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Все получившие первую прививку от COVID-19 гарантированно получат вторую дозу вакцины, - Минздрав

Все получившие первую прививку от COVID-19 гарантированно получат вторую дозу вакцины, - Минздрав

Все граждане, получившие первую прививку от COVID-19, гарантированно получат вторую дозу вакцины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерство здравоохранения.

"Все, кто получил первую дозу вакцины, гарантированно получат и вторую дозу. Это касается всех препаратов, используемых в Украине. Записи о вакцинировании сохраняются на уровне центральной базы данных электронного здравоохранения и с разрешения пациента доступны медицинским работникам. Поэтому, если есть запись о первой прививке, вас должны записать на вторую через соответствующий промежуток времени", - говорится в сообщении.

В случае, если человека не записали на получение второй дозы вакцины во время первой прививки, в Минздраве советуют при приближении даты второй прививки обратиться в тот же центр вакцинации или пункт прививки, где была проведена первая вакцинация.

Если же на вакцинацию человека записывал работодатель, он должен организовать и вторую прививку.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Все вакцины от COVID-19, используемые в Украине, эффективны против штамма "дельта", - Минздрав

С начала кампании по вакцинированию в Украине привито 1 933 946 человек, из них получили 1 дозу - 1 933 944 человека, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 649 524 человека.

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Топ комментарии
+5
я вакцинировался, второй раз через 3 недели. Банально зашел в поликлинику спросить как записаться на вакцинация.
Очереди не было - видимо, 73% идиотов все еще не верят ни в вакцинацию ни в опасность ковида.
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30.06.2021 19:16
+3
Тоже привился, и тоже людей почти не было
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30.06.2021 19:39
+3
Я это тоже читал, но мне больше кажется что задержка идёт из за нехватки этой вакцины, многие сделали прививку этим препаратом ещё раньше, прошло уже более трёх месяцев у вакцинированных докторов, а вакцину вторую они ещё не получили, может в Гарварде посоветовали через четыре месяца делать вторую вакцину.
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30.06.2021 19:47
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моз ПНХ...
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30.06.2021 19:08 Ответить
Другими словами --- От нас не убежишь!
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30.06.2021 19:09 Ответить
я вакцинировался, второй раз через 3 недели. Банально зашел в поликлинику спросить как записаться на вакцинация.
Очереди не было - видимо, 73% идиотов все еще не верят ни в вакцинацию ни в опасность ковида.
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30.06.2021 19:16 Ответить
Люди не вірять в ту "вакцину", що звозять на Україну з усього світу.
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30.06.2021 19:34 Ответить
А чем плох тот же https://censor.net/ru/news/3272725/nachalas_covidvaktsinatsiya_organizovannyh_kollektivov_minzdrav?
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30.06.2021 20:02 Ответить
https://censor.net/ru/user/489493, а еще люди не верят в то что Земля вращается вокруг солнца, что вакцинами нас не чипируют и что Зеленский - не лучший президент за всю историю Украины.

Ты хочешь продолжить разговор о душевнобольных? у меня нет медицинского образования. У меня просто IQ 150.
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30.06.2021 20:22 Ответить
... гарантированно получат 2-ю, 3-ю, 4-ю, 5-ю дозу
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30.06.2021 19:38 Ответить
Ага...только третья и далее будут уже за деньги..😁...клиент то уже подсел...не соскочит...
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30.06.2021 20:24 Ответить
И какой будет механизм получить эти деньги? Кстати, напомни мне вообще какие в Украине есть ПЛАТНЫЕ государственные программы вакцинирования?..
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01.07.2021 11:05 Ответить
я не против, следующей весной обязательно повторю. Я перенес ковид в марте, скажу я вам. это было нечто особенное. При обычном гриппе у тебя температура 39, тебе кажется что ты подыхаешь, но на 4-5 день тебе лучше и с понедельника прешь на работу.
а при ковиде тебе НЕДЕЛЮ так фигово при 37,6, точно у тебя все 40, а на второй неделе тебе становится ЕЩЕ ХУЖЕ, и температура повышается. и тебе кажется что все - хана Тут и пора делать КТ.
У меня было норм, на четвертой неделе еще пошатывало, но уже чувствовал себя получше. А у коллеги на работе 40% поражения легких, колол дексаметазон. Спасибо, второго такого мне не надо. И хорошо еще что стариков своих не заразил.
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30.06.2021 20:25 Ответить
😁 прививка...это немного вируса в твой организм что бы он начал вырабаиывать антитела...
Если ты в марте болел...то твой организм уже вырабаиывпет антитела...
Если не вырабатывает...то и прививка тебе как мертвому припарка..
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30.06.2021 20:28 Ответить
я считаю что таких тролей как Привет нужно не вакцинировать а принудительно заражать ковидом. Чтобы воздух не портили.
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30.06.2021 20:32 Ответить
Не пооучится меня заразить болезный...ну ни как не получится...у меня иммунитет..😁
Я две недели с больным ковидрм в команлировке был..в одной машине ехали..спали и ели...
Посоедеие четыре дея у нено температура 39 уже была...домой его привез и на следующий дегь в больницу его положили..

