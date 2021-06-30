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Львов (4506) непогода (816)

Вторая буря за неделю пронеслась над Львовом. В городе не работает электротранспорт. ФОТОрепортаж

Вторая буря за неделю пронеслась над Львовом. В городе не работает электротранспорт. ФОТОрепортаж

Вторая за неделю буря с ливнем и шквальным ветром пронеслась над Львовом в среду вечером.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета, информирует Цензор.НЕТ.

Всвязи с ухудшением погодных условий отключена подача электричества в сеть электротранспорта, трамваи и троллейбусы временно не курсируют.

В горсовете создан оперативный штаб для ликвидации последствий бури. Жителей города просят оставаться дома и не входить в парки и скверы.

Читайте: Непогода обесточила 24 населенных пункта в Киевской и Сумской областях, - ГСЧС

Мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что гроза нанесла существенный урон городу, однако пострадавших нет.

"На несколько школ и учреждений культуры упали деревья. Обвалились фасады исторических зданий. Больше всего вреда принесли подтопления улиц: Киевской, Сахарова, Наливайко, Дорошенко, Фурманская, Под Дубом… Коммунальные службы уже работают", - написал он в Телеграм.

Смотрите: Непогода в Запорожье: буря повалила деревья, ливни затопили улицы. ФОТОрепортаж

Как сообщалось, 25 июня над Львовом пронеслась буря, травмы получил один человек, шквальный ветер повалил около 700 деревьев, некоторые из них упали на автомобили. Электротранспорт в городе не курсировал около 5 часов. Некоторые последствия предыдущего разгула стихии ликвидируют до сих пор.

Вторая буря за неделю пронеслась над Львовом. В городе не работает электротранспорт 01
Вторая буря за неделю пронеслась над Львовом. В городе не работает электротранспорт 02
Вторая буря за неделю пронеслась над Львовом. В городе не работает электротранспорт 03
Вторая буря за неделю пронеслась над Львовом. В городе не работает электротранспорт 04
Вторая буря за неделю пронеслась над Львовом. В городе не работает электротранспорт 05
Вторая буря за неделю пронеслась над Львовом. В городе не работает электротранспорт 06
Вторая буря за неделю пронеслась над Львовом. В городе не работает электротранспорт 07
Вторая буря за неделю пронеслась над Львовом. В городе не работает электротранспорт 08
Вторая буря за неделю пронеслась над Львовом. В городе не работает электротранспорт 09
Вторая буря за неделю пронеслась над Львовом. В городе не работает электротранспорт 10

