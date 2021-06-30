С начала суток оккупанты 4 раза нарушили режим "тишины", потерь среди украинских воинов на Донбассе нет, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска трижды открывали огонь по позициям украинских воинов на Донбассе. Зафиксирован один пролет вражеского беспитлотника.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.

Возле Золотого-4 противник применил ручные противотанковые гранатометы.

Вблизи Новоселовки враг открыл огонь из станковых противотанковых гранатометов. Недалеко от населенного пункта Новгородское российские оккупанты осуществили обстрел украинских позиций из минометов 82-го калибра.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя подавлен средствами РЭБ. Боевых потерь среди воинов Объединенных сил нет. Используя координационный механизм, украинская сторона СЦКК оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 13 гектаров территории и передали на уничтожение 193 взрывоопасных предмета.

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