Так что увы и ах..слухи о страшно заращном вирусе сильно преувеличены...
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30.06.2021 20:36 Ответить
И таких людей как я скорее всего не мало....но из вашей истерии говновакцинами хотят уколоть всех...
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30.06.2021 20:44 Ответить
Только это количество непрерывно уменьшается естественным путём. Этим летом особенно на па-рашке.
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01.07.2021 11:06 Ответить
организм не "вырабатывает" антитела, а уже их выработал и они постоянно ПАДАЮТ. И у меня нет никакого желания заболеть повторно, спасибо.

Не для тебя, а для тех кто поверит тебе идиоту, ВОЗ выступила с отдельным заявлением:

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что не нужно принимать решение о вакцинации от коронавируса на основе результатов теста на антитела, сообщает официальный представитель ВОЗ Мелиту Вуйнович.

Она отметила, что исследования уровня антител можно проводить на популяционном уровне в научных целях. «В целом ВОЗ рекомендует вакцинацию как лучший способ достижения как индивидуального, так и коллективного иммунитета», - добавила Вуйнович.

я привык доверять специалистам а не троллям-антипрививочникам.
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30.06.2021 20:36 Ответить
Сочувствую...ео помочь ничем не могу...
Теье лико повезло...всю оставшуюся дитуху жить на говновпкцинах..😁
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30.06.2021 20:38 Ответить
И не весной... а осенью...говнопрививки это на 180 дней...и все...😁
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30.06.2021 20:31 Ответить
Шота ты путаешься в показаниях. Если верить в твой бред, то прививки не имеют эффективного действия, а значит их можно колоть когда угодно.
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01.07.2021 11:03 Ответить
Тоже привился, и тоже людей почти не было
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30.06.2021 19:39 Ответить
"Гарантированно получите". "Если что обращайтесь куда следует".
Какая из этих фраз ключевая?
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30.06.2021 19:18 Ответить
первая. но тебе это не нужно, тебе вакцинироваться нельзя. Ну, чтобы естественный отбор сделал свою работу.
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30.06.2021 20:26 Ответить
Это ты к чему сейчас написал? К тому что я отговариваю от вакцинации, или чтобы просто ляпнуть?
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30.06.2021 20:37 Ответить
Это ДА ...гарантия 100%...
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30.06.2021 19:19 Ответить
ляшко гарантирует
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30.06.2021 19:19 Ответить
Сделал первую прививку Южно корейскую , прошло 40 дней ,а в инструкции написано что вторая делается через 28 дней ,пошёл делать вторую прививку ,мне сказали что приходите через месяц, так как Минздрав Украины решил, что можно вторую прививку делать в промежутке от 4 недель до 12 недель ,что так даже лучше
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30.06.2021 19:26 Ответить
Читал, что вроде ВОЗ порекомендовал увеличить срок между прививками после дополнительных исследований в Оксфорде
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30.06.2021 19:38 Ответить
Я это тоже читал, но мне больше кажется что задержка идёт из за нехватки этой вакцины, многие сделали прививку этим препаратом ещё раньше, прошло уже более трёх месяцев у вакцинированных докторов, а вакцину вторую они ещё не получили, может в Гарварде посоветовали через четыре месяца делать вторую вакцину.
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30.06.2021 19:47 Ответить
не только поэтому. Из-за первоначального дефицита вакцин были частые случаи пропусков введения второй дозы, и исследования показали что у таких людей иммунитет еще выше, чем у тех кто вакцинировался вовремя.
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30.06.2021 20:32 Ответить
да, мнения ученых тоже меняются. Болезнь новая, постоянно идут исследования. Еще читал что лучше делать разными вакцинами. Что побочка будет хуже, но зато эффект надежнее.
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30.06.2021 20:26 Ответить
Залиште собі і першу, і другу дозу цього "шмурдяка"...
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30.06.2021 19:33 Ответить
https://mobile.twitter.com/Bykvu

https://mobile.twitter.com/Bykvu Букви https://mobile.twitter.com/Bykvu @Bykvu https://mobile.twitter.com/Bykvu/status/1410261355249217545 1 ч

У Європейському Союзі наразі офіційно не визнали індійський препарат проти коронавірусу Covishield, яким вакцинують українців.
Водночас у МОЗ України раніше неодноразово запевняли, що цей препарат і AstraZeneca - це "одна вакцина".
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30.06.2021 20:18 Ответить
это одна вакцина, просто тратиться на регистрацию в ЕС не было необходимости - им хватало и родной АстраЗенеки. Ковишилд фактически нужно регистрировать в ЕС только для возможности въезда тем кто ею вакцинировался, больше незачем.
Это та же вакцина.

