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С начала суток оккупанты 4 раза нарушили режим "тишины", потерь среди украинских воинов на Донбассе нет, - штаб ООС

С начала суток оккупанты 4 раза нарушили режим

Российско-оккупационные войска трижды открывали огонь по позициям украинских воинов на Донбассе. Зафиксирован один пролет вражеского беспитлотника.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.

Возле Золотого-4 противник применил ручные противотанковые гранатометы.

Вблизи Новоселовки враг открыл огонь из станковых противотанковых гранатометов. Недалеко от населенного пункта Новгородское российские оккупанты осуществили обстрел украинских позиций из минометов 82-го калибра.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя подавлен средствами РЭБ. Боевых потерь среди воинов Объединенных сил нет. Используя координационный механизм, украинская сторона СЦКК оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 13 гектаров территории и передали на уничтожение 193 взрывоопасных предмета.

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Продовження зеленої "тиші".
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30.06.2021 18:01 Ответить
***
Повертайся, будь ласка, живим.
Я прошу не багато, й не мало.
Кожен вечір молюсь всім Святим
Щоб нещастя тебе не спіткало.

Щоби Янгол закрив от біди,
Над тобою розправивши крила,
І шоб куля лихої орди
Не побачила, не зачепила.

Ясним ранком, та днем дощовим,
Я шепочу в безкрайнєє Небо:
Повертайся, будь ласка живим,
Вся родина чекає на тебе.
(мама, яка чекає)
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30.06.2021 18:45 Ответить
 
 