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Топ комментарии
+6
а можна перелік історичних будівель, які зніс Садік?
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30.06.2021 21:05
+4
Гоша, ти не фантомас, ти дебіл
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30.06.2021 21:10
+3
центр Львова топить після кожної зливи, оскільки він знаходиться в ямі, в яку сходить вся вода з прилеглих вулиць
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30.06.2021 21:16
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Правила форума Совет форумчан
вот интересно - фасад личного дома садового по прозвищу 5% не обвалился или только у исторических зданий, которые он так любит сносить?
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30.06.2021 21:02 Ответить
а можна перелік історичних будівель, які зніс Садік?
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30.06.2021 21:05 Ответить
годится? https://kp.ua/lvov/55181-vo-lvove-snesly-pamiatnyk-arkhytektury
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30.06.2021 21:18 Ответить
Дядя вы дебил?
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30.06.2021 21:08 Ответить
норм? 2008[https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&veaction=edit&section=6&editintro=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Editnotice/%D0%9D%D1%8B%D0%BD%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B5 править | https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&section=6&editintro=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Editnotice/%D0%9D%D1%8B%D0%BD%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B5 править код ]
В апреле https://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2008 года Андрей Садовый выступил с предложением возобновить на Украине https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE магдебургское право https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-gnu-8 [8] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-sstim8426-9 [9] .
В апреле 2008, во время митинга его противников, Андрей Садовый с балкона https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%88%D0%B0 львовской ратуши показал протестующим против его деятельности горожанам https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%86_(%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82) средний палец https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-zik258-10 [10] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-ovy354-11 [11] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-od987-12 [12] . Участники акции обвиняли Андрея Садового во https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE взяточничестве , в необоснованном повышении коммунальных тарифов и стоимости проезда, провале подготовки к https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_2012_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0 Чемпионату Европы по футболу 2012 года , разбазаривании землиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-ovy354-11 [11] . Однако в том же апреле Андрей Садовый стал сопредседателем (с украинской стороны) Совета городов Евро-2012 на 2008 годhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-odn1964-13 [13] .
В 2008 году Андрей Садовый распорядился ежемесячно доплачивать из городского бюджета к пенсии по 400 гривен (в то время - около $85) бывшим участникам и инвалидам https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F Украинской повстанческой армии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-egnu357-14 [14] . Львовские городские власти заявили о решении трёх, по их мнению, стратегически важных для города задач: налаживании 18-часового водоснабжения для жителей большинства районов; завершении ремонта 306 городских дорог на сумму 112 млн грн.; открытии на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5 Лычаковском кладбище мемориала УПАhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-cus97-15 [15] .
К концу 2008 года Андрей Садовый потерял поддержку в городском совете и обратился к президенту https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%AE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE В. Ющенко с просьбой о проведении внеочередных выборов во Львовский городской совет, на пост городского головы города (одновременно с возможными внеочередными парламентскими выборами)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-kpune897-16 [16] . Против Садового выступили крупнейшие фракции горсовета - «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F) Наша Украина » и «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE Блок Юлии Тимошенко »https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-omment546-17 [17] . Своих оппонентов Садовый обвинил в намерении устранить городского голову и «начать глобальный грабёж города, масштабный "дерибан" городской земли и коммунального имущества»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-ews7394-18 [18] .
Журнал «Фокус» включил Садового в «список наиболее влиятельных украинцев» под номером 144https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-cus97-15 [15] .
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30.06.2021 21:20 Ответить
Гоша, ти не фантомас, ти дебіл
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30.06.2021 21:10 Ответить
я еще молчу про мусор вашего дебила, разбросанный по всей Украине... вместо того чтобы построить завод.
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30.06.2021 21:21 Ответить
А ти мовчи, Гоша, мовчи. Тоді ти дебіла приховаєш.
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30.06.2021 22:06 Ответить
"фасад личного дома садового по прозвищу 5% не "- смішний ти Гоша -25% , а пізвисько -доля.
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01.07.2021 08:29 Ответить
центр Львова топить після кожної зливи, оскільки він знаходиться в ямі, в яку сходить вся вода з прилеглих вулиць
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30.06.2021 21:16 Ответить
ливневку сделайте а не скулите.... то мусор, то потоп... выживаете за счет архитектуры полькой империи....стадион у Евро 2012 засрали в конец....хозяї
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30.06.2021 21:29 Ответить
а була така держава "польская імпєрія"?
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30.06.2021 22:02 Ответить
гоша сидить в тіктоку, а там все буває. Аналізувати чи обдумувати почуте/побачене нема часу.
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01.07.2021 08:30 Ответить
в твоєму Мухосранську і того нема
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30.06.2021 22:27 Ответить
тенденция однако!
разошлась в этом году непогода не на шутку!!!
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30.06.2021 21:23 Ответить
Это точно……
На выходных в Баварии была такая непогода, что град убирали экскаваторами. И Штутгарт затопило……..
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30.06.2021 21:28 Ответить
у нас за этот месяц трижды град молотил (иные размером с грецкий орех.)...но правда до экскаваторов дело не дошло - наверное экономят горючее ))) и знали что через пару часов растает само (именно пару часов и лежали градины) и конечно обилие воды...аж занадто! что не погнило, градом не добило - то на спеке сварится ...ибо земля парует как чайник ...
Друга буря за тиждень пронеслася над Львовом. У місті не працює електротранспорт - Цензор.НЕТ 9151

29.06.2021
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30.06.2021 21:48 Ответить
Нарешті видно, що Полтва - це річка.
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30.06.2021 21:54 Ответить
Вийшла з берегів на поверхню
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01.07.2021 00:07 Ответить
Ого, скільки наробив лиха, природа протестує...
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30.06.2021 22:11 Ответить
У всі бурі показують лише одне залите місце на початку Сахарова. Ну впало пару дерев. І добре. Бо в бурю під ними нікого нема. А як падає дерево просто, то може когось забити.
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30.06.2021 23:45 Ответить
Второй раз уже в эту заворуху попадаю. Жесть просто. Ветрюган местами метров под 70 зашкаливал, ощущение невесомости весьма неловкое)) Проводов много валяется, бревна из лобовых окон машин торчат. Центр конечно утонул конкретно, толи еще будет.
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01.07.2021 01:04 Ответить
"Ветрюган местами метров под 70 зашкаливал" =252 км/год. З такою швидкістю пішоходи перетворюються в льотчиків -хро не сховався , а дахи однозначно у вімани!
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01.07.2021 08:41 Ответить
Так, я про що й кажу) У вузьких проємах між будівлями швидкість різко зростає, саме так і понесло. Ризиковано, то факт.
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01.07.2021 16:33 Ответить
Найняти фірму щоб відсканувати дерева грошей нема, а щоб порахувати бездомних котів у місті є!
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01.07.2021 08:34 Ответить
Господь обиделся?
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01.07.2021 09:48 Ответить
 
 