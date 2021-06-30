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Новости Взяточники
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взятка (6040) Киевская область (3923) Госгеокадастр (170)

Чиновник Госгеокадастра попался на взятке 6 тыс. долл. на Киевщине, - прокуратура. ФОТО

Правоохранители задержали на взятке чиновника Главного управления Госгеокадастра в Киевской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Чиновник Госгеокадастра попался на взятке 6 тыс. долл. на Киевщине, - прокуратура 01

По данным следствия, главный специалист отдела требовал у гражданки 6000 долл.  за беспрепятственную реализацию права на получение двух земельных участков общей площадью 4 га для ведения личного подсобного хозяйства на территории Киевской области.

Правоохранителями задокументирован факт получения подозреваемым взятки в сумме 3000 долл. двумя частями.

Чиновник Госгеокадастра попался на взятке 6 тыс. долл. на Киевщине, - прокуратура 02

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Сейчас решается вопрос об избрании взяточнику меры пресечения и отстранении от должности.

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готовился к рынку земли же!
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30.06.2021 16:35 Ответить
Да разве это взятка,так слеза а вот когда пойдет продажа земли у чиновников пойдет шикарный нерест и богатенькие караси. Чиновник Госгеокадастра попался на взятке 6 тыс. долл. на Киевщине, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5611
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30.06.2021 16:39 Ответить
Этому нищеброду срок на полную катушку впаяют. А вот те, кто миллионами берет, всегда будут оправданы
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30.06.2021 17:06 Ответить
висновок який? Підняти зарплату ще вище
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30.06.2021 17:13 Ответить
як результат - гроші йому передали на зберігання, а за тим хто передавав спостерігали доблесні правоохоронні органи
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30.06.2021 17:16 Ответить
Каждый день какого-то чиновника ловят на взятке. Наверное уже все тюрьмы переполнены взяточниками. А нет, нихера подобного! Их отпускают, никто не несёт ответственности! В моём городе приняли военкома. Этот поц вел бухгалтерию, где подробно записывал, кто сколько и за какую услугу. И ничего ему за это не было. Как такое возможно в правовом государстве?
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30.06.2021 17:18 Ответить
Военкомы и чинуши это каста неприкасаемых? Или таким образом зеленский благодарит военкомов, за то что один из них отмазал в свое время недопрезидента от армии? Интересно, сколько вовины мама с папой занесли денег в райвоенкомат? Мало того, что зелёное быдло регулярно шарит по карманам украинцев, так ещё активно прикрывает взяточников и коррупционеров.
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30.06.2021 17:28 Ответить
 
 