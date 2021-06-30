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контрабанда (2383) наркотики (2099) Одесская область (3375) таможня (1925) Южный (82)

Одесские таможенники обнаружили 57 кг кокаина в контейнере с бананами из Латинской Америки. ФОТО

В порту Южный (Одесская область) таможенники выявили крупную партию контрабандных наркотиков.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной таможенной службы.

Одесские таможенники обнаружили 57 кг кокаина в контейнере с бананами из Латинской Америки 01

Контейнер с бананами поступил в морской порт Южный из одной из стран Латинской Америки. Во время осмотра в технических полостях контейнера были обнаружены 46 брикетов с сыпучим веществом белого цвета общим весом брутто почти 57 кг.

Одесские таможенники обнаружили 57 кг кокаина в контейнере с бананами из Латинской Америки 02

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Экспресс-анализ наркотических веществ "MMC International B.V" дал положительный результат на кокаин. Стоимость на теневом рынке такой партии наркотика - около 10 млн долларов США", - говорится в сообщении.

Одесские таможенники обнаружили 57 кг кокаина в контейнере с бананами из Латинской Америки 03

По выявленному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам статьи 483 Таможенного кодекса Украины.

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Топ комментарии
+10
Офис *********** останется без "сладкого"...видимо забыли предупредить что это бананы доя них...
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30.06.2021 17:43
+5
Одесские таможенники обнаружили 57 кг кокаина в контейнере с бананами из Латинской Америки - Цензор.НЕТ 5928
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30.06.2021 17:53
+5
Одесские таможенники обнаружили 57 кг кокаина в контейнере с бананами из Латинской Америки - Цензор.НЕТ 4945
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30.06.2021 17:57
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Правила форума Совет форумчан
Офис *********** останется без "сладкого"...видимо забыли предупредить что это бананы доя них...
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30.06.2021 17:43 Ответить
Одесские таможенники обнаружили 57 кг кокаина в контейнере с бананами из Латинской Америки - Цензор.НЕТ 5928
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30.06.2021 17:53 Ответить
Даст бог - известный человек "вскроется"!
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30.06.2021 17:46 Ответить
а на банановом складе наверное выгодно работать
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30.06.2021 17:49 Ответить
Одесские таможенники обнаружили 57 кг кокаина в контейнере с бананами из Латинской Америки - Цензор.НЕТ 1399
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30.06.2021 17:51 Ответить
Какие ваши дАказатЄльства?!
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30.06.2021 18:49 Ответить
Одесские таможенники обнаружили 57 кг кокаина в контейнере с бананами из Латинской Америки - Цензор.НЕТ 4945
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30.06.2021 17:57 Ответить
Вова, пробач, погано сховали!
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30.06.2021 18:06 Ответить
Где-то в ОП заплакал ЗЕ...

Где-то в Латинской Америке отправителю отрезали голову...
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30.06.2021 18:32 Ответить
А не з Білорусі часом банани?
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30.06.2021 18:50 Ответить
Беларуси кока фигово растет и прямого сообщения с джюнглями нет.

Лука теперь может разве что картофан нюхать над кастрюлей.
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30.06.2021 18:59 Ответить
"...По выявленному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам статьи 483 Таможенного кодекса Украины..."

Чому не залишили і не виявили весь ланцюжок: хто отримувач, від нього за допомогою дверей, взнати хто відправник, яка за рахунком партія іт.д.
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30.06.2021 18:46 Ответить
наверно из Эквадора помню когда на риферах работал то возили бананы в Бургас констанцу и Одессу так нам постоянно предлагали работать -то есть заныкать на параходе 60-80кг. и за нормальные деньги перевезти причем в любую страну
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30.06.2021 19:11 Ответить
А если бы не пожлобились,то за лимон купили бы всю смену.
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30.06.2021 19:19 Ответить
Як відомо, однією зі складових Кока-Коли від часу її створення у 1868 був кокаїн. Майже 50 років це нікого не турбувало.
Кока-Кола була придумана, як лікувальний засіб у вигляді солодкого сиропу і продавалася в аптеках. Читаємо, від чого ж лікувала Кока-Кола, - від головного болю, невралгії, істерії, меланхолії. Лікувальний сироп "Кока-Кола" рекомендувалося приймати з газованою водою.
Потім почалася 1-а світова війна, уряди воюючих країн позапроваджували цілу купу різних заборон, у тому числі антинаркотичних. Так Кока-Кола стала звичайним напоєм. )))
Перша реклама ліків "Кока-Кола", яку дав у газети їх творець аптекар Джон Пембертон:

Одесские таможенники обнаружили 57 кг кокаина в контейнере с бананами из Латинской Америки - Цензор.НЕТ 8403
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30.06.2021 19:36 Ответить
наркомани як показилися, ходять пачками, перевертають всі камені і риють, риють, риють
навколо кожного куща, біля кожного бордюру... відкрито...не ховаються
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30.06.2021 23:38 Ответить
тысячу раз их ловят, и они в тысячный раз прячут наркоту в одном и том же. А что если...прячут 2000 раз, а ловят лишь 1000...? хм.
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01.07.2021 00:14 Ответить
Судя по звонку осла Папе Римскому его сразу завезли в офис президента.
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01.07.2021 08:01 Ответить
 
 