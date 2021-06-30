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G7 (799) посол (1767) судебная реформа (1801) ВККСУ (500)

Страны "Большой семерки" заявили о готовности направить независимых экспертов для отбора членов ВККС

Страны

Послы стран "Большой семерки" заявили о готовности их стран делегировать независимых экспертов в конкурсную комиссию по отбору членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте группы послов G7 в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

"Послы G7 приветствовали принятие Верховной Радой законопроекта 3711-д и с нетерпением ждут окончательного текста в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии. Перезагрузка Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) является решающим шагом во всесторонней судебной реформе", - говорится в сообщении.

"Послы, в частности, приветствовали то, что этот закон поддержали несколько партий. Они подчеркнули готовность стран Большой семерки поддержать процесс отбора в ВККС делегированием независимых экспертов".

Также послы ожидают, что в Украине также реформируют Высший совет правосудия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Послы G7 и Евросоюза осторожно просят Зеленского вмешаться в реформу системы правосудия, - СМИ

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Куплених кацапами путлерноїдів, маю надію, що цих зелених покидьків не буде.
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30.06.2021 22:55 Ответить
Это еще законопроект. Посмотрим какие СМСки зедепутанты получат при голосовании.
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30.06.2021 23:04 Ответить
Будет засран всевозможными поправками и утратит какой либо смысл для страны.
А зеленые выродки будут опять делать удивленные лица.
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30.06.2021 23:12 Ответить
якщо і приймати то лише з Британії, Сполучених Штатів та Канади.
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30.06.2021 23:37 Ответить
А Каломою и его 🤥🤢марионетке ЭТО надо ?
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01.07.2021 07:32 Ответить
це притомним людям треба.
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01.07.2021 08:40 Ответить
лучше бы членов комиссии командировали из ЕС и США был бы точно порядок .опять налезет всякая блатная йухета
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30.06.2021 23:52 Ответить
Та навіть і не думайте ! Це все зрада ,нічого з цього не буде , ці зелені агенти Кремля тупо здають краіну ******* !
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01.07.2021 00:07 Ответить
украинские судьи - отбросы и мразь
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01.07.2021 03:47 Ответить
 
 