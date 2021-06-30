Аудиогиды и горячая линия на украинском языке для туристов появятся в Египте
Во всех новых и обновленных музеях Египта будут украинские аудиогиды.
Об этом сообщил министр туризма и древностей Египта Халед Аль-Анани, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Я запросил у украинского посольства вариант оформления аудиогида через QR-код, который можно будет скачивать и прослушивать", - сказал Аль-Анани.
Он подчеркнул, что украинский язык станет обязательным для туристической отрасли Египта. В частности, персоналу отелей, которые принимают украинских туристов, дано распоряжение дублировать все информационные материалы на украинском язык. Также в ближайшем времени должна заработать горячая линия для путешественников, где будет украинский язык.
"Египетское агентство по продвижению туризма создает горячую линию для путешественников, где будет украинский язык, и она заработает очень скоро", - сообщил Аль-Анани.
Министр также сообщил, что в прошлом году были открыты новые исторические музеи в самых популярных местах отдыха украинцев – Шарм-эль-Шейхе и Хургаде, а в этом – Музей египетской цивилизации в Каире. В ближайших планах создание 20 новых, плюс ежегодное обновление 20% существующих музеев. Во всех этих музеях будут украинские аудиогиды.
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