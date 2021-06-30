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здоровье (1344) программа (184) Офис Президента (1775)

В рамках программы "Здоровая Украина" построят 10 тысяч спортплощадок, причем 873 из них - уже в этом году, - советник главы ОП Матиенко

В рамках программы

Для того, чтобы побудить украинцев заниматься спортом, в рамках программы "Здоровая Украина", развернут большую информационную кампанию.

Об этом рассказал советник руководителя Офиса Президента Сергей Матиенко в интервью телеканалу "Дом", информирует Цензор.НЕТ.

Также в рамках программы будут работать над мотивацией украинцев, ведь, по словам советника руководителя ОП, это является движущим фактором для того, чтобы начать заниматься физической активностью.

"О мотивации. Эпидемия коронавируса показала, что персональное здоровье - это главный актив человека, который у него есть. Все эти вакцины, дополнительные медицинские средства повышения персонального иммунитета - они носят, на мой взгляд, вторичный характер. Самое главное - это персональный иммунитет. Мне сложно поверить, что это недостаточная мотивация для человека, который посмотрел, как это всё выглядит со стороны, чтобы не начать заниматься своим персональным здоровьем", - отметил Матиенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В рамках программы "Здоровая Украина" раз в два года украинцы могут пройти бесплатный медосмотр, - советник главы ОП Говорова

Чтобы заставить украинцев двигаться, был разработан комплекс методов, которые позволяют заниматься спортом практически рядом с домом. Для этого будут построены около 10 тыс. площадок. Часть из них построят уже в этом году.

"В этом году будет построено 873 площадки, на которые любой украинец абсолютно бесплатно может прийти, выполнить комплекс упражнений, которые приведут к устойчивому оздоровительному эффекту", - рассказал Сергей Матиенко.

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), зрелое население должно выполнять объем физической активности 150 минут в неделю, то есть по 30 минут в течение пяти дней.

"Если пять дней заниматься по полчаса, то вы выполняете минимальный объем двигательной активности. Мы разработали систему так, что человек в течение 10 минут сможет дойти до локации, выполнить комплекс упражнений и вернуться домой. За эти 30 минут он выполнит необходимую активность, что впоследствии избавит его от риска гиподинамии", - подчеркнул советник руководителя Офиса Президента.

Также читайте: Программа "Здоровая Украина" объединяет медицину, спорт и образование, показатель ее успешности - рост продолжительности жизни, - советник главы ОП Говорова

По словам Матиенко, с помощью программы "Здоровая Украина" планируют победить три возражения, которые мешают людям заниматься спортом.

"У нас есть три возражения, которые мы должны с помощью этой программы победить. "Не знаю, где тренироваться" - мы поставим площадки везде. "Нет времени на тренировки" - эта площадка должна быть возле дома, чтобы человек не тратил время на то, чтобы к ней добраться. "Нет денег тренироваться" - это все будет абсолютно бесплатно. "Не знаю, как тренироваться" - здесь нам помогут наши виртуальные тренера, наши QR-коды, которые мы опубликуем на площадках", - рассказал он.

Напомним, 22 июня президент Владимир Зеленский презентовал общенациональную программу "Здоровая Украина".

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Топ комментарии
+14
И похер, что в бюджете уже даже на пенсии и зарплаты военным денег нет.
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30.06.2021 19:56
+9
Проблема страны в огромном количестве идиотов а не в отсутствии спортплощадок.
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30.06.2021 20:06
+8
В рамках программы "Здоровая Украина" построят 10 тысяч спортплощадок, причем 873 из них - уже в этом году, - советник главы ОП Матиенко - Цензор.НЕТ 7316
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30.06.2021 19:58
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Правила форума Совет форумчан
И похер, что в бюджете уже даже на пенсии и зарплаты военным денег нет.
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30.06.2021 19:56 Ответить
На них же не попилиш. А тут ... Ніякого "барижного" "Прозоро".
"Зеленим онукам вистачить"
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30.06.2021 20:44 Ответить
Че все налоги заплатил, или так перднул, тут )5прлцнньла ценхорят сидят на черной зарплаты а за Майдан топят
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01.07.2021 02:29 Ответить
Прикинь?
Заплатил. Могу себе позволить. Более того - обязан отчитываться и декларировать доходы.

И про увеличивающуюся дыру в бюджете знаю не из новостей, а из оперативной отчетности (которую, кстати, отправляю и на ОП тоже).

Так что ты помолчал бы скромно - сошел бы за умного, а не за конченого зебила.
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01.07.2021 02:33 Ответить
В рамках программы "Здоровая Украина" построят 10 тысяч спортплощадок, причем 873 из них - уже в этом году, - советник главы ОП Матиенко - Цензор.НЕТ 7316
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30.06.2021 19:58 Ответить
Риги так же робили, будували спортмайданчики. Тобто, потрібно ж комусь працювати на фірташа, ахмєтова, пінчука тощо. Тупі, але фізично сильні.
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30.06.2021 20:00 Ответить
В Киеве Кличко без всякой помпы и всеукраинской мегапрограммы с распилом миллиардов денег ставит спортплощадки в парках.

