Заробитчане в Польше не спешат вакцинироваться: прививки сделали меньше 13 тыс. человек

Возможностью полной вакцинации от коронавируса в Польше воспользовались 12 966 человек.

Об этом пишет польское издание Interia, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Препарат, который чаще всего выбирают иностранцы - это Pfizer. Компании, нанимающие сотрудников из-за рубежа, пытаются привлечь их к вакцинации бонусами и финансовыми премиями.

Иностранцы, которые находятся в Польше на законных основаниях, могут бесплатно пройти вакцинацию от COVID-19. Однако пока интерес к вакцинации среди иностранцев оказался низким.

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Согласно данным, предоставленным Министерством здравоохранения Польши, по состоянию на 25 июня 12 966 иностранцев воспользовались возможностью полной вакцинации в Польше. Из них 6210 человек получили две дозы Pfizer, 3391 - одну дозу Johnson & Johnson, 2042 - две дозы AstraZeneca и 1323 - две дозы Moderna.

Одну дозу вакцины в Польше получили 21 438 иностранцев, 17 156 из которых выбрали препарат Pfizer.

Заявленная готовность иностранцев к вакцинации не отражалась в цифрах. На практике выяснилось, что индивидуальная вакцинация иностранцев - непростая задача.

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"На горячей линии правительства Польши мы и наши сотрудники часто подчеркивали, что только иностранцы, находящиеся в Польше на основании разрешения на постоянное или временное проживание (вид на жительство), могут зарегистрироваться для вакцинации, в то время как Минздрав утверждал, что будет достаточно только номера паспорта. Это, а также отсутствие информации на украинском языке удерживают иностранцев от получения бесплатных прививок", - пояснил Рафал Мроз, операционный директор EWL Group, которая занимается подбором персонала из-за границы.

"Нам нужно было перевести необходимую информацию на русский и украинский и отправить ее нашим иностранным сотрудникам, побуждая их сделать прививку. Вместе с нашими клиентами мы стараемся убедить тех, кто еще не решил пройти вакцинацию в Польше (согласно нашему исследованию, это около 32%), предлагая финансовые бонусы и льготы, такие как дополнительный выходной", - добавил он.