Vaxzevria (название исследования: AZD1222 ChAdOx1 nCoV-19) или Covishield, также известная как «Оксфордская вакцина»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0_AstraZeneca_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_COVID-19#cite_note-India-1 [1] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0_AstraZeneca_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_COVID-19#cite_note-2 [2] ) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_COVID-19 вакцина против COVID-19 , разработанная https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Оксфордским университетом и компанией https://ru.wikipedia.org/wiki/AstraZeneca AstraZeneca . Разработана Институтом Дженнера Оксфордского университета и Oxford Vaccine Group; группу возглавляют Сара Гилберт, Адриан Хилл, Эндрю Поллард, Тереза Ламб, Сэнди Дуглас и Кэтрин Гринhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0_AstraZeneca_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_COVID-19#cite_note-3 [3] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0_AstraZeneca_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_COVID-19#cite_note-4 [4] . https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80 Векторная вакцина, использующая генетически модифицированный аденовирус https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B5 шимпанзе ChAdOx1https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0_AstraZeneca_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_COVID-19#cite_note-5 [5] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0_AstraZeneca_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_COVID-19#cite_note-6 [6] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0_AstraZeneca_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_COVID-19#cite_note-7 [7] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0_AstraZeneca_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_COVID-19#cite_note-8 [8] . Вводится внутримышечно. Вакцина стабильна при температуре бытового холодильника и стоит от 3 до 4 долларов за дозу.
30 декабря вакцина была одобрена для использования https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_COVID-19_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1 в программе вакцинации Великобритании https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_vaccination_programme_in_the_United_Kingdom [en] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0_AstraZeneca_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_COVID-19#cite_note-9 [9] . Тогда же вакцина была одобрена в Аргентинеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0_AstraZeneca_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_COVID-19#cite_note-10 [10] . 9 января 2021 года опубликована статья о безопасности и эффективности вакцины AZD1222 в журнале «https://ru.wikipedia.org/wiki/The_Lancet The Lancet »https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0_AstraZeneca_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_COVID-19#cite_note-11 [11] .

29 декабря 2020 года директор https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2 Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Ноэль Ватьон заявил, что, вакцина скорее всего, не сможет быть одобрена в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7 ЕС до февраля 2021 годаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0_AstraZeneca_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_COVID-19#cite_note-13 [13] .
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30.06.2021 20:29 Ответить
Это та же вакцина😁

Это вакцина совсем не таже...это вакцина по лицензии...
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30.06.2021 20:55 Ответить
Европейская Астразенека тоже по лицензии.
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30.06.2021 21:48 Ответить
Но она под контролем...и имеет тоже название..значит она точно такая же как оригинал..
Ковидшел это совсем другая песТня..😁 о чем в Европе индусам уже сказали..
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30.06.2021 21:51 Ответить
Ни куя еще индусам в Европе не сказали. Они только документы подают.
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30.06.2021 22:02 Ответить
https://censor.net/ua/news/3274585/*******************************************************************************

Сім країн Євросоюзу схвалили в'їзд іноземців, які щеплені індійською вакциною Covishield від AstraZeneca.
Як інформує https://censor.net/, про це повідомило джерело https://www.bbc.com/news/world-asia-india-57628123 BBC .
За даними джерела, в'їзд дозволили: Австрія, Німеччина, Словенія, Греція, Ірландія та Іспанія.
Крім того, пише видання, Естонія підтвердила, що визнає всі вакцини, дозволені Індією.
Джерела повідомили, що Ісландія і Швейцарія, які не входять до ЄС, також дозволили вакцину для поїздок.

Отака фігня, малята...
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01.07.2021 17:41 Ответить
Если мерседес решит выпускать на заводе тата одну из своих моделей...под своим контролем и из своих комплектующих..то и назваться это авто будет мерседесом...
А если мерседес продаст лицензию на одно из своих авто заводу тата...то на выходе будет авто тата...но ни как не мерседес...
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30.06.2021 20:58 Ответить
Если производитель нацелен на бедные страны и ему важнее, как авто ездит, чем понты - купят только лицензию на пр-во авто. А пр-ль нацелен на богатые страны и хочет еще и в нагрузку к авто и понты продавать, тогда к лицензии на пр-во он и право на использование торговой марки купит.
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30.06.2021 21:52 Ответить
Дело не в понтах...а в качестве...
Если проищводитель гарантирует качество он и вешает бирку со своим нащвпнием...а если бирка другая...то это уже не мерседес..не рено..не форд...это уже тата..
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30.06.2021 21:55 Ответить
Ну да, в Индии ДНК,кодирующие выработку вектора, совсем не так работают, как в Европе. Они перед редупликацией танцуют и поют...
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30.06.2021 22:40 Ответить
Вуличні собаки повиздихали - може від коронавірусу.
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30.06.2021 21:45 Ответить
 
 