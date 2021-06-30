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безработица (433) Центр занятости (41)

Максимальная помощь по безработице с 1 июля превысит 9,5 тыс. грн, минимальная - не изменится, - Госцентр занятости

Максимальная помощь по безработице с 1 июля превысит 9,5 тыс. грн, минимальная - не изменится, - Госцентр занятости

С 1 июля из-за повышения прожиточного минимума в Украине сумма максимальной помощи по безработице вырастет на 436 грн и составит более 9500 грн. Размер минимальной помощи безработным останется без изменений - 1000 грн.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказала начальник управления по предоставлению услуг населению Госцентра занятости Инна Бондини, передает Цензор.НЕТ. По ее мнению, проблем с повышенными выплатами "не будет больше, чем они есть сейчас", поскольку увеличение прожиточного минимума заложено в госбюджет.

"Согласно закону, максимальный размер пособия по безработице должен составлять не более 4-х прожиточных минимумов. Если он вырос, то максимально помощь выросла, и люди будут получать именно то, что им полагается", - пояснила она.

По словам Бондини, максимальную помощь в Украине на сегодняшний день получают не более 15% официальных безработных.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала года безработица в Украине снизилась на 105 тыс. человек, - Госслужба занятости

На вопрос, сколько людей получают минимальную помощь, представительница Госцентра занятости ответила: "Минимальную помощь получает, кажется, каждый пятый, сейчас не готова сказать точно. Приблизительно 20-25% - это 1000-1800 грн. 1000 грн для незастрахованных, 1800 грн для застрахованных лиц".

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Топ комментарии
+3
Он выписывал себе премии в несколько раз больше, чем его, и без того, огромнейшая оф.зарплата (по сравнению с уровнем зарплат, работающих(!) граждан в Украине). Т.е никак несоизмеримые не с окружающей реальностью, ни с окружающей действительностью.
Дайте угадаю, вы порохобот и тупо болеете за "своих"?
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30.06.2021 23:12
+2
***
Нобелевскую премию в области экономики должен получить сосед,
который есть у каждого - вечный безработный, но при этом вечно пьяный
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30.06.2021 22:37
+2
Кстати Коболев не будет безработным как и Гонтырева таких специалистов единицы! А вот пересичный избиратель ЗЕленского из-за своего выбора может оказаться на улице и существовать на пособие! Ну а кто ему доктор! Зебилы вы реально верили что чувак который умеет только играть писюном на рояле улучшит вашу жизнь?!
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30.06.2021 22:46
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звиздеж !!!!!
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30.06.2021 22:34 Ответить
***
Нобелевскую премию в области экономики должен получить сосед,
который есть у каждого - вечный безработный, но при этом вечно пьяный
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30.06.2021 22:37 Ответить
Так он поэтому и вечный безработный потому что вечно пьяный. Есть такие уникальные люди.)))
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30.06.2021 22:46 Ответить
Интересно кто получает максимальную? Может какой-нибудь уволенный Коболев и иже с ним?
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30.06.2021 22:39 Ответить
Кстати Коболев не будет безработным как и Гонтырева таких специалистов единицы! А вот пересичный избиратель ЗЕленского из-за своего выбора может оказаться на улице и существовать на пособие! Ну а кто ему доктор! Зебилы вы реально верили что чувак который умеет только играть писюном на рояле улучшит вашу жизнь?!
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30.06.2021 22:46 Ответить
Прежде всего, Коболев вор!
С этого нужно было начинать.
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30.06.2021 22:54 Ответить
И что он украл?
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30.06.2021 23:03 Ответить
Он выписывал себе премии в несколько раз больше, чем его, и без того, огромнейшая оф.зарплата (по сравнению с уровнем зарплат, работающих(!) граждан в Украине). Т.е никак несоизмеримые не с окружающей реальностью, ни с окружающей действительностью.
Дайте угадаю, вы порохобот и тупо болеете за "своих"?
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30.06.2021 23:12 Ответить
А смотри если допустим Илон Маск приедет или Бил Гейтс в Украину они тоже должны иметь зарплату как работающий граждан Украины и не выписывать себе премии? И второе почему в государственой компании зарплата должна быть меньше чем в частной ? Если государственая компания приносит прибыль!
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30.06.2021 23:19 Ответить
Вы разницу между государственной и частной понимаете? Вы знаете, что такое создать индивидуальный, интеллектуальный, свой собственный успешный продукт и примитивный гос. продукт, работающий в тупую за счет природных недр? Вы знаете разницу пользы, который несёт первый по сравнению со вторым, для гос-ва?
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30.06.2021 23:43 Ответить
Между гетьманом и клоуном я выбрал гетьмана. А как подругому? Ты ведь не ляжешь на операционый стол если тебя будет оперировать не хирург а клоун из цирка? Или ляжешь?!
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30.06.2021 23:24 Ответить
Был бы гетьман, то одно. Но он пока не наблюдается и не наблюдался.
Олигарха видел, барыгу видел, лицемера видел, психологически неуравновешенного нарцисса видел, лицемера на камеру и договороспособного на деле- видел, а вот гетьмана- нет.
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30.06.2021 23:49 Ответить
"Минимальную помощь получает, кажется, каждый пятый, сейчас не готова сказать точно."

Охрененно осведомлённая начальник Госцентра занятости. Но апупенные аж 436 грн. запомнила. Может это стоимость ее бизнес-ланча?
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30.06.2021 22:50 Ответить
Увольняйте меня и платите по 9,5 тіс. грн. А то я работаю и получаю 8.
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01.07.2021 00:36 Ответить
 
 