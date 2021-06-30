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Великобритания (4718) Крым (26005) путин (30484) Черное море (1436) Джонсон_Борис (495)

Представитель Джонсона - Путину: "Корабль ВМС Великобритании совершал мирный проход через украинские территориальные воды"

Представитель Джонсона - Путину:

Британский военный корабль HMS Defender действовал в соответствии с международным правом и совершал мирный проход через украинские территориальные воды.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП", об этом заявил в среду официальный представитель премьер-министра Бориса Джонсона в ответ на комментарии президента РФ Владимира Путина.

Сегодня Путин заявил, что инцидент с британским эсминцем в территориальных водах вблизи оккупированного Крыма был провокацией Великобритании и США.

На просьбу прокомментировать это заявление представитель Джонсона сказал: "Я все время говорил, что этот корабль ВМС Великобритании совершал мирный проход через украинские территориальные воды в соответствии с международным правом".

Как известно, международное сообщество не признает оккупацию полуострова и считает эти воды украинскими.

Напомним, 23 июня российские военные заявили, что открыли предупредительную стрельбу по британскому эсминцу в Черном море возле оккупированного Крыма. Позже Минобороны Великобритании сообщило, что предупредительных выстрелов по эсминцу Defender не производилось. Министр обороны Великобритании Уоллес рассказал, что корабли РФ предупредили эсминец Defender, что проводят учения в Черном море. По его словам, заявления россиян об обстреле - дезинформация.

Минобороны Украины считает инцидент серьезным нарушением международного права. Министерство иностранных дел Украины подчеркивает, что необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море.

Читайте: Это произошло по ошибке, - замминистра обороны Великобритании Куин о потере секретных документов по прохождению эсминца Defender вблизи оккупированного Крыма

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Топ комментарии
+35
Правий Джонсон....ой правий...
І чим фуйло спроможиться заперечити ?
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30.06.2021 17:01
+25
"Корабль ВМС Великобритании совершал мирный проход через украинские территориальные воды", а ты, Вова, просто }{уйло.
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30.06.2021 17:02
+25
Сейчас начнут рваться пердаки,
На берегах вонючей сруской Москвы-реки.
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30.06.2021 17:03
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Правий Джонсон....ой правий...
І чим фуйло спроможиться заперечити ?
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30.06.2021 17:01 Ответить
Скаже -це наше . Отримає санкціями по плєші
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30.06.2021 17:02 Ответить
Пуцю із його наостогидлим,брехливим пі*******жем-в пуцю!
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30.06.2021 17:22 Ответить
так они и помалкивают, говорят опасый курс, а русским заряжают , что бомбили,
это пропаганда ...
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30.06.2021 20:21 Ответить
Жил-был славный царь Дадон.
С молоду был грозен он
И соседям то и дело
Наносил обиды смело;
Но под старость захотел
Отдохнуть от ратных дел
И покой себе устроить.
Тут соседи беспокоить
Стали старого царя,
Страшный вред ему творя.
Чтоб концы своих владений
Охранять от нападений,
Должен был он содержать
Многочисленную рать... (с)
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30.06.2021 17:01 Ответить
"Корабль ВМС Великобритании совершал мирный проход через украинские территориальные воды", а ты, Вова, просто }{уйло.
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30.06.2021 17:02 Ответить
Сейчас начнут рваться пердаки,
На берегах вонючей сруской Москвы-реки.
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30.06.2021 17:03 Ответить


Представник Джонсона - Путіну: "Корабель ВМС Великої Британії здійснював мирний прохід через українські територіальні води" - Цензор.НЕТ 7940
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02.07.2021 00:16 Ответить
Представитель Джонсона - Путину: "Корабль ВМС Великобритании совершал мирный проход через украинские территориальные воды"

...или, как англичане положили на вовину придуманную границу.
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30.06.2021 17:04 Ответить
Представитель Джонсона - Путину: "Корабль ВМС Великобритании совершал мирный проход через украинские территориальные воды" - Цензор.НЕТ 2834
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30.06.2021 17:04 Ответить
*****! Геть зайву толерастію!
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30.06.2021 17:08 Ответить
Таки ДА!
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30.06.2021 19:04 Ответить
ПОЦ - кто не знает - это слово из СССР. Так называли Представителя Областного Центра, который приехал на проверку в РайЦентр.
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30.06.2021 20:05 Ответить
Представитель Джонсона - Путину: "Корабль ВМС Великобритании совершал мирный проход через украинские территориальные воды" - Цензор.НЕТ 631
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30.06.2021 17:05 Ответить
Англичане:"Можем повторить 1854-1856"
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30.06.2021 17:06 Ответить
Ситуація дуже проста - у бабці сусід захопив півгорода, а бабцін родич схотів прогулятися по тих півгороду на підставі того, що півгороду все таки належать бабці, за що отримав дулю й торбу матюків, коротше прогулятися невдалося. А тепер можна обурюватися.
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30.06.2021 17:07 Ответить
Наоборот, все "вдалося". И матюкается *****.
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30.06.2021 17:20 Ответить
Перечитай мій комент ще раз, і побачиш, що родич бабці отримав матюків.
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30.06.2021 17:24 Ответить
"Бабця, город"...
Кацапи, валіть з Крима, а то - "можем павтаріть"

