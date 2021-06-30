Страны "Большой семерки" заявили о готовности направить независимых экспертов для отбора членов ВККС
Послы стран "Большой семерки" заявили о готовности их стран делегировать независимых экспертов в конкурсную комиссию по отбору членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины.
Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте группы послов G7 в Украине, информирует Цензор.НЕТ.
"Послы G7 приветствовали принятие Верховной Радой законопроекта 3711-д и с нетерпением ждут окончательного текста в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии. Перезагрузка Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) является решающим шагом во всесторонней судебной реформе", - говорится в сообщении.
"Послы, в частности, приветствовали то, что этот закон поддержали несколько партий. Они подчеркнули готовность стран Большой семерки поддержать процесс отбора в ВККС делегированием независимых экспертов".
Также послы ожидают, что в Украине также реформируют Высший совет правосудия.
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А зеленые выродки будут опять делать удивленные лица.