Все получившие первую прививку от COVID-19 гарантированно получат вторую дозу вакцины, - Минздрав
Все граждане, получившие первую прививку от COVID-19, гарантированно получат вторую дозу вакцины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерство здравоохранения.
"Все, кто получил первую дозу вакцины, гарантированно получат и вторую дозу. Это касается всех препаратов, используемых в Украине. Записи о вакцинировании сохраняются на уровне центральной базы данных электронного здравоохранения и с разрешения пациента доступны медицинским работникам. Поэтому, если есть запись о первой прививке, вас должны записать на вторую через соответствующий промежуток времени", - говорится в сообщении.
В случае, если человека не записали на получение второй дозы вакцины во время первой прививки, в Минздраве советуют при приближении даты второй прививки обратиться в тот же центр вакцинации или пункт прививки, где была проведена первая вакцинация.
Если же на вакцинацию человека записывал работодатель, он должен организовать и вторую прививку.
С начала кампании по вакцинированию в Украине привито 1 933 946 человек, из них получили 1 дозу - 1 933 944 человека, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 649 524 человека.
Пожалуйста, подождите...
Очереди не было - видимо, 73% идиотов все еще не верят ни в вакцинацию ни в опасность ковида.
Ты хочешь продолжить разговор о душевнобольных? у меня нет медицинского образования. У меня просто IQ 150.
а при ковиде тебе НЕДЕЛЮ так фигово при 37,6, точно у тебя все 40, а на второй неделе тебе становится ЕЩЕ ХУЖЕ, и температура повышается. и тебе кажется что все - хана Тут и пора делать КТ.
У меня было норм, на четвертой неделе еще пошатывало, но уже чувствовал себя получше. А у коллеги на работе 40% поражения легких, колол дексаметазон. Спасибо, второго такого мне не надо. И хорошо еще что стариков своих не заразил.
Если ты в марте болел...то твой организм уже вырабаиывпет антитела...
Если не вырабатывает...то и прививка тебе как мертвому припарка..
Я две недели с больным ковидрм в команлировке был..в одной машине ехали..спали и ели...
Посоедеие четыре дея у нено температура 39 уже была...домой его привез и на следующий дегь в больницу его положили..
Так что увы и ах..слухи о страшно заращном вирусе сильно преувеличены...
Не для тебя, а для тех кто поверит тебе идиоту, ВОЗ выступила с отдельным заявлением:
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что не нужно принимать решение о вакцинации от коронавируса на основе результатов теста на антитела, сообщает официальный представитель ВОЗ Мелиту Вуйнович.
Она отметила, что исследования уровня антител можно проводить на популяционном уровне в научных целях. «В целом ВОЗ рекомендует вакцинацию как лучший способ достижения как индивидуального, так и коллективного иммунитета», - добавила Вуйнович.
я привык доверять специалистам а не троллям-антипрививочникам.
Теье лико повезло...всю оставшуюся дитуху жить на говновпкцинах..😁
Какая из этих фраз ключевая?
https://mobile.twitter.com/Bykvu Букви https://mobile.twitter.com/Bykvu @Bykvu https://mobile.twitter.com/Bykvu/status/1410261355249217545 1 ч
У Європейському Союзі наразі офіційно не визнали індійський препарат проти коронавірусу Covishield, яким вакцинують українців.
Водночас у МОЗ України раніше неодноразово запевняли, що цей препарат і AstraZeneca - це "одна вакцина".
Это та же вакцина.
Vaxzevria (название исследования: AZD1222 ChAdOx1 nCoV-19) или Covishield, также известная как «Оксфордская вакцина»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0_AstraZeneca_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_COVID-19#cite_note-India-1 [1] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0_AstraZeneca_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_COVID-19#cite_note-2 [2] ) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_COVID-19 вакцина против COVID-19 , разработанная https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Оксфордским университетом и компанией https://ru.wikipedia.org/wiki/AstraZeneca AstraZeneca . Разработана Институтом Дженнера Оксфордского университета и Oxford Vaccine Group; группу возглавляют Сара Гилберт, Адриан Хилл, Эндрю Поллард, Тереза Ламб, Сэнди Дуглас и Кэтрин Гринhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0_AstraZeneca_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_COVID-19#cite_note-3 [3] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0_AstraZeneca_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_COVID-19#cite_note-4 [4] . https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80 Векторная вакцина, использующая генетически модифицированный аденовирус https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B5 шимпанзе ChAdOx1https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0_AstraZeneca_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_COVID-19#cite_note-5 [5] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0_AstraZeneca_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_COVID-19#cite_note-6 [6] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0_AstraZeneca_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_COVID-19#cite_note-7 [7] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0_AstraZeneca_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_COVID-19#cite_note-8 [8] . Вводится внутримышечно. Вакцина стабильна при температуре бытового холодильника и стоит от 3 до 4 долларов за дозу.
30 декабря вакцина была одобрена для использования https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_COVID-19_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1 в программе вакцинации Великобритании https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_vaccination_programme_in_the_United_Kingdom [en] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0_AstraZeneca_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_COVID-19#cite_note-9 [9] . Тогда же вакцина была одобрена в Аргентинеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0_AstraZeneca_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_COVID-19#cite_note-10 [10] . 9 января 2021 года опубликована статья о безопасности и эффективности вакцины AZD1222 в журнале «https://ru.wikipedia.org/wiki/The_Lancet The Lancet »https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0_AstraZeneca_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_COVID-19#cite_note-11 [11] .
29 декабря 2020 года директор https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2 Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Ноэль Ватьон заявил, что, вакцина скорее всего, не сможет быть одобрена в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7 ЕС до февраля 2021 годаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0_AstraZeneca_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_COVID-19#cite_note-13 [13] .
Это вакцина совсем не таже...это вакцина по лицензии...
Ковидшел это совсем другая песТня..😁 о чем в Европе индусам уже сказали..
Сім країн Євросоюзу схвалили в'їзд іноземців, які щеплені індійською вакциною Covishield від AstraZeneca.
Як інформує https://censor.net/, про це повідомило джерело https://www.bbc.com/news/world-asia-india-57628123 BBC .
За даними джерела, в'їзд дозволили: Австрія, Німеччина, Словенія, Греція, Ірландія та Іспанія.
Крім того, пише видання, Естонія підтвердила, що визнає всі вакцини, дозволені Індією.
Джерела повідомили, що Ісландія і Швейцарія, які не входять до ЄС, також дозволили вакцину для поїздок.
Отака фігня, малята...
А если мерседес продаст лицензию на одно из своих авто заводу тата...то на выходе будет авто тата...но ни как не мерседес...
Если проищводитель гарантирует качество он и вешает бирку со своим нащвпнием...а если бирка другая...то это уже не мерседес..не рено..не форд...это уже тата..