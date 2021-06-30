Руководители столичного медучреждения в течение 2013-2019 гг. выплатили фиктивных зарплат на 6,3 млн грн, - СБУ
В одном из столичных медучреждений разоблачили схему по выплате фиктивных зарплат.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Так, сообщено о подозрении главному врачу, трем его заместителям и главному бухгалтеру медицинского учреждения.
По данным следствия, должностные лица наладили механизм присвоения бюджетных денег через фиктивное трудоустройство в медучреждение. Для реализации схемы они привлекли своих знакомых, которых оформили на работу и насчитывали им заработную плату.
Однако фактически эти "работники" не являлись на рабочих местах, а их "зарплату" присваивали организаторы схемы.
Установлено, что злоумышленники использовали схему в течение 2013-2019 годов. Зафиксировано хищение более 6,3 млн грн, выделенных на заработную плату медперсонала.
Во время следственных действий в служебных помещениях медицинского учреждения, а также одной из столичных райгосадминистраций, правоохранители обнаружили документы с доказательствами противоправной деятельности.
В рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, совершенное организованной группой) Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование.
Решается вопрос о уведомлении о подозрении другим участникам незаконной схемы.
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кращий від нього, тільки мій місцевий "мудак-Симафор", він ще ЯнукоОвоща перепатріотив.
Положите им нормальные зарплаты и они не будут химичить или в Польшу уезжать!
Но зебилье занято велыкым крадивныцтвом и самопиаром---пипл хавает...