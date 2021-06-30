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сборная по футболу (294) травма (570) футбол (3335) Евро-2020 (105)

У нападающего сборной Украины Беседина повреждены несколько мышц, на восстановление нужно полгода, - врач

У нападающего сборной Украины Беседина повреждены несколько мышц, на восстановление нужно полгода, - врач

Нападающий сборной Украины, игрок киевского "Динамо" Артем Беседин после травм, полученных во время матча между Швецией и Украиной на Евро-2020, вынужден будет восстанавливаться в течение примерно шести месяцев.

Об этом сообщил главный врач столичного клуба Андрей Шморгун, информирует Цензор.НЕТ.

"Артему Беседину было проведено МРТ-обследование. На снимках МРТ у него есть частичное повреждение задней крестообразной связки, частичное повреждение внутренней и внешней боковой связок, а также перелом мыщелков бедренной кости без смещения. От удара прямой ногой у Беседина произошла гиперэкстензия (переразгибание) в коленном суставе, что и вызвало такую серьезную травму", - рассказал Шморгун.

Смотрите: Избили, порвали футболку и отобрали триколор: во время матча Швеция-Украина на трибуны украинских фанов пришел мужчина с флагом РФ и в шапке-ушанке. ВИДЕО

По словам главврача, сейчас проводятся консультации с травматологами и хирургами по поводу тактики лечения.

"Предварительно это консервативное лечение. Срок восстановления - около шести месяцев", - отметил он.

Как сообщалось, 29 июня сборная Украины победила команду Швеции со счетом 2:1 и вышла в 1/4 Чемпионата Европы по футболу, где сыграет со сборной Англии, которая обыграла Германию. Матч состоится в Риме.

Также смотрите: Гол Довбыка в ворота сборной Швеции стал самым поздним победным забитым мячом в истории чемпионатов Европы. ВИДЕО

Беседин получил травму ноги после фола защитника Швеции Маркуса Даниэльссона, за которую соперник получил красную карточку. Футболист вернулся в Киев для прохождения полного обследования.

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Топ комментарии
+55
Вчера была настоящая битва на костях. И наши не дрогнули, ног не убирали. Здоровья и быстрейшего восстановления, Артем.
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30.06.2021 17:55
+39
У нападающего сборной Украины Беседина повреждены несколько мышц, на восстановление нужно полгода, - врач - Цензор.НЕТ 4862
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30.06.2021 17:56
+36
У нападающего сборной Украины Беседина повреждены несколько мышц, на восстановление нужно полгода, - врач - Цензор.НЕТ 5273
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30.06.2021 18:09
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Правила форума Совет форумчан
Вчера была настоящая битва на костях. И наши не дрогнули, ног не убирали. Здоровья и быстрейшего восстановления, Артем.
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30.06.2021 17:55 Ответить
У нападающего сборной Украины Беседина повреждены несколько мышц, на восстановление нужно полгода, - врач - Цензор.НЕТ 5022
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30.06.2021 18:07 Ответить
У нападающего сборной Украины Беседина повреждены несколько мышц, на восстановление нужно полгода, - врач - Цензор.НЕТ 5273
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30.06.2021 18:09 Ответить
Зворушливе фото.
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30.06.2021 18:19 Ответить
Есть такое. Очень понравилось поведение Шевы. Слов в трансляции было не слышно, но там и не нужно было. Все было понятно и без слов.
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30.06.2021 18:21 Ответить
У форварда збірної України Бєсєдіна пошкоджено кілька м'язів, на відновлення потрібно пів року, - лікар - Цензор.НЕТ 4703
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30.06.2021 20:18 Ответить
Не чекав такого від Процишина
Думав, він розумніше
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30.06.2021 20:38 Ответить
У нападающего сборной Украины Беседина повреждены несколько мышц, на восстановление нужно полгода, - врач - Цензор.НЕТ 4862
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30.06.2021 17:56 Ответить
мультик 1970 года...как они знали? ))))))
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30.06.2021 18:15 Ответить
Вот и я о том-же самом. Откуда Дахно знал?

