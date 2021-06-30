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Главные новости 30 июня: Путин рассказывает про "один народ", "департамент войны" возглавил работавший на Медведчука Якубовский

Главные новости 30 июня: Путин рассказывает про

Президент страны-агрессора говорит, что украинцы и русские - "одно целое", расследовать военные преступления будет прокурор, работавший на Медведчука, антимайдановца Топаза избили в Киеве, - главные новости Украины 30 июня.

Путин опять рассказал про "один народ". Кива поддержал

Привычную историю об "одном народе" Путин рассказал во время "прямой линии", когда он отвечает на вопросы россиян. "Мы - единое целое. А вот сегодняшнее руководство Украины явно недружественное к нам", - заявил президент страны-агрессора.

Путин вообще наговорил много странного: например, назвал своего кума Медведчука "украинским националистом".

Слова об "одном народе" тут же повторил депутат медведчуковской партии ОПЗЖ Илья Кива: он записал соответствующее видео в советской шапке-ушанке.

Работавший на Медведчука Якубовский возглавил "департамент войны"

Максим Якубовский с 2012 по 2014 год был экспертом в организации Виктора Медведчука "Украинский выбор". Он утверждает, что всего лишь помогал в разработке законопроекта о борьбе с коррупцией. Теперь Якубовский возглавил в Офисе генпрокурора департамент, занимающийся преступлениями, совершенными во время войны. Ранее эту должность занимал Гюндуз Мамедов.

Тем временем прокуратура Автономной республики Крым передала в суд дело двух руководителей инициативных групп "Украинского выбора" - Синявского и Комелова. Их обвиняют в государственной измене.

В столице задержали террориста "ЛНР"

Старший стрелок так называемой "Народной милиции ЛНР" задержан в столице контрразведкой СБУ. Сейчас следователи выясняют, выполнял ли он в столице диверсионно-разведывательные задачи.

Антимайдановцу Топазу сломали нос в Киеве

Несколько человек напали на него после заседания суда, у Топаза сломан нос.

Дельта-штамм коронавируса уже в оккупированном Крыму

Сколько именно человек заболели, оккупационные власти не сообщают. Известно только, что штамм уже циркулирует на территории полуострова.

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Топ комментарии
+8
Главные новости 30 июня: Путин рассказывает про "один народ", "департамент войны" возглавил работавший на Медведчука Якубовский - Цензор.НЕТ 3992
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30.06.2021 22:05
+6
Главные новости 30 июня: Путин рассказывает про "один народ", "департамент войны" возглавил работавший на Медведчука Якубовский - Цензор.НЕТ 1472
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30.06.2021 22:10
+3
Главные новости 30 июня: Путин рассказывает про "один народ", "департамент войны" возглавил работавший на Медведчука Якубовский - Цензор.НЕТ 7297
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30.06.2021 22:12
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Главные новости 30 июня: Путин рассказывает про "один народ", "департамент войны" возглавил работавший на Медведчука Якубовский - Цензор.НЕТ 4338
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30.06.2021 22:03 Ответить
Главные новости 30 июня: Путин рассказывает про "один народ", "департамент войны" возглавил работавший на Медведчука Якубовский - Цензор.НЕТ 4201
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30.06.2021 22:04 Ответить
Дуже хочеться взяти в руки кулемет і другу "половину" "мого народу", ту, що за поребриком, косити поки ствол не розплавиться...
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30.06.2021 22:05 Ответить
Главные новости 30 июня: Путин рассказывает про "один народ", "департамент войны" возглавил работавший на Медведчука Якубовский - Цензор.НЕТ 3992
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30.06.2021 22:05 Ответить
Хутин лозунги вате на уши:- 1999 декабрь. Российской экономике нужно расти на 8% в год
в течение 15 лет, чтобы по размеру ВВП на душу населения догнать
португальскую - не получилось и забылось

- 2012 году объявил о создании 25 млн!!! высокотехнологичных
рабочих мест.
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30.06.2021 22:05 Ответить
Главные новости 30 июня: Путин рассказывает про "один народ", "департамент войны" возглавил работавший на Медведчука Якубовский - Цензор.НЕТ 7297
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30.06.2021 22:12 Ответить
Главные новости 30 июня: Путин рассказывает про "один народ", "департамент войны" возглавил работавший на Медведчука Якубовский - Цензор.НЕТ 9609
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30.06.2021 22:08 Ответить
Зачем ты выложил эту карту гаплогрупп? Ты в ней хотя бы сам разобрался? По ней получается, что Путин прав.
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30.06.2021 22:20 Ответить
Главные новости 30 июня: Путин рассказывает про "один народ", "департамент войны" возглавил работавший на Медведчука Якубовский - Цензор.НЕТ 6067
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30.06.2021 22:31 Ответить
Главные новости 30 июня: Путин рассказывает про "один народ", "департамент войны" возглавил работавший на Медведчука Якубовский - Цензор.НЕТ 1472
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30.06.2021 22:10 Ответить
Путлер старий висельник.
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30.06.2021 22:20 Ответить
вони вже так забрехалися зі своїм "слов'янством" та, начебто, походженням від Руси, що вже не можуть зупинитись, бо імперській міф рухне, а разом з ним і імперія
так що, або вони нас, або ми їх
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30.06.2021 22:22 Ответить
Пітух гівняний, тобі родич, недопалок голомозий...
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30.06.2021 22:24 Ответить
кто такие зеленские

