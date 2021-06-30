Набсовет "Нафтогаза" перенес рассмотрение вопроса об отстранении Витренко: просит его побыстрее представить свою стратегию развития компании

Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" на заседании 24-25 июня перенес рассмотрение вопроса о возможном отстранении главы правления компании Юрия Витренко.

Согласно распространенному в среду заявлению независимых членов совета "Нафтогаза", этот вопрос может быть рассмотрен на одном из следующих заседаний, передает Цензор.НЕТ со сылкой на "Интерфакс-Украина".

При этом независимые директора указали на необходимость коллегиального подхода к управлению компанией, когда в соответствии с уставом решения принимаются большинством голосов членов правления, а главные вопросы должны передаваться на решение совета.

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Набсовет также напомнил правлению о необходимости правильного применения всех политик и процедур компании, особенно в сфере принятия на работу и увольнения людей.

Согласно заявлению, совет ждет от Витренко предложений по инициированным им изменениям в стратегию и организационную структуру "Нафтогаза" в кратчайшие сроки, поскольку замедление в этом процессе создает неопределенность относительно будущего группы в этих вопросах.

"Многие трансформационные активности пока приостановлены, часть ключевых людей уже покинули организацию. Чем дольше продлится эта неопределенность, тем больше это повлияет на персонал компании, результаты деятельности "Нафтогаза" и его будущее", - подчеркивается в комментарии.

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Независимые директора также выразили надежду в дальнейшем соблюдении корпоративного устава и украинского законодательства в управлении и работе "Нафтогаза".

Напомним, 28 апреля Кабмин уволил Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаза". Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза".

Сам Коболев заявил, что намерен обжаловать свое увольнение. Набсовет "Нафтогаза" досрочно уходит в отставку с 14 мая. В свою очередь Кабмин призвал Набсовет "Нафтогаза" продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов.

НАПК в предписании потребовало отменить как незаконные пункты 8 и 9 распоряжения правительства №370-р, согласно которому Юрий Витренко избран и назначен председателем правления НАК "Нафтогаз Украины".