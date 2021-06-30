Представитель Джонсона - Путину: "Корабль ВМС Великобритании совершал мирный проход через украинские территориальные воды"
Британский военный корабль HMS Defender действовал в соответствии с международным правом и совершал мирный проход через украинские территориальные воды.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП", об этом заявил в среду официальный представитель премьер-министра Бориса Джонсона в ответ на комментарии президента РФ Владимира Путина.
Сегодня Путин заявил, что инцидент с британским эсминцем в территориальных водах вблизи оккупированного Крыма был провокацией Великобритании и США.
На просьбу прокомментировать это заявление представитель Джонсона сказал: "Я все время говорил, что этот корабль ВМС Великобритании совершал мирный проход через украинские территориальные воды в соответствии с международным правом".
Как известно, международное сообщество не признает оккупацию полуострова и считает эти воды украинскими.
Напомним, 23 июня российские военные заявили, что открыли предупредительную стрельбу по британскому эсминцу в Черном море возле оккупированного Крыма. Позже Минобороны Великобритании сообщило, что предупредительных выстрелов по эсминцу Defender не производилось. Министр обороны Великобритании Уоллес рассказал, что корабли РФ предупредили эсминец Defender, что проводят учения в Черном море. По его словам, заявления россиян об обстреле - дезинформация.
Минобороны Украины считает инцидент серьезным нарушением международного права. Министерство иностранных дел Украины подчеркивает, что необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море.
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І чим фуйло спроможиться заперечити ?
это пропаганда ...
С молоду был грозен он
И соседям то и дело
Наносил обиды смело;
Но под старость захотел
Отдохнуть от ратных дел
И покой себе устроить.
Тут соседи беспокоить
Стали старого царя,
Страшный вред ему творя.
Чтоб концы своих владений
Охранять от нападений,
Должен был он содержать
Многочисленную рать... (с)
На берегах вонючей сруской Москвы-реки.
...или, как англичане положили на вовину придуманную границу.
Кацапи, валіть з Крима, а то - "можем павтаріть"
Це обмовочка по Фрейду - "прикидатися своїм"? Ви тут хочете бути своїм, "своїм" для кого, навіщо и які плюшкі це надає?
Ви хочете тут бути "своїм" та розповідаєте кацапську "басню Езопа", про те що британці крім матюків нічого не домоглися? Британія зробила все що було заплановано і зробила це блискуче, тількі розумово обмежені можуть це заперечивати.
Якщо Ваша ціль - стати "своїм" серед кацапських тролей, або серед дебілів, то Ви на вірному шляху. А ще Ви на вірному шляху до бана - за примітивне хамство.
но хотелось полужаргонно замаскировать слово "выделываний" )))
Британские буржуины замышляли напасть на Крым из российских территориальных вод, а США примкнули