Одесские таможенники обнаружили 57 кг кокаина в контейнере с бананами из Латинской Америки. ФОТО
В порту Южный (Одесская область) таможенники выявили крупную партию контрабандных наркотиков.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной таможенной службы.
Контейнер с бананами поступил в морской порт Южный из одной из стран Латинской Америки. Во время осмотра в технических полостях контейнера были обнаружены 46 брикетов с сыпучим веществом белого цвета общим весом брутто почти 57 кг.
Экспресс-анализ наркотических веществ "MMC International B.V" дал положительный результат на кокаин. Стоимость на теневом рынке такой партии наркотика - около 10 млн долларов США", - говорится в сообщении.
По выявленному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам статьи 483 Таможенного кодекса Украины.
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Где-то в Латинской Америке отправителю отрезали голову...
Лука теперь может разве что картофан нюхать над кастрюлей.
Чому не залишили і не виявили весь ланцюжок: хто отримувач, від нього за допомогою дверей, взнати хто відправник, яка за рахунком партія іт.д.
Кока-Кола була придумана, як лікувальний засіб у вигляді солодкого сиропу і продавалася в аптеках. Читаємо, від чого ж лікувала Кока-Кола, - від головного болю, невралгії, істерії, меланхолії. Лікувальний сироп "Кока-Кола" рекомендувалося приймати з газованою водою.
Потім почалася 1-а світова війна, уряди воюючих країн позапроваджували цілу купу різних заборон, у тому числі антинаркотичних. Так Кока-Кола стала звичайним напоєм. )))
Перша реклама ліків "Кока-Кола", яку дав у газети їх творець аптекар Джон Пембертон:
навколо кожного куща, біля кожного бордюру... відкрито...не ховаються