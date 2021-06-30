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вакцина (3777) Польша (8144) украинцы (3785) заробитчане (586) COVID-19 (18606)

Заробитчане в Польше не спешат вакцинироваться: прививки сделали меньше 13 тыс. человек

Заробитчане в Польше не спешат вакцинироваться: прививки сделали меньше 13 тыс. человек

Возможностью полной вакцинации от коронавируса в Польше воспользовались 12 966 человек.

Об этом пишет польское издание Interia, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Препарат, который чаще всего выбирают иностранцы - это Pfizer. Компании, нанимающие сотрудников из-за рубежа, пытаются привлечь их к вакцинации бонусами и финансовыми премиями.

Иностранцы, которые находятся в Польше на законных основаниях, могут бесплатно пройти вакцинацию от COVID-19. Однако пока интерес к вакцинации среди иностранцев оказался низким.

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Согласно данным, предоставленным Министерством здравоохранения Польши, по состоянию на 25 июня 12 966 иностранцев воспользовались возможностью полной вакцинации в Польше. Из них 6210 человек получили две дозы Pfizer, 3391 - одну дозу Johnson & Johnson, 2042 - две дозы AstraZeneca и 1323 - две дозы Moderna.

Одну дозу вакцины в Польше получили 21 438 иностранцев, 17 156 из которых выбрали препарат Pfizer.

Заявленная готовность иностранцев к вакцинации не отражалась в цифрах. На практике выяснилось, что индивидуальная вакцинация иностранцев - непростая задача.

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"На горячей линии правительства Польши мы и наши сотрудники часто подчеркивали, что только иностранцы, находящиеся в Польше на основании разрешения на постоянное или временное проживание (вид на жительство), могут зарегистрироваться для вакцинации, в то время как Минздрав утверждал, что будет достаточно только номера паспорта. Это, а также отсутствие информации на украинском языке удерживают иностранцев от получения бесплатных прививок", - пояснил Рафал Мроз, операционный директор EWL Group, которая занимается подбором персонала из-за границы.

"Нам нужно было перевести необходимую информацию на русский и украинский и отправить ее нашим иностранным сотрудникам, побуждая их сделать прививку. Вместе с нашими клиентами мы стараемся убедить тех, кто еще не решил пройти вакцинацию в Польше (согласно нашему исследованию, это около 32%), предлагая финансовые бонусы и льготы, такие как дополнительный выходной", - добавил он.

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Топ комментарии
+3
Я вмазався Пфайзером, поки що один раз. Але вже відчуваю звязок з вишкамм 5G😂
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30.06.2021 21:42
+3
Зроби зачіску "ірокез" для кращого прийому-передачі...
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30.06.2021 22:48
+2
Поляки сами не особо веруют в корону.Много раз общался: есть корона?---ну та что-то вроде,ну такой грипп; а прививку будешь делать?--- пока подожду.
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30.06.2021 21:55
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Заробитчане в Польше не спешат вакцинироваться: прививки сделали меньше 13 тыс. человек - Цензор.НЕТ 5813
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30.06.2021 21:39 Ответить
что за помоечный ресурс ты тут цитируешь?
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30.06.2021 21:41 Ответить
мабуть українці вичікують, щоб подивитися, чи корисна та вакцина. Он, якщо подивитися на українську зРаду, чи зЗаду, як там той трускавецький кишлак назвати - то нічого корисного - крадуть як і крали, й тупіших ще по телевізору не показували.
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30.06.2021 21:41 Ответить
людям той шмурдяк потрібен, як возу пяте колесо. До того ж роботодавці в польщі попереджають, щоб не здумали колотися чи тест робити
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30.06.2021 22:26 Ответить
Це мабуть роботодавці рівня "Януши бізнесу"
Тут майже половина вакцинованих.
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01.07.2021 00:03 Ответить
Я вмазався Пфайзером, поки що один раз. Але вже відчуваю звязок з вишкамм 5G😂
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30.06.2021 21:42 Ответить
Зроби зачіску "ірокез" для кращого прийому-передачі...
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30.06.2021 22:48 Ответить
😂🤪
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01.07.2021 00:02 Ответить
Поляки сами не особо веруют в корону.Много раз общался: есть корона?---ну та что-то вроде,ну такой грипп; а прививку будешь делать?--- пока подожду.
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30.06.2021 21:55 Ответить
а зачем быдлу вакцинация? оно подхватит заразу у ляхов, а потом привезет ее сюда. пофиг на Украину и ее граждан, быдло в нашей стране проездом.
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30.06.2021 22:01 Ответить
Смертность у привившихся проходит в лёгкой форме !!!
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01.07.2021 00:22 Ответить
Я конечно не медик, но почему-то мне кажется, что получать каждые полгода порцию аденовирусов со встроенными белками не понятного происхождения, не самый полезный для здоровья процесс...
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01.07.2021 00:40 Ответить
Встроен в вектор на основе аденовируса участок ДНК, который кодирует белок шипа коронавируса. Но то ли дело ковидом переболеть. Вы там все белки и РНК наизусть знаете и по этой причине это офигенно полезный для здоровья процесс...
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01.07.2021 07:39 Ответить
 
 