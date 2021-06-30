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карантин (16728) смертность (268) Ковтонюк (49) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

Избыточная смертность в Украине за время пандемии коронавируса - 50 тыс. смертей

Избыточная смертность в Украине за время пандемии коронавируса - 50 тыс. смертей

Три волны пандемии COVID-19 унесли в Украине 50 тыс. жизней.

Такие данные обнародовал Украинский центр здравоохранения (УЦЗ), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По словам соучредителя центра Павла Ковтонюка, во время второй волны (с сентября по декабрь 2020 года) рост официально зарегистрированных смертей из-за COVID-19 происходил не столь стремительно, как во время третьей волны с февраля по апрель 2021 года.

"Наиболее вероятная причина - во время второй волны официальная статистика не фиксировала много "ковидных" смертей. Зато во время третьей волны фиксировали больше смертей в официальной статистике, поэтому рост летальных случаев из-за COVID-19 происходил быстрее, хотя одновременно количество избыточных смертей меньше", - сказал он.

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Кроме того, эксперты УЦЗ отметили, что сейчас кампания вакцинации набрала обороты в младших возрастных группах, но остается достаточно медленной для украинцев старше 65 лет.

Сейчас вакцинируют в среднем по 52 тыс. человек в сутки. Этого мало для того, чтобы выполнить озвученные властями планы.

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"Чтобы вакцинировать 5 млн украинцев до конца лета, согласно заявлению министра здравоохранения Виктора Ляшко, уже сегодня надо делать более 135 тыс. прививок в сутки. А чтобы выполнить Нацплан вакцинации и привить 70% украинцев двумя дозами до конца 2021 года, надо делать более 245 тыс. вакцинаций прививок в сутки, то есть среднюю скорость вакцинации нужно увеличивать в пять раз", - считает Ковтонюк.

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Топ комментарии
+7
Маски бац и продали первым делом из Госрезерва.
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30.06.2021 20:59
+6
Десятки лет не бац, а все кардио-онко-диабетики ждали именно 20-21 года, чтоб бац...
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30.06.2021 20:57
+5
Ну естественно, забили болт, на онко, кардио, диабет и многие другие болячки. А потом бац и все умерли ... от ковида.
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30.06.2021 20:54
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Ну естественно, забили болт, на онко, кардио, диабет и многие другие болячки. А потом бац и все умерли ... от ковида.
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30.06.2021 20:54 Ответить
Десятки лет не бац, а все кардио-онко-диабетики ждали именно 20-21 года, чтоб бац...
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30.06.2021 20:57 Ответить
Каждый год, бывая на кладбище, слушаю разговоры на тему --- сколько же умерло народу за год.
И только в этом году все точно знают от чего.
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30.06.2021 21:06 Ответить
Т.е. нет избыточной смертности?
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30.06.2021 22:02 Ответить
Маски бац и продали первым делом из Госрезерва.
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30.06.2021 20:59 Ответить
Весной было 150 тысч.
100 тысч уже воскресло?
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30.06.2021 21:39 Ответить
Ляшко супер стар 🤔
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30.06.2021 21:39 Ответить
Сукупні статки мільйонерів у світі в 2020 році зросли до $79,6 трлн. Ось все що потрібно знати про "пандемію".
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30.06.2021 21:24 Ответить
Сукупні статки всіх доларових мільйонерів світу в 2020 році збільшилася на 7,6% і склали $79,6 трлн, йдеться в щорічній доповіді World Wealth Report компанії Capgemini SA, передає https://www.interfax.ru/world/774705 Інтерфакс .
Кількість заможних людей (high-net-worth individual, HNWI) підвищилася на 6,3% - до 20,8 млн осіб. Зростанню багатства сприяв істотний підйом фондових ринків, зазначений у минулому році. Ось все що потрібно знати про "пандемію".
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30.06.2021 21:27 Ответить
голослівно, по статистиці нічого подібного не відображається
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30.06.2021 21:32 Ответить
Израиль вводит штрафы на тех кто посетит московию.
Идиоты на банковой тянут с московии эшелоны, въезжай с Крыма, с ордло, с московии.
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30.06.2021 21:45 Ответить
зе-команда хорошо потрудилась. походу зерагули и похоронный бизнес подмяли под себя, чтобы была полная цепочка стрижки бабала с лошар. а теперь смотрим детали: вывоз масок - неконтролируемая вспышка коровируса - деребан короновирусного фонда - нажится на больных короновирусом через минзрдав - бабло с покойников в похоронных конторах...
как тебе такая бизнес схема заработка миллиардов, илон маск?!
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30.06.2021 21:57 Ответить
Хто помер? Що за муть?
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30.06.2021 23:45 Ответить
....на 50 тыс. больше зажмурилось чем всегда по среднему подсчету УЦЗ..(это разница между 2-й и 3-й волнами вирусняка) а вот сколько реально умерло за этот период не только от ковида у них поцев засекречено ... гостайна-Зазеркалья !!! ясно-понятно...
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01.07.2021 00:02 Ответить
В нас статистика така, що як скажуть так і напишуть.
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01.07.2021 01:17 Ответить
Только за 4 месяца 240 тысяч умерло. При норме до 200. Есть конкретные цифры, а не это вранье. Рекордсмены по смертности
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01.07.2021 03:52 Ответить
Зробимо ЇХ разом ще раз!!!

Яке їхало, таке і здибало.
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01.07.2021 05:17 Ответить
 
 