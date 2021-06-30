Зеленский позвонил Папе Римскому Франциску: Рассчитываем на вашу поддержку в привнесении мира на Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Папой Римским Франциском.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Зеленский поздравил понтифика с днем Святых Апостолов Петра и Павла. "Ценю возможность продолжить наш с вами диалог. Святой Престол является мировым моральным авторитетом ", - сказал президент Украины.
Президент поблагодарил Папу Франциску за его постоянные молитвы за мир и спокойствие в Украине, способствующих восстановлению мира в нашей стране и за которые мы чувствуем, что Украина - в сердце понтифика.
Зеленский также сообщил об последствиях войны на востоке Украины. Он отметил, что наше государство потеряло более 14 тыс. человек в войне на Донбассе, а 1,5 млн украинцев были вынуждены покинуть свои дома.
"Мы рассчитываем на взаимодействие со Святым Престолом и вашу поддержку в привнесении мира на Донбасс. Поддержка мирового сообщества и духовных лидеров крайне важна ", - добавил президент.
Зеленский возобновил приглашение Папе Франциску посетить Украину. "Визита Вашего Святейшества ждет прежде всего народ Украины", - отметил он.
Пожалуйста, подождите...
"Чем вы там в своей богодельне заняты???!!! А ну быра делайте мир на Донбассе!!!
И, кстати, почему мы еще не в НАТО???!!!"
Потянуло в рай сдохнуть...
-Вейвало,сына,с тобой все нормально?
-Ма,все пучком,ща за роялем,ностанирую...
то папа Римский получается дед ЗЕнелоха)))
так шо там не все так просто)))
- Кто говорит?
- Слон.
- Откуда?
- От верблюда....
- Да, Леночка, уже звоню.
зеля хочет Папе "термос" показать
с таким успехом папа могла похлопать в ладоши и спеть песню Буратино - толку столько же, но старичку - веселей чем ныть мантры и нахваливать Яхве.
- Але,кто это?
- Папа Римский! Ты на часы смотрел?
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Порошелдон
@porosheldon
Ну що поейфорілили трошки)
Спускаємся на грішну зем...
У нас шмаркля препіздєнт і веде країну до знищення...
Папа римский Франциск наградил президента России Владимира Путина(4 июля 2019г) во время его визита в Ватикан уникальной медалью «Ангел-Хранитель мира».
Медаль выпущена в честь шестого года понтификата и посвящена 100-летней годовщине окончания Первой Мировой войны. На ней, согласно СМИ, приводится цитата из радиообращения папы Пия XII от 24 августа 1939 года: «Ничто не утрачивается с миром. Все можно потерять в войне».- рашист избрал войну с Украиной
- Ты дывы на него! Тоже мне, нашёл себе раввина. Тебе шо тут, мацой помазано? Пошёл в жопу, нехресть!
Папа, это ты? Да сыночек, это я ... А почему ты Франциск ?
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