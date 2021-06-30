У нападающего сборной Украины Беседина повреждены несколько мышц, на восстановление нужно полгода, - врач
Нападающий сборной Украины, игрок киевского "Динамо" Артем Беседин после травм, полученных во время матча между Швецией и Украиной на Евро-2020, вынужден будет восстанавливаться в течение примерно шести месяцев.
Об этом сообщил главный врач столичного клуба Андрей Шморгун, информирует Цензор.НЕТ.
"Артему Беседину было проведено МРТ-обследование. На снимках МРТ у него есть частичное повреждение задней крестообразной связки, частичное повреждение внутренней и внешней боковой связок, а также перелом мыщелков бедренной кости без смещения. От удара прямой ногой у Беседина произошла гиперэкстензия (переразгибание) в коленном суставе, что и вызвало такую серьезную травму", - рассказал Шморгун.
По словам главврача, сейчас проводятся консультации с травматологами и хирургами по поводу тактики лечения.
"Предварительно это консервативное лечение. Срок восстановления - около шести месяцев", - отметил он.
Как сообщалось, 29 июня сборная Украины победила команду Швеции со счетом 2:1 и вышла в 1/4 Чемпионата Европы по футболу, где сыграет со сборной Англии, которая обыграла Германию. Матч состоится в Риме.
Беседин получил травму ноги после фола защитника Швеции Маркуса Даниэльссона, за которую соперник получил красную карточку. Футболист вернулся в Киев для прохождения полного обследования.
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Думав, він розумніше
А так канечна , "не спяцияльно".
А нокаут , это не самая страшная травма. Если ты о боксе.
А тут футбол все таки.
"Что же касается диагноза, то разрыва связок колена, как боялись врачи, к счастью, нет.
Однако есть частичный надрыв крестообразных и боковых связок, а также серьезное повреждение отростка большеберцовой кости. После детального изучения результатов обследования станет известно, сколько времени футболисту понадобится для восстановления. Предварительно врачи прогнозируют, что на это потребуется от трех до шести месяцев", - уточнили официально в УАФ.
Слава Украине!