 16:57 Ответить
Ватан, иди кацапские анекдоты рассказывать на рашутудей.
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30.06.2021 17:08 Ответить
Население потихоньку выздоравливает от совка. Ну, или просто вымирают совки.
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30.06.2021 16:59 Ответить
а откуда взялись 73 уцененных украинцев, которые выбрали не ЕС, не НАТО, а земерзость?
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30.06.2021 17:05 Ответить
Нет очень важной графы в опросе. Какой процент опрошенных ходит в московскую церковь.
То голоса фсб гундявого
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30.06.2021 17:15 Ответить
...холуев ватных необходимо периодически на рытье окопов призывать, на нулевку... ..МО нифига мышей не ловит..
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30.06.2021 17:16 Ответить
може простіше - почати будувати гулаги?
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30.06.2021 19:45 Ответить
а зачем?)..за пайку окопы рыть и без гулага за милую душу красноперые будут, в порядке призыва на военные сборы)...а особо упоротых- в дисбат и еще на годик..
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30.06.2021 20:23 Ответить
два года назад 73% проголосовали за косоворотку и гусский мир. нахера им нато и ес?!
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30.06.2021 17:17 Ответить
Так в ЕС не 62%, а все 99 % украинцев хотят,это все равно, что говорить,что кто то хочет отказаться от безвиза, нормальных зарплат, пенсий судов.
Вопрос в другом в ЕС нас не хотят, потому, что надо кормить и защищать нас, пограбованых и безоружных, а вернуть тем же мы не сможем,потому, что такие , как Зеленский и другие соросята слуги Мирового банка в ВР устроили себе клондайк на грабеже народа, в том числе и главного богатства Земле. ЕС не банкомат, грабить надо народ меньше,а лучьше вообше не грабить, тогла нам сами в ЕС предожат вступить.
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30.06.2021 18:13 Ответить
54% хотят в НАТО, зачем вы тогда за молороса зеленого голосовали?
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30.06.2021 18:35 Ответить
Пока у нас президентом может стать пророссийский наркоман из теле-шоу в ЕС и в НАТО нам дороги нет.
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30.06.2021 18:38 Ответить
Кстати, не мешало бы немного расширить опрос всего одним вопросом:
- На что вы готовы пойти ради вступления Украины в ЕС и НАТО?

Больше чем уверен, что большинство не готово даже от телевизора со "Сватами" и "Кварталом" оторваться. Хай оно само как-то вступится.

Потом ведь всегда, не отрывая сраку от дивана, можно сказать "это мудрый нарид добился вступления".
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30.06.2021 18:42 Ответить
На что вы готовы пойти ради вступления Украины в ЕС и НАТО?
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30.06.2021 19:46 Ответить
Я в 2019 году, глядя на ваше голосование, уже принял решение, что я скорее индивидуально перееду в ЕС и НАТО.

До этого в 2014 вышел под дубинки, водометы и пули на Майдан. Но, как оказалось, зря.
Вы, сидя у телеков, решили что в говне привычнее и не так устаете.
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30.06.2021 19:54 Ответить
"скатєртью дорога!"
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30.06.2021 20:03 Ответить
Приятного просмотра Квартала-95 вместо нормальной жизни.
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30.06.2021 22:19 Ответить
представляете, сколько нашему "мудрому народу" пришлось "думать", чтобы, наконец-то, на 30-м году Независимости Украины, после оккупации так называемым "брацкимнаротом" части нашей земли, наш "мудрый народ" таки понял, наконец, что членство в НАТО Украине необходимо, как воздух и необходимо оно было ей еще в 1991 г., сразу после провозглашения Независимости... Пока страны Балтии, Польша, Венгрия, даже болгары с румынами и албанцами вступали в НАТО, мы голосовали то за коммуняк кравчуков с кучмами, то за "крепких хозяйственников"-бандитов из ДаМбаса, разваливавших нашу страну и верещавших про "нейтралитет"... "Нейтралитет", умноженный на близорукость "мудрого народа", некогда впадавшего при слове НАТО в бешенство, теперь аукается кровью и войной уже 7-й год подряд... Теперь бы еще выгнать из страны зеленую антиукраинскую мерзоту, которую тоже наголосовал "мудрый народ"...
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30.06.2021 18:50 Ответить
Народ темний і неграмотний. Тут в першу чергу вина Кравчука і Кучми, що коли віддавали ядерну зброю не потребувати надати членство в НАТО замість папірця, під назвою будапештський меморандум.
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01.07.2021 00:15 Ответить
По цих питаннях потрібно провести референдум, а не публікувати дані сумнівних опитувань.
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30.06.2021 19:03 Ответить
Украина капитулировала в информационной войне поэтому такие проценты, особенно на востоке страны. Надо было бы в течении дня сразу после оккупации Крыма закрыть все вражеские телеканалы, сайты, соц сети. Возможно и Донбасс сейчас был с нами. Но самая слабая пророссийская власть в Украине ни чего не делала и не делает, все до сих опр держится на патриотах не во власти.
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30.06.2021 19:19 Ответить
Дохнут совкодрочеры
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30.06.2021 21:09 Ответить
62% громадян за вступ України в ЄС, 54% - за членство в НАТО, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 1310
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30.06.2021 21:54 Ответить
- Сахалин? Алло?
- Хацю, Хацю.
- Где Николаев?
- Здеся, здеся.
- Что решили?
- Все хоросе-до, все хоросе-до. Голосуем.
- Что голосуем? Чего вдруг?
- К Японии переходим, да, всеобщим тайным голосованием.
- И как разделились голоса?
- Никак не разделились. Единогласно к Японии.
- Против есть?
- Есть, есть, японаци против, но уже позадно, мы уже присоединилися, уже пьем саке, смотрим телевизора, секретарь горкома кимона на улице сидит, поздравляет...
(М.М. Жванецкий. Перекличка по стране)
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30.06.2021 22:21 Ответить
Число противників вступу в НАТО дорівнює числу готових проголосувати за Зеленського на другий термін. "против вступления - 31% среди всех опрошенных или 21,2 среди тех, кто готов взять участие в референдуме", Источник: https://censor.net/ru/n3274295
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01.07.2021 00:09 Ответить
ЕС и НАТО желающим в них вступить гражданам Украины (соответственно 62% и 54%) рекомендовало перечитать повесть В.П.Катаева "Белеет парус одинокий" и найти в ней подходящую цитату:
"Хочется, перехочется, перетерпится."©
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01.07.2021 10:32 Ответить
 
 