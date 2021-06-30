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НАБУ (4183) ВР (27377) МВФ (3281) Арахамия (984)

К концу текущей сессии Рада проголосует за законопроекты, необходимые для сотрудничества с МВФ, - Арахамия

К концу текущей сессии Рада проголосует за законопроекты, необходимые для сотрудничества с МВФ, - Арахамия

В течение двух пленарных недель до конца сессии депутаты планируют проголосовать за проекты законов, которые необходимы для получения транша от МВФ и макрофинансовой помощи от ЕС.

Об этом сегодня во время брифинга заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии.

"Все законопроекты в этом пакете должны проголосовать в течение двух недель. В первом чтении все инициативы уже проголосованы. Осталось принять их во втором чтении - все, кроме законопроекта о НАБУ. Его рассматривать будут уже осенью, потому что пока не закончена подготовка документа ко второму чтению", - сказал нардеп.

Он отметил, что в случае принятия необходимых законов Украина может получить транш от МВФ уже в октябре.

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Топ комментарии
+8
А зачем? Зельц в образе Голобородька МВФ посылал в )1(опу. И всем зебилам это так понравилось, что он набрал 73%. Нельзя их разочаровывать
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30.06.2021 17:17
+8
та чо ты нам то докладываешь,агрохимия?
МВФ сам оценит,то вы выполняли или не то
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30.06.2021 17:24
+6
зеленым мародерам срочно нужно бабло. ведь все деньги, которые остались от правления порошенко уже давно растащены по офшорным счетам квартала95, а новых взять уже неоткуда.
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30.06.2021 17:23
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А зачем? Зельц в образе Голобородька МВФ посылал в )1(опу. И всем зебилам это так понравилось, что он набрал 73%. Нельзя их разочаровывать
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30.06.2021 17:17 Ответить
зеленым мародерам срочно нужно бабло. ведь все деньги, которые остались от правления порошенко уже давно растащены по офшорным счетам квартала95, а новых взять уже неоткуда.
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30.06.2021 17:23 Ответить
та чо ты нам то докладываешь,агрохимия?
МВФ сам оценит,то вы выполняли или не то
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30.06.2021 17:24 Ответить
Что-то сегодня бибизяна авхазская очень активная, гормоны что-ли?????
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30.06.2021 17:26 Ответить
Он сегодня дежурный по дебильным заявлениям.
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30.06.2021 17:37 Ответить
А что же не рассказывает эта морда небритая, на сколько больше будет должен каждый украинец после одобрения транша. Уж стадион, так стадион. Поворошите палкой в джунглях, может у зеледента есть ответ на этот вопрос.
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30.06.2021 17:40 Ответить
Зелёная ςραнь берёт транши под 18% годовых у кого попало.
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30.06.2021 20:24 Ответить
Так и я про что. Зеледент же подпрыгивая на сцене стадиона задавал Пороху такой вопрос. Пусть теперь сам на него ответит.
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30.06.2021 20:51 Ответить
Ага, сЧас. Найвірогідніше, що монозброд, звично, спробує протігти зебільну підробку тих законопроектів, які потрібні для співробіткицтва з МВФ.
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30.06.2021 18:00 Ответить
Ну, и мы такие все: ВЕРИМ! ВЕРИМ, БАТЮШКА НАШ!
Слуги нас еще ж никогда не обманывали, правда?

И МВФ будет, и коммуналка бесплатно, и зарплаты по 4000 у.е., и рост на 40%.
И миллиард деревьев.
И на каждом дереве - QR-код, как запузыришь - так Потап физкультуру делает.
И Нью-Васюки.
И аэродром в каждом городе.
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30.06.2021 18:01 Ответить
И не за горами обещание "каждой обезьяне по джунглям", пипл все равно хавает.
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30.06.2021 21:16 Ответить
Ура-а-аа! Получим деньги - начнём уже строить университет для папы Зеленского.... И всем зелёным слугам - премии за хорошую работу на кремль.... Главное - армии ничего не давайте! Кремлёвская крыса запретила развивать и усиливать нашу армию....
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30.06.2021 18:24 Ответить
Для сотрудничества с МВФ целый департамент из НБУ уволился. Так что поздно пить Ессентуки...
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30.06.2021 20:22 Ответить
 
 