Но так же не интересно...
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30.06.2021 20:01 Ответить
Да хер с теми рыгами у них хоть бабло было (и МВФ давала и Рашка....) и ни войны, ни кророновиса не было!
А эти ушлепки, где собрались бабло брать?! Денег нет на текущие потребности, МВФ давать не спешит, в стране падение производства. И вместо того чтобы кидать рессурсы на реанимацию экономики (под проведение реформ) эти долбодятлы закапывают деньги в асфальт и площадки! Ахереть!!!!
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30.06.2021 22:04 Ответить
Не розумію, чому це вас так дивує? Вони ж для того і обирались, щоб поцарювати трохи та втекти.
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01.07.2021 08:00 Ответить
Мене це не дивує, а обурює! Дивувати це повинно зе-телепнів, але не факт, що до них колись дійде сенс того що відбувається (особисто, я на то що таке станеться, втратив надію, ще 2 роки тому, після перших ідиотизмів Клоуна, а до них, досі так і не дійшло - це безнадійно!!!)
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01.07.2021 09:20 Ответить
Ок, не розумію, чому це вас так обурює. Чи ви чекали, що від лайна буде запах троянд, але не дочекались? Не тратьте даремно енергію, ще ж буде гірше. А телепнів залиште з холодильником/телевізором. Хай напрацьовують логічний зв'язок.
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01.07.2021 11:22 Ответить
і написати..;. побудував .................
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30.06.2021 20:01 Ответить
так там же прибарахлиться неплохо можно) а вообще-то это забота местных бюджетов а не центрального, но деньги не пахнут. 30000 грвн ( одна площадка)Х2 ( откат) = 60 000 грвнХ 10 000 площадок=600 000 000 грвн. Из них 300!!! лямов гешефта....безбедная старость. а потом удивляемся как нардеп от берет 65000 на оздоровление из казны и тратит на отпуск 700 000)
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30.06.2021 20:03 Ответить
Все це повна фігня.Але зелебобіки хавають.
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30.06.2021 20:03 Ответить
а ямки для миллиарда деревьев уже пошли копать???
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30.06.2021 20:04 Ответить
І легалайз коноплі!
Курнув- і на турнічок!
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30.06.2021 20:04 Ответить
Легалайз, - нельзя! У авакяна прибыль снизится.
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30.06.2021 20:22 Ответить
Проблема страны в огромном количестве идиотов а не в отсутствии спортплощадок.
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30.06.2021 20:06 Ответить
На таких спорт.площадках можно тренироваться всего 3-4 месяца в году.... Очень украинцы "оздоровятся" за этих пару месяцев ....
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30.06.2021 20:14 Ответить
Зато денег " зелёные строители" разворуют столько , что "их внукам точно хватит" ... ( Доказано практикой на "великому крадівництві")
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30.06.2021 20:16 Ответить
Тренироваться можно круглый год. Но на какое количество площадок пустят бесплатно?
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30.06.2021 20:25 Ответить
э-э патише!! вам еще стопиццот мильенов деревьев досадить осталось...
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30.06.2021 20:15 Ответить
"Велике крадівництво" плавно перетекает в "Здорове крадівництво".
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30.06.2021 20:19 Ответить
Ха !
В рамках программы "Здоровая Украина" построят 10 тысяч спортплощадок, причем 873 из них - уже в этом году, - советник главы ОП Матиенко - Цензор.НЕТ 5019
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30.06.2021 20:21 Ответить
Мао ЗЕ ДУН, точняк!!😁
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30.06.2021 20:23 Ответить
Пивные магазины и ларьки возле каждого дома - вот это площадки оздоровления. А спортплощадки внутри дворов, установленные пару лет назад, уже ржавые и побитые клиентами пивных ларьков.
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30.06.2021 20:24 Ответить
поток сознания... Президент дал задание привезти олимпиаду в Украину, стать космической державой, посадить миллиард деревьев и построить 10 тысяч спортивных площадок. Наркоман-горе для семьи
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30.06.2021 20:28 Ответить
Эпидемия коронавируса показала, как власть хрен ложит на здоровье украинского народа,растаскивая деньги для лечения народа ,на "велыке крадивныцтво" .ровно тоже самое и будет с программой "Здоровая Украина",которая есть фактически продолжением заботливого "велыкого крадивныцтва" властью
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30.06.2021 20:32 Ответить
В рамках програми "Здорова Україна" побудують 10 тисяч спортмайданчиків, причому 873 із них - вже цього року, - радник голови ОП Матієнко - Цензор.НЕТ 171
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30.06.2021 22:11 Ответить
"В рамках программы "Здоровая Украина" построят 10 тысяч спортплощадок" И все это среди миллиарда деревьев, которые высадит Вова Зеленский
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30.06.2021 22:18 Ответить
упс( про зарплату учителей еще не вспомнили
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30.06.2021 22:30 Ответить
Здоровье говорите, да это важно. Только за подобными программами стоят людишки с одной целью - "подзаработать" на выделении из бюджета. Харьков, перекрёсток Героев Труда - Проспект Тракторостроителей, решили на площадке "Бога-тырь" провести модернизацию и при этом вбухать в уже существующую спорт структуру исшо декольки мульёнов. А в городе полно проблем и поважнее чем это будущее сборище наркоманов. В частности стоит уже не одно десятилетие недоделаный гребной канал на Салтовке, НО туды руки не доходють. Уж больно много недоделали до того и раньше. А сколько развели на деревьях Омелы - растение паразит, да ещё и ядовитое. НО здесь увы, она вверху, а тузы голову не задирают.
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30.06.2021 22:43 Ответить
даю рецепт - сначала все садят миллиард деревьев, гиподинамия побеждена. потом валят деревья - активность на свежем воздухе. потом делают мебель - плюс 500 тыщщ рабочих мест...
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30.06.2021 22:47 Ответить
не теряем время, качаемся , готовимся гнать криворога
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30.06.2021 22:57 Ответить
Если строить, то предусмотреть заливку катка зимой.
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30.06.2021 23:41 Ответить
 
 