Беглый первый зампред СБУ Нескоромный пишет, что СБУ не хочет его задерживать

Дмитрий Нескоромный, которого подозревают в заказе убийства действующего начальника управления внутренней безопасности спецслужбы Андрея Наумова, утверждает, что следователи знают о его местонахождении, а он "сидит, ждет, скучает".

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Столько было шума, а в результате – ничего. Наши органы следствия прекрасно знают о моем местонахождении. Однако никто не делает ничего для того, чтобы допросить меня, не говоря уже о том, чтобы задержать. А я сижу, жду, скучаю", - написал он.

Нескоромный рассказал, что с ним связывались журналисты Bellingcat, но потом "пропали". Он считает, что Офис Президента уговорил их не делать материал о подготовке убийства Наумова.

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"Офис президента и редакция Bellingcat договорились, расследования не будет. Но это не очень большая победа. Им кажется, что они всё контролируют, придумали эффектный формат с принятием решений на СНБО. Но эффектный – не эффективный. С каждым днем у меня все больше союзников, а у участников ОПГ "Большая стройка" все больше врагов. Эту плотину обязательно прорвет", - подытожил Нескоромный.

Напомним, 22 января стало известно, что полковник "Альфы" СБУ Юрий Расюк задержан в Киеве за подготовку убийства генерала СБУ Андрея Наумова.

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Позже в СБУ заявили о предотвращении убийства сотрудника. Шевченковский райсуд Киеваарестовал Юрия Расюка без права залога. 24 января советник главы ОП Михаил Подолякпризнал, что убийство генерала СБУ Андрея Наумова заказал полковник СБУ Дмитрий Нескоромный.

27 января СБУ огласило Нескоромному подозрение в организации покушения на Наумова. Спецслужба обнародовала ряд доказательств по делу, в частности, переговоры Нескоромного и еще одного организатора покушения Расюка, которого задержали при передаче денег.

30 января Нескоромного объявили в международный розыск. 4 февраля суд разрешил его задержать, но 23 апреля апелляционный суд отменил заочный арест.