62% граждан за вступление Украины в ЕС, 54% - за членство в НАТО, - опрос Центра Разумкова. ИНФОГРАФИКА
Если бы референдум о вступлении Украины в НАТО состоялся в ближайшее время, то в нем приняли бы участие подавляющее большинство (71%) опрошенных украинцев, из них 72,9% поддержали бы вступление Украины в Альянс.
Об этом говорится в исследовании Центра Разумкова, передает Цензор.НЕТ.
По данным исследования, за вступление в НАТО готовы проголосовать 54% среди всех опрошенных или 72,9% среди тех, кто готов взять участие в референдуме, против вступления - 31% среди всех опрошенных или 21,2 среди тех, кто готов взять участие в референдуме, не определились с выбором - 15% среди всех опрошенных или 5,9% среди тех, кто готов взять участие в референдуме.
"Стоит отметить, что среди сторонников вступления также больше тех, кто заявил о намерении принять участие в референдуме, чем среди противников. Наибольшая доля сторонников вступления зафиксирована в возрастной категории 18-29 лет - 64%. Баланс между сторонниками и противниками (уменьшение уровня поддержки) меняется с возрастом почти линейно, но даже в самой старшей возрастной категории (60+) относительное большинство респондентов (48%) готовы проголосовать за вступление, "против" - 37%", - отмечают авторы исследования.
"Наиболее заметны региональные отличия. На фоне почти семикратного преимущества сторонников вступления на Западе (77% - "за", 11% - "против") и значительного преимущества в Центре (58% - "за", 26% - "против"), на Востоке остается большая доля готовых сказать "нет" (33% - "за", 50% - "против"). Менее значимой является разница между противниками (43%) и сторонниками НАТО (38%) на Юге. Особенно примечательными оказались различия между позициями респондентов в возрасте 18-29 лет и других возрастных категорий, проживающих в восточных и южных областях. Так, среди молодежи в возрасте 18-29 лет доля сторонников вступления (49%) заметно превосходит долю противников (31%), что диаметрально отличается от распределения мнений во всех других возрастных категориях. Имеющиеся половые различия являются менее существенными, чем региональные и возрастные. Мужчины более склонны к поддержке идеи вступления в НАТО (57%), чем женщины (51%), но доли противников являются практически одинаковыми, независимо от пола (по 31%), а доля женщин, которым трудно ответить на вопрос (18%) , что на 7% больше, чем доля мужчин (11%)", - отмечается в исследовании.
"Уровень общественной поддержки европейской интеграции традиционно несколько выше, чем евроатлантической. За вступление Украины в ЕС проголосовали бы 62% всех опрошенных, против вступления - 26%. При этом, доля сторонников вступления значительно превышает долю противников во всех возрастных категориях, независимо от пола респондентов. Баланс между "за" и "против" существенно меняется в зависимости от региона проживания, но остается в пользу сторонников вступления в ЕС", - акцентируется в исследовании.
"Наиболее актуальными для Украины, по мнению подавляющего большинства опрошенных граждан, является угроза от России (74%) и от внешней агрессии (72%). Распределение ответов, свидетельствует о том, что лишь незначительная доля респондентов видят угрозу безопасности Украины со стороны США (16%), Китая (13%), НАТО (12%) и ЕС (7%)", - говорится в исследовании.
По данным исследования, три четверти (75%) граждан Украины дали отрицательный ответ на вопрос о наличии надежных внешних гарантий независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины и только 12% - положительный.
Вместе с тем, по мнению респондентов, высока надежда на помощь в случае военной угрозы (вооруженной агрессии) со стороны стран ЕС и НАТО (35%), США (26%) и более широкую международную помощь (20%). Большинство (56%) опрошенных считают, что Украина должна рассчитывать прежде всего на собственные силы. Доля тех, кто все еще рассчитывает на помощь со стороны России и СНГ и ОДКБ, является незначительной - 3% и 5%.
Кроме того, более половины опрошенных заявили о готовности защищать страну с оружием в руках (24% в целом по Украине, среди мужчин - 39%, женщин - 11%) или же предоставляя волонтерскую поддержку (29%, среди мужчин - 21%, женщин - 37%) .
"Высокий уровень готовности встать на защиту страны декларируют даже респонденты старшей возрастной категории. Исключением является распределение ответов представителей восточного региона, где доля готовых к защите (17% - с оружием, 23% - как волонтеры) меньше, чем не готовых защищать (51%), при том, что 57% респондентов этого региона считают, что Украина в случае военной угрозы должна рассчитывать только на собственные силы", - констатируют авторы исследования.
Вместе с тем, из предложенных вариантов наиболее оптимальной модели обеспечения национальной безопасности большинство (51%) опрошенных выбрали присоединение к НАТО и несколько менее трети (29%) - приобретение нейтрального статуса. ОДКБ в качестве альтернативы присоединению к НАТО выбрали лишь 8% опрошенных.
"Лишь около трети (32%) граждан считают, что нынешнее руководство Украины имеет четкую стратегию действий по НАТО, 50% - дали отрицательный ответ, а 18% - "затрудняюсь ответить", - акцентируют авторы исследования.
По мнению граждан, крупнейшими препятствиями на пути сотрудничества / интеграции Украины с НАТО является высокий уровень коррупции (62%) и недостаточный уровень демократического, экономического, военно-технического развития Украины (41%). Т.н. "российский" фактор занимает третье место (36%). Лишь 10% опрошенных считают, что цивилизационные и культурные различия могут быть препятствием для сотрудничества / интеграции Украины с НАТО.
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30% - любители русского мира
30% - какая разница
40% - настоящие украинцы
Голосование - отдельная история, не отражающая на 100% внутренний мир человека. Я, например противник Порошенко, но во 2-м туре голосовал за него. И о чем это должно сказать?
Иди в школу и научись читать.
До того ж, до обіду ми хочемо зайти, а після обіду нам вже не хочеться. Ми самі толком не знаємо чого хочемо.
- Так уж и единогласно?
- Двое "против".
- ??
- ЕС и НАТО.
То голоса фсб гундявого
Вопрос в другом в ЕС нас не хотят, потому, что надо кормить и защищать нас, пограбованых и безоружных, а вернуть тем же мы не сможем,потому, что такие , как Зеленский и другие соросята слуги Мирового банка в ВР устроили себе клондайк на грабеже народа, в том числе и главного богатства Земле. ЕС не банкомат, грабить надо народ меньше,а лучьше вообше не грабить, тогла нам сами в ЕС предожат вступить.
- На что вы готовы пойти ради вступления Украины в ЕС и НАТО?
Больше чем уверен, что большинство не готово даже от телевизора со "Сватами" и "Кварталом" оторваться. Хай оно само как-то вступится.
Потом ведь всегда, не отрывая сраку от дивана, можно сказать "это мудрый нарид добился вступления".
До этого в 2014 вышел под дубинки, водометы и пули на Майдан. Но, как оказалось, зря.
Вы, сидя у телеков, решили что в говне привычнее и не так устаете.
- Хацю, Хацю.
- Где Николаев?
- Здеся, здеся.
- Что решили?
- Все хоросе-до, все хоросе-до. Голосуем.
- Что голосуем? Чего вдруг?
- К Японии переходим, да, всеобщим тайным голосованием.
- И как разделились голоса?
- Никак не разделились. Единогласно к Японии.
- Против есть?
- Есть, есть, японаци против, но уже позадно, мы уже присоединилися, уже пьем саке, смотрим телевизора, секретарь горкома кимона на улице сидит, поздравляет...
(М.М. Жванецкий. Перекличка по стране)
"Хочется, перехочется, перетерпится."©