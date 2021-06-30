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оккупация (9990) наемники рф (2053) КПВВ (330)

Войска РФ пугают жителей ОРДЛО карантином в Украине и создают очереди на КПВВ "Станица Луганская", - штаб ООС

Войска РФ пугают жителей ОРДЛО карантином в Украине и создают очереди на КПВВ

Российско-оккупационные войска распускают фейки о необходимости прохождения самоизоляции на подконтрольной правительству Украины территории после пересечения линии разграничения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Так, граждане, которые сегодня прибывали из временно оккупированной территории Луганской области, сообщили, что представители вооруженных формирований РФ распространяют информацию о возобновлении карантина и необходимости прохождения самоизоляции на подконтрольной правительству Украины территории после пересечения линии разграничения.

Также стало известно, что в 12 часов дня оккупанты искусственно сдерживали лиц, которые пытались выехать с временно оккупированной территории и очень медленно осуществляли пропуск со своей стороны.

"После восстановления пропуска со стороны оккупационных войск, у КПВВ "Станица Луганская" образовалась очередь на вход на подконтрольную Правительству Украины территории, которая составляла около 400 человек. В связи с этим к осуществлению контрольных операций привлечены дополнительные пограничные наряды Госпогранслужбы. Благодаря быстрым действиям пограничников очередь была существенно уменьшена и в течение дня, ликвидирована. Пропускные операции осуществлялись в штатном режиме", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+14
В этом я свинособак поддерживаю. Умерла так умерла. Нефиг к бендеровцам ездить. Харчуйтесь на месте.
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30.06.2021 17:44
+12
Вот как раз здесь надо кацапов поддержать, запретить всей этой даунбаской нечести шастать по нашей земле!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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30.06.2021 17:44
+8
и шо? ну и пусть пугают....и пусть томят и морят на жаре там у себя на КПВВ...
мы должны посочувствовать? так пусть без особой надобности не шастают...
захотели - позвали - приняли как родных асвабадителей - терпите и радуйтесь...зато без бэндэр...
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30.06.2021 17:46
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В этом я свинособак поддерживаю. Умерла так умерла. Нефиг к бендеровцам ездить. Харчуйтесь на месте.
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30.06.2021 17:44 Ответить
Толпы жителей "ЛНР" бегут на пункты пропуска в Украину, чтобы получить работу и купить продукты у "бандеровцев". ВИДЕО
https://censor.net/ru/video_news/3118229/tolpy_jiteleyi_lnr_begut_na_punkty_propuska_v_ukrainu_chtoby_poluchit_rabotu_i_kupit_produkty_u_banderovtsev
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30.06.2021 18:24 Ответить
Вот как раз здесь надо кацапов поддержать, запретить всей этой даунбаской нечести шастать по нашей земле!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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30.06.2021 17:44 Ответить
и шо? ну и пусть пугают....и пусть томят и морят на жаре там у себя на КПВВ...
мы должны посочувствовать? так пусть без особой надобности не шастают...
захотели - позвали - приняли как родных асвабадителей - терпите и радуйтесь...зато без бэндэр...
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30.06.2021 17:46 Ответить
а потом ещё пеной задувают...
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30.06.2021 17:47 Ответить
Вряд ли запугивания остановят неистовых любителей путина. Для получения второй пенсии карантин не препятствие, можно и посидеть.
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30.06.2021 17:49 Ответить
Что за проблема ? Дикарей карантином пугают ?

Вся Европа стоит на карантине, а дикари не могут ?
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30.06.2021 17:53 Ответить
Украина долго еще будет пенсии донецким и луганским кацапофашистам платить?Пятиметровый забор и на подножный корм коллаборантов.
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30.06.2021 18:04 Ответить
Пусть путинская нечисть не старается - ничего не поможет помешать лугандонским кормильцам сбегать , даже по минным полям, за проклятой бандеровской пенсией и пособием.... А ещё и за колбасой, тряпками, лекарствами, медуслугами, в парикмахерскую, в кино, в кафе и на пляж....
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30.06.2021 18:18 Ответить
Все КПВВ с Лугандоном надо закрыть лет на 20.
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30.06.2021 19:02 Ответить
Правильно, закрыть и не пускать или тесты за свой счет 3 сразу оттуда и туда.
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30.06.2021 19:42 Ответить
А чого це вони кожен день їдуть в цю зненавиджену ними бандерівську Україну коли рядом є Росія, яка аж скрепить від скрепів?
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30.06.2021 20:16 Ответить
нехер шастать в Украину. хотели сруцкого мира, вот и живите в своем говне.
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30.06.2021 21:10 Ответить
я ж говорил - беспилотниками не пробовали деньги скидывать, ублюдки?!
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30.06.2021 21:21 Ответить
 
 