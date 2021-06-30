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Аудиогиды и горячая линия на украинском языке для туристов появятся в Египте

Аудиогиды и горячая линия на украинском языке для туристов появятся в Египте

Во всех новых и обновленных музеях Египта будут украинские аудиогиды.

Об этом сообщил министр туризма и древностей Египта Халед Аль-Анани, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я запросил у украинского посольства вариант оформления аудиогида через QR-код, который можно будет скачивать и прослушивать", - сказал Аль-Анани.

Он подчеркнул, что украинский язык станет обязательным для туристической отрасли Египта. В частности, персоналу отелей, которые принимают украинских туристов, дано распоряжение дублировать все информационные материалы на украинском язык. Также в ближайшем времени должна заработать горячая линия для путешественников, где будет украинский язык.

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"Египетское агентство по продвижению туризма создает горячую линию для путешественников, где будет украинский язык, и она заработает очень скоро", - сообщил Аль-Анани.

Министр также сообщил, что в прошлом году были открыты новые исторические музеи в самых популярных местах отдыха украинцев – Шарм-эль-Шейхе и Хургаде, а в этом – Музей египетской цивилизации в Каире. В ближайших планах создание 20 новых, плюс ежегодное обновление 20% существующих музеев. Во всех этих музеях будут украинские аудиогиды.

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Навіть в Єгипті вже опановують нашу мову, а декотрим громадянам це занадто "важко"
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30.06.2021 18:34 Ответить
В Єгипті найкращий , найякісніший і при цьому - найдешевший відпочинок . Дешевше навіть ніж в Україні . Надзвичайно гостинні люди . Живуть в пустелі , але ніхто тобі не рахує кожен ковток пива , кожен кусок мяса і кожну з'їдену апельсинку . Басейни , гірки , бари та ресторани . Все включено . В Шармі навіть віза не потрібна . Неймовірні люди , чудова країна . Раз в рік влаштовуємо собі свято життя в Єгипті .
Класно і недорого .
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30.06.2021 22:37 Ответить
 
 