Максим Якубовский с 2012 по 2014 год был экспертом в организации Виктора Медведчука "Украинский выбор". https://censor.net/ru/news/3274288/********************************************************************************************************.
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30.06.2021 22:29 Ответить
шкода, що новозеландці, австралійці, американці, канадці та британці про це не знають
ги
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30.06.2021 22:35 Ответить
язык важно(особенно говяжий)... есть еще критерии - культура, обычаи.....
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30.06.2021 22:35 Ответить
Ладно уговорили- один, так один. Давайте объединяться тогда- вступайте в состав Украины, учите мову(т.к школы всё будут государственным!), репетируйте как следует новый для вас гимн, и меняйте "деревянные" на грн. цивилизованно, в порядке очереди- не создавайте давки
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30.06.2021 22:51 Ответить
О. А это отличная идея. Дело в том, что, в природе нет никаких русских. И все про это знают. Это ученые Украины и всего мира доказали. Потому что Украинцы, это, не только тот народ который скукожился вокруг Киева, и даже не только в Белгородской, Воронежской, Курской, Краснодарской, но и Сибирской, Дальне Восточной, и Московской и Ленинградскою областях, да собственно почти всей нынешней Российской федерацией, за вычетом, малых народов, которые имеют свои территории со своими столицами, как то Мари, Мордва, Коми Пермяки, Чукчи, Якуты, Буряты и прочие Коряки. А все остальные Русские, это никакие не Русские, а самые, что ни на есть голимые Украинцы и их на сегодня миллионов сто. Просто жернова истории от времён князя Владимира и до наших дней, постоянно дробили этот народ, раскидывая его по огромным территориям. Некоторые города даже сохранили в своих названиях имена Киевских основателей. Например, Ярославль или Владимир. А Питер, вообще стоит на Украинских костях. Только на Пискарёвском кладбище лежат сотни тысяч Украинцев. А у русских даже столицы своей нет, кроме Киева. А между тем они помнят , чтут и уважают своих земляков, любят свою историческую Родину и всегда готовы ей помогать. Я думаю если направить пропагандистские машины Украины и России навстречу друг другу, в соответствии с вашей задумкой, то это вполне осуществимо.
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30.06.2021 23:11 Ответить
Ничего неосуществимо. Я в шутку это написал. Рос. империализм никогда не позволит это сделать. Они хотят жрать всё что рядом и наплевать на типа "братство". Потом слагают басни. Это все похоже на абсурд- незнаю как у них складывается логическая цепочка в головах. Но наоборот- это "цепочка" точно не работает. Да и Украине не нужна никакая Россия. Лишь бы не трогали и оставили в покое уже, сволочи.
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30.06.2021 23:26 Ответить
Да какие там шутки. Просто на сегодня политтехнологи загнали людей в тупики лабиринтов сознания, и никто не знает как найти оттуда выход. А ведь он лежит на поверхности и ни как не противоречит Украинской национальной исключительности. Гимны, флаги ленточки, это вообще пустяки. Политические шаманы объяснят народу, что петровский флаг был запачкан Власовым, а перевёрнутый флаг Карла четвёртого вообще недействителен. Объявят конкурс на новый. А с гимнами то вообще ерунда, нужен бравурный торжественный, композиторов полно. Денежная единица пускай будет старинная гривна. На переходный период, можно и одновременное хождение с рублём. Общая столица в Киеве, то вообще прекрасно. Гражданское общество, оно похоже на футбольных болельщиков. Их легко переориентировать на новую команду. В любом случае, это воссоединение с исторической Родиной гораздо выгоднее тёплой войны между выдуманными народами.
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30.06.2021 23:45 Ответить
Главные "политтехнологи"- это "братская" оккупация Крыма и Донбасса. Есть недружественные факты, есть разговоры. Против фактов, любые разговоры(дичь от политтехнологов) явл-ся пропагандой и глупой болтовнёй.
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01.07.2021 00:01 Ответить
Матрос Кошка или кошевой атаман Сирко воевали же с НАТОвскими войсками в Крыму в составе российской империи. А они родом из Винницы. Так почему их потомки не могут вернуть былой союз?
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01.07.2021 00:11 Ответить
Московия патологически помешана на власти. Дай ей в Украину хоть коготок запустить - со временем всю сожрет. Так было после Переяславской рады, так было после распада Российской империи, так будет всегда. Так что никаких больше союзов, исторические уроки мы помним.
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01.07.2021 00:04 Ответить
Матрос Кошка или кошевой атаман Сирко воевали же с НАТОвскими войсками в Крыму в составе российской империи. А они родом из Винницы. Так почему их потомки не могут вернуть былой союз?
