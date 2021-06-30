На Луганщине задержан криминальный авторитет из санкционного списка СНБО, - МВД. ФОТО
В Луганской области, в ходе проведения отработки оперативной информации, правоохранители задержали трех граждан Грузии, один из которых является "криминальным авторитетом".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
В ходе проверки установлено, что мужчина находится в санкционном списке согласно приложению №1 к решению СНБО от 14 мая 2021 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).
Сейчас сотрудниками полиции совместно с Государственной миграционной службой решается вопрос об принудительном возвращении задержанных в страну их происхождения.
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валерий коренев 41e3634f
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18c49ed2
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Злий Грицько
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