Чиновник Госгеокадастра попался на взятке 6 тыс. долл. на Киевщине, - прокуратура. ФОТО

Правоохранители задержали на взятке чиновника Главного управления Госгеокадастра в Киевской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, главный специалист отдела требовал у гражданки 6000 долл. за беспрепятственную реализацию права на получение двух земельных участков общей площадью 4 га для ведения личного подсобного хозяйства на территории Киевской области.

Правоохранителями задокументирован факт получения подозреваемым взятки в сумме 3000 долл. двумя частями.

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Сейчас решается вопрос об избрании взяточнику меры пресечения и отстранении от должности.