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01.07.2021 00:12 Ответить
Долгая история "почему?" Но вкратце- обстоятельства так складывались. Они вынуждены были это делать. В итоге- получилось, что во славу рос.империи. Сейчас обстоятельства изменились и чтобы выжить Украина хочет уйти. А вы отпустите, казалось бы? Но вы жадные, лицемерные, и ничтожные. Это как жена хочет развестись, но муж не отпускает и истерит. Применяет физическую силу и запугивает, что будет бить ещё сильней. Также отбирает подаренные украшения в браке (Крым), и рассказывает(выдумывает) про неё всем, кого не встретит, всякие похабности. Как вы думаете, можно ли сказать что это поведение "мужчины"? И вернет ли такое поведение его жену? Что она теперь, вообще, думает про него?
Ответ понятен- знать и видеть его не хочет и окончательное прощай "чтоб ты сдох".
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01.07.2021 00:28 Ответить
Так и Вы отпустите тех которые не хотят с вами жить.
Вы были на Малаховом кургане? А в музее, Панорама обороны Севастополя?
Там же мурашки по телу бегают. Так почему Вы наследников тех героев заставляете предать своих предков?
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01.07.2021 07:39 Ответить
Хорошие примеры, ничего не скажешь. Матрос Кошка был крепостным, которого имперские власти рекрутировали и послали на Крымскую войну НАСИЛЬНО. У него никто не спрашивал, хочет ли он воевать. Это вы такое будущее нам предлагаете в своем "союзе"? Быть рабами и пушечным мясом вашей державы? Спасибо, не надо.
А к чему вы здесь приплели отамана Сирка и НАТО я вообще не понимаю. Сирко вашей империи никогда не служил а до создания НАТО тогда оставалось как минимум 300 лет.
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01.07.2021 00:55 Ответить
Ладно, я уже промолчу, что князь Литовский, Казимир ещё в середине 15го века ввёл жестокое крепостное рабство в Украинских землях и оно было не менее деспотичным чем то что через примерно 200 лет ввела злая немка Екатерина. Промолчу, что это именно, Украинские мифотворцы от истории убедили вас, что Украинцы свободно и счастливо жили в Великом княжестве Литовском, Речи Посполитой и Гетманском государстве, обладая всеми правами и свободами, только при этом они почему-то, просили помощи у России о своём освобождении. Ладно, то такое… Водку я с современниками Казимира не пил, и поэтому достоверно о тяготах и невзгодах крепостных ничего не знаю и на эту тему промолчу. Я только о достоверных сведениях могу потрындеть. О НАТОвцах 15го века. О Турках и о их подданных Крымских Татарах. Как Вы знаете, они в те века десятки раз совершали набеги из Крыма, на города Украинские (россии то тогда ещё не было). Грабили их, уводили в рабство, продавали живых людей, нередко кастрировали их перед продажей. К примеру, Ваша знаменитая соотечественница Роксолана чем то прославилась, скорее всего гениталиями. в турецком гареме находясь в плену, а не в рекрутах как матрос Кошка. Но Вы ей почему то гордитесь, а матрос Кошка у вас не в почёте, хотя это он прервал этот многовековой позор, а не Роксолана. Зато Вы превозносите героев Конотопского сражения, которые имитировав атаку, вдруг обратились в бегство, и так бежали, так бежали так быстро как могли и даже ещё быстрее, увлекая за собой бестолковых москалей, на которых и слева и справа и сзади, неожиданно выскочила из окрестных оврагов Татарская конница находящаяся там в засаде и порубала таки тех кацапов. И вот же где-то в цепочках ДНК живут же те гены и героев и предателей и требуют мести. А посколько их носители, люди одного государства, то они не только друг друга зелёнкой обливают и в мусорные контейнеры бросают, но действия диаметрально противоположные совершают. Одни кричат, Путин введи, другие НАТО приди.
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01.07.2021 07:28 Ответить
Но вот таки есть в мире светлые головы. Дмитрий Шкицкий например, интуитивно, подсознательно нашел выход, как примирить те гены. Шкидская республика рулит!
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01.07.2021 07:33 Ответить
"департамент войны" возглавил работавший на Медведчука Якубовский

ЗЕлёная кремлёвская погань продолжает гебнявую политику внутренней окупации Украины..
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30.06.2021 23:34 Ответить
Маскалі лічылі ноўгарадцаў сваімі, а калі захапілі Ноўгарад - выразалі, адзінаверцамі і сваімі лічылі Цвер - выразалі, узялі Пскоў, таксама ж адзіны народ, здаецца, - выразалі, Смаленск свой праваслаўны - ввыразалі. Казань - выразалі. Хто тут яшчэ хоча пад маскалёў?
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01.07.2021 03:14 Ответить
Фу! Это так унизительно - набиваться в родственники к тому, кто вообще не хочет тебя знать!
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01.07.2021 13:47 Ответить
 
 