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30.06.2021 18:16 Ответить
Быстрого восстановления и здоровья!
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30.06.2021 17:58 Ответить
невезучий Бес. То, здавалось, фартонуло, що Євро перенесли; а тепер, виявляється, що таки ні...
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30.06.2021 18:02 Ответить
Але собою він фактично пожертвував... Якби не він, ми б не опинилися в більшості і навряд чи б виграли!
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30.06.2021 18:13 Ответить
Та да, это победа реально была "на костях и жилах".
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30.06.2021 18:15 Ответить
но ведь не специально пожертвовал, так случилось...
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30.06.2021 18:51 Ответить
"Так случилось", просто не струсил , не убрал ногу, бился до последнего "патрона".
А так канечна , "не спяцияльно".
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30.06.2021 21:46 Ответить
Глазков,самая страшная травма случается,как и самый глубокий нокаут,когда не видишь что тебе наноситься удар.Он и не пытался ни убрать ногу,ни подставить.Он просто не видел удара.
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01.07.2021 07:35 Ответить
Бойда. Самая страшная травма - кладбище , или перелом позвоночника например. Бывает и видишь , что будет удар ,но сделать и изменить ни чего не можешь. Вот летит тебе по трассе черт по встречке , и ...???
А нокаут , это не самая страшная травма. Если ты о боксе.
А тут футбол все таки.
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01.07.2021 16:39 Ответить
Героям Слава!
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30.06.2021 18:03 Ответить
Скорейшего выздоровления!
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30.06.2021 18:06 Ответить
скорейшего выздоровления!
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30.06.2021 18:07 Ответить
он должен собой гордиться. Его нога внесла свою лепту в нашу победу. Ну а футбол спорт не для девочек.
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30.06.2021 18:13 Ответить
и для девочек тоже...стойкость она или есть,или ее нет.независимо от гендерности.
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30.06.2021 19:05 Ответить
Я як побачив повтор зразу зрозумів що травма дуже серйозна і диво що не откритий перелом У таких випадках як цей було у Едуардо з лондонського Арсеналу відкритий перелом жах Він потім в Шахтарі грав але чув йому було дуже важко психологічно повернутися грати після такої травми.Хай одужує козак,він теж доклав зусиль до перемоги причому самих болісних.
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30.06.2021 18:13 Ответить
Я теж злякалася і боялася, що буде, власне, відкритий перелом.
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30.06.2021 18:20 Ответить
С такими деньгами и пол года? Нынче медицина может все. У меня колено сломанное срасталось пол года, без всяких мазей. Странный прогноз.
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30.06.2021 18:23 Ответить
врачи всегда дают больший срок и прогноз. дай бог быстрее поправится.
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30.06.2021 18:50 Ответить
Беседін герой!!!!!
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30.06.2021 18:29 Ответить
Хорошая Игра <3
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30.06.2021 18:29 Ответить
Одужуй, козаче!
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30.06.2021 18:31 Ответить
/// уточненные данные о травме :
"Что же касается диагноза, то разрыва связок колена, как боялись врачи, к счастью, нет.

Однако есть частичный надрыв крестообразных и боковых связок, а также серьезное повреждение отростка большеберцовой кости. После детального изучения результатов обследования станет известно, сколько времени футболисту понадобится для восстановления. Предварительно врачи прогнозируют, что на это потребуется от трех до шести месяцев", - уточнили официально в УАФ.
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30.06.2021 18:31 Ответить
нехай теперь бере приклад з Роберто Баджо, який через операцію на коліно не грав півтора роки 1986-1988, але повернувся кращим гравцем Світу
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30.06.2021 18:34 Ответить
Почитал посты о реакции болельщиков на этот матч, голы и результат. За сборную Украины болели фаны в Питере, Минске, ДОНЕЦКЕ и в Польше. Два гола, забитые нашими игроками, сделали для ментального единения людей больше, чем псевдоусилия политиков.
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30.06.2021 19:57 Ответить
Даже больше , болели и в Азербайджане , в Турции , в Израиле , в Испании , - это только то , что видно было сразу в коментах после матча . ))
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30.06.2021 20:14 Ответить
В Казахстане тоже болели за Украину! Слава героям!
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30.06.2021 21:02 Ответить
Героям слава !
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30.06.2021 21:28 Ответить
А нас забыли? Мы здесь тоже все болели!
Слава Украине!
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01.07.2021 01:49 Ответить
Питер Минск и Донецк могут идти на)(уй
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30.06.2021 20:54 Ответить
Коли я продивився цей момент на стопкадрі в мене був шок . Цей хлопчина боєць !! . Це взірець мужньості і терпимості до болю для Українців . Бажаю скорішого , якнайшвидшого одужання нашому козаку Артему Бєсєдіну !!!
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30.06.2021 20:05 Ответить
Давно на таком уровне высоком не было подобных травм. Следует весь матч тщательно пересмотреть, с какой минуты и события или счёта пошёл такой костолом. Там же сразк стало видно это. И подать в ФИФА в Лозанну весь анализ игры. И всё лечение провести только в лучшей клинике и за счёт шведов. А по судье в поле отдельно вынести решение. Конечно травма с игры--но с какой игры? Шведы сыграли слишком грязно---и без этого эпизода. Пора показывать зубы свои, а не заглядывать в другие зубы. Есть у нас такой комплекс частый. Вот с футбола и пора начинать.
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30.06.2021 20:07 Ответить
Борис , я согласен с вами на все 100 % . Шведы играли грязно , это было видно с середины второго тайма . Было видно , что они мастера , но уже не молодые , бегать физически нет у них сил . С нашим Артёмом Бесединым , думаю нужно разбираться на высшем уровне УЕФА . Похоже на то , что это был типа игровой момент , но поднимать прямую ногу выше колена -- пипец .
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30.06.2021 20:31 Ответить
Гари Линекер с Вами не согласен. Говорит , удаления не было. Эпизод игровой. Жаль во время его футбольной карьеры ему колено в обратную сторону не отрихтовали.
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30.06.2021 21:52 Ответить
Я помню чемпионат ещё 1966г кажись в Англии. Эмблемой впервые тогда сделали львёнка Вилли. Так это было необычно. Боби Чарльтон ещё играл. Играли тогда в силовой футбол конечно многие. Атлетический. Но не было таких почти травм. А бутсы были тогда ещё те---не сравнить сегодня---кирпичи! Шведы сразу скорость проиграли, ясно что с средины игры и пойдёт провал по этой причине. И стали грязно играть. Очень стоит в Лозанне разобратся конечно после финала. Выше колена в футболе не играют в подкате. Как в боксе ниже пояса. И в других видах спорта есть такие наработки. В беге после первого круга в толпе когда, в велоспорте есть традиции---на треках особенно. Как бы не конец карьеры футболисту. Даст Бог---может заиграет ещё!
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30.06.2021 23:26 Ответить
За его здоровье болеет вся Украина!
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01.07.2021 07:50 Ответить
 
 