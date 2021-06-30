К концу текущей сессии Рада проголосует за законопроекты, необходимые для сотрудничества с МВФ, - Арахамия
В течение двух пленарных недель до конца сессии депутаты планируют проголосовать за проекты законов, которые необходимы для получения транша от МВФ и макрофинансовой помощи от ЕС.
Об этом сегодня во время брифинга заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии.
"Все законопроекты в этом пакете должны проголосовать в течение двух недель. В первом чтении все инициативы уже проголосованы. Осталось принять их во втором чтении - все, кроме законопроекта о НАБУ. Его рассматривать будут уже осенью, потому что пока не закончена подготовка документа ко второму чтению", - сказал нардеп.
Он отметил, что в случае принятия необходимых законов Украина может получить транш от МВФ уже в октябре.
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МВФ сам оценит,то вы выполняли или не то
Слуги нас еще ж никогда не обманывали, правда?
И МВФ будет, и коммуналка бесплатно, и зарплаты по 4000 у.е., и рост на 40%.
И миллиард деревьев.
И на каждом дереве - QR-код, как запузыришь - так Потап физкультуру делает.
И Нью-Васюки.
И аэродром в каждом городе.