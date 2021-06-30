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На Луганщине задержан криминальный авторитет из санкционного списка СНБО, - МВД. ФОТО

В Луганской области, в ходе проведения отработки оперативной информации, правоохранители задержали трех граждан Грузии, один из которых является "криминальным авторитетом".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

На Луганщине задержан криминальный авторитет из санкционного списка СНБО, - МВД 01

В ходе проверки установлено, что мужчина находится в санкционном списке согласно приложению №1 к решению СНБО от 14 мая 2021 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).

Сейчас сотрудниками полиции совместно с Государственной миграционной службой решается вопрос об принудительном возвращении задержанных в страну их происхождения.

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Вопрос на спор!!! Через сколько это выйдет !!!!!!!!!!!!!! Даю неделю.
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30.06.2021 17:28 Ответить
Так "величайший" же сказал что "воров в законе" уже всех победили недели две назад. А это тогда кто?
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30.06.2021 17:33 Ответить
Заблудівшійся...
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30.06.2021 18:55 Ответить
 
 