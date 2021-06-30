Войска РФ пугают жителей ОРДЛО карантином в Украине и создают очереди на КПВВ "Станица Луганская", - штаб ООС
Российско-оккупационные войска распускают фейки о необходимости прохождения самоизоляции на подконтрольной правительству Украины территории после пересечения линии разграничения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Так, граждане, которые сегодня прибывали из временно оккупированной территории Луганской области, сообщили, что представители вооруженных формирований РФ распространяют информацию о возобновлении карантина и необходимости прохождения самоизоляции на подконтрольной правительству Украины территории после пересечения линии разграничения.
Также стало известно, что в 12 часов дня оккупанты искусственно сдерживали лиц, которые пытались выехать с временно оккупированной территории и очень медленно осуществляли пропуск со своей стороны.
"После восстановления пропуска со стороны оккупационных войск, у КПВВ "Станица Луганская" образовалась очередь на вход на подконтрольную Правительству Украины территории, которая составляла около 400 человек. В связи с этим к осуществлению контрольных операций привлечены дополнительные пограничные наряды Госпогранслужбы. Благодаря быстрым действиям пограничников очередь была существенно уменьшена и в течение дня, ликвидирована. Пропускные операции осуществлялись в штатном режиме", - говорится в сообщении.
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https://censor.net/ru/video_news/3118229/tolpy_jiteleyi_lnr_begut_na_punkty_propuska_v_ukrainu_chtoby_poluchit_rabotu_i_kupit_produkty_u_banderovtsev
мы должны посочувствовать? так пусть без особой надобности не шастают...
захотели - позвали - приняли как родных асвабадителей - терпите и радуйтесь...зато без бэндэр...
Вся Европа стоит на карантине, а дикари не могут ?