Представник Джонсона - Путіну: "Корабель ВМС Великої Британії здійснював мирний прохід через українські територіальні води" - Цензор.НЕТ 2909
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30.06.2021 17:30 Ответить
ти пуйло, і за пуйла, не прикидайся своїм, серожа
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30.06.2021 21:31 Ответить
Кацапським тролям заборонено називать путіна ******? Тільки лагидно - "пуйло"?
Це обмовочка по Фрейду - "прикидатися своїм"? Ви тут хочете бути своїм, "своїм" для кого, навіщо и які плюшкі це надає?
Ви хочете тут бути "своїм" та розповідаєте кацапську "басню Езопа", про те що британці крім матюків нічого не домоглися? Британія зробила все що було заплановано і зробила це блискуче, тількі розумово обмежені можуть це заперечивати.
Якщо Ваша ціль - стати "своїм" серед кацапських тролей, або серед дебілів, то Ви на вірному шляху. А ще Ви на вірному шляху до бана - за примітивне хамство.
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01.07.2021 12:09 Ответить
Він перечитав і зробив висновок шо ти кацап.
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30.06.2021 19:00 Ответить
бо він лох
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30.06.2021 21:30 Ответить
Кривавий кремлівський диктатор намагається доказати всьому світу , що він таки ху@@ ло 😀
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30.06.2021 17:09 Ответить
Они когда-нибудь поймут, что оправдываца перед гопником- это прямая дорога к ********, оралу и аналу?
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30.06.2021 17:11 Ответить
_Имхо в данном случае это не оправдание, а фак путлеру под нос, ибо акцентировали на том шо Крым - Украина, а вы - никто по имени никак.
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30.06.2021 17:28 Ответить
Если коротко, то плешивому снова поводили королевским членом по губам))
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30.06.2021 17:16 Ответить
и главное - коротко и конкретно! без всяких там выкивоков...
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30.06.2021 17:21 Ответить
Не выкивоки, а экивоки...
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30.06.2021 17:59 Ответить
лингвистически - да! (Вы правы) экивоки (двусмысленные слова, намеки)
но хотелось полужаргонно замаскировать слово "выделываний" )))
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30.06.2021 18:06 Ответить
Это скорее похоже на маскировку слова "вые...нов".)
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30.06.2021 18:20 Ответить
а вот тут... угадали ))))
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30.06.2021 18:21 Ответить
Вотъ Представник Джонсона - Путіну: "Корабель ВМС Великої Британії здійснював мирний прохід через українські територіальні води" - Цензор.НЕТ 8227
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30.06.2021 17:23 Ответить
Продолжается спецоперация британцев по объяснению *****, где его место.
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30.06.2021 17:25 Ответить
И вообще это были не британские моряки, а эсминец можно купить в любом магазине "Все для рыбалки".
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30.06.2021 17:25 Ответить
Админ! в слове путин 4 ошибки! первая и с третей по пятую буквы!
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30.06.2021 17:32 Ответить
На что деятель Марков , который в РФ сбежал, призвал у Соловьева захватить Украину и тогда проблем не будет. Это которые из одной бригады: Азаров, Марков и их там комитет "спасения" Украины.
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30.06.2021 17:45 Ответить
Ну тупые...
Британские буржуины замышляли напасть на Крым из российских территориальных вод, а США примкнули
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30.06.2021 18:00 Ответить
Неточності Перекладу на россійський язьік Поняття кордон України.
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30.06.2021 18:38 Ответить
Ну вот англичане показывают фак рашистам, литовцы запрещают киркорова, а наши ублюдки выносят холуя ***** киркорова из санкционного списка... Ну как это?
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30.06.2021 18:51 Ответить
Може хоч Британія підніме питання окупації України, Крима, та територіальних вод в ООН поки клоун наш з фількой в засос цілуватися поліз, зазираючи в очі ботоксного карліка?
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30.06.2021 18:53 Ответить
Путин пук-пук-пук.
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30.06.2021 19:05 Ответить
похоже,истерика в Кремле и дёргание за чертовские хвосты путинских 2евроблях" в европе никак не воздействовали и меркельши-макрели не смогли разжечь истерику страхза-" не злите путина.."..пусть кремль осознает,началось таки противодействие оккупации крыма уже вне "дипломатического тенниса"
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30.06.2021 19:25 Ответить
 
 