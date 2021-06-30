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Руководители столичного медучреждения в течение 2013-2019 гг. выплатили фиктивных зарплат на 6,3 млн грн, - СБУ

Руководители столичного медучреждения в течение 2013-2019 гг. выплатили фиктивных зарплат на 6,3 млн грн, - СБУ

В одном из столичных медучреждений разоблачили схему по выплате фиктивных зарплат.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Так, сообщено о подозрении главному врачу, трем его заместителям и главному бухгалтеру медицинского учреждения.

По данным следствия, должностные лица наладили механизм присвоения бюджетных денег через фиктивное трудоустройство в медучреждение. Для реализации схемы они привлекли своих знакомых, которых оформили на работу и насчитывали им заработную плату.

Однако фактически эти "работники" не являлись на рабочих местах, а их "зарплату" присваивали организаторы схемы.

Установлено, что злоумышленники использовали схему в течение 2013-2019 годов. Зафиксировано хищение более 6,3 млн грн, выделенных на заработную плату медперсонала.

Во время следственных действий в служебных помещениях медицинского учреждения, а также одной из столичных райгосадминистраций, правоохранители обнаружили документы с доказательствами противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, совершенное организованной группой) Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование.

Решается вопрос о уведомлении о подозрении другим участникам незаконной схемы.

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30.06.2021 16:22 Ответить
от молодцы и стаж идет бомжам и бабло капает мошенникам
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30.06.2021 16:31 Ответить
чому бомжам? Може ОРДЛОшних сепарів попрацевлаштовували?
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30.06.2021 18:35 Ответить
СБУ просто неефективне, а поліція - тільки назва для персональних стражників ослів і клоунів (яйцечесателі і хвостокрутителі).
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30.06.2021 16:49 Ответить
А Аваков, майже перший: величний лідер всесвіту поліцаїв України та засновник авіапарку гвинтокрилів "РукзакоФранц".
кращий від нього, тільки мій місцевий "мудак-Симафор", він ще ЯнукоОвоща перепатріотив.
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30.06.2021 16:56 Ответить
Не стали ожидать как учителя зарплаты 4000 баксов. Так сказать, вскрыли невскрытые резервы.
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30.06.2021 17:12 Ответить
А как вы удержите медперсонал на минимальных зарплатах????
Положите им нормальные зарплаты и они не будут химичить или в Польшу уезжать!
Но зебилье занято велыкым крадивныцтвом и самопиаром---пипл хавает...
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30.06.2021 22:34 Ответить
 
 