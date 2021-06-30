Главные новости 30 июня: Путин рассказывает про "один народ", "департамент войны" возглавил работавший на Медведчука Якубовский

Президент страны-агрессора говорит, что украинцы и русские - "одно целое", расследовать военные преступления будет прокурор, работавший на Медведчука, антимайдановца Топаза избили в Киеве, - главные новости Украины 30 июня.

Путин опять рассказал про "один народ". Кива поддержал

Привычную историю об "одном народе" Путин рассказал во время "прямой линии", когда он отвечает на вопросы россиян. "Мы - единое целое. А вот сегодняшнее руководство Украины явно недружественное к нам", - заявил президент страны-агрессора.

Путин вообще наговорил много странного: например, назвал своего кума Медведчука "украинским националистом".

Слова об "одном народе" тут же повторил депутат медведчуковской партии ОПЗЖ Илья Кива: он записал соответствующее видео в советской шапке-ушанке.

Работавший на Медведчука Якубовский возглавил "департамент войны"

Максим Якубовский с 2012 по 2014 год был экспертом в организации Виктора Медведчука "Украинский выбор". Он утверждает, что всего лишь помогал в разработке законопроекта о борьбе с коррупцией. Теперь Якубовский возглавил в Офисе генпрокурора департамент, занимающийся преступлениями, совершенными во время войны. Ранее эту должность занимал Гюндуз Мамедов.

Тем временем прокуратура Автономной республики Крым передала в суд дело двух руководителей инициативных групп "Украинского выбора" - Синявского и Комелова. Их обвиняют в государственной измене.

В столице задержали террориста "ЛНР"

Старший стрелок так называемой "Народной милиции ЛНР" задержан в столице контрразведкой СБУ. Сейчас следователи выясняют, выполнял ли он в столице диверсионно-разведывательные задачи.

Антимайдановцу Топазу сломали нос в Киеве

Несколько человек напали на него после заседания суда, у Топаза сломан нос.

Дельта-штамм коронавируса уже в оккупированном Крыму

Сколько именно человек заболели, оккупационные власти не сообщают. Известно только, что штамм уже циркулирует